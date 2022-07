‘പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിനെ വീതംവച്ചത് തെറ്റ്; കരിങ്കൊടി കാണുമ്പോൾ എന്തിന് പേടി?’

കോഴിക്കോട് ∙ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫ് നിയമനം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ വീണ്ടും വിവാദമുണ്ടാക്കരുതായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. കേരളത്തിൽ പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു മന്ത്രി രാജിവച്ചപ്പോൾ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിനെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വീതംവച്ച് കൊടുത്തു. തെറ്റായ നടപടിയാണിത്. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തോടും ഭരണ നേതൃത്വത്തോടുമുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ എതിർപ്പ് വർധിക്കാൻ ഇടയാവുന്ന നിലപാടാണിതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

കരിങ്കൊടി കാണുമ്പോൾ എന്തിനാണ് സർക്കാർ പേടിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ സമരത്തിലാണ്. കരിങ്കൊടി കാണിക്കും. എന്നാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അവർ കല്ലെറിഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. ഒരൊറ്റ കോൺഗ്രസുകാരനും ഒരുതരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കില്ല. പക്ഷേ പ്രതിഷേധിക്കും. കറുപ്പു കാണുമ്പോൾ പേടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസമെങ്കിൽ ഈ മാസം ഖദർ ഇട്ടവരെ കണ്ടാൽ പിടികൂടി കരുതൽ തടങ്കലിലിടുകയാണ്.

ഇത്തരം കരുതൽ തടങ്കൽ നരേന്ദ്ര മോദി ഇറങ്ങുന്നിടത്തു പോലുമില്ല. ഇത്തരം കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമത്തിനെതിരെ പോരാടിയ ആളായിരുന്നു എ.കെ.ഗോപാലനെന്ന് പിണറായി വിജയൻ മനസ്സിലാക്കണം. എ.കെ.ഗോപാലന്റെ പ്രസക്തമായ കേസ് പൗരസ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് പിണറായി മറന്നുപോവരുത്.

മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാൽ ആ വഴിയിലുള്ളവരെ കരുതൽ തടങ്കലിലെടുക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? കരിങ്കൊടി കാണിക്കുകയെന്നത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ പൊലീസ് വണ്ടി ഇടിപ്പിച്ചുകൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്നും സതീശൻ ചോദിച്ചു.

