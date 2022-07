ആക്രമിക്കാൻ കത്തിയുമായി കള്ളൻ; തുണിക്കഷണം കൊണ്ട് തുരത്തി യുവതി

ആംസ്റ്റർഡാം ∙ വല്ലഭന് പുല്ലും ആയുധം എന്ന ചൊല്ലിനെ അന്വർഥമാക്കി വെറുമൊരു തുണിക്കഷണം കൊണ്ട് കള്ളനെ നേരിടുന്ന യുവതിയുടെ വിഡിയോ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. ആയുധമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും മനക്കരുത്തു കൊണ്ട് ഏതു സാഹചര്യത്തെയും അതിജീവിക്കാമെന്ന മാതൃക കൂടിയാണ് ഇവർ കാട്ടിത്തരുന്നത്. കഴിഞ്ഞദിവസം നെതർലൻഡ്സിലെ ഡെവെന്ററിലെ യുവതിയുടെ കടയിൽ കയറിയ കള്ളനാണ് പെട്ടുപോയത്. മെവ്‌ലാന ബേക്കറിയിലായിരുന്നു സംഭവം.

ലത്തീഫ് പെക്കർ തന്റെ മകന്റെ ബേക്കറിയിലെ കൗണ്ടറിനു പിന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചയാൾ കടയിൽ പ്രവേശിച്ച് പണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്തെത്തുന്നത്. ലത്തീഫ് പേടിക്കാതെ ഇയാളെ കയ്യിലിരുന്ന തുണിക്കഷണം കൊണ്ട് കടയിൽനിന്നും തുരത്തിയോടിച്ചു. നിരവധിപ്പേരാണ് സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ കണ്ട് സ്ത്രീയുടെ ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിച്ചത്.



English Summary : Woman fights off robber with a cleaning cloth at her bakery in Netherlands. Watch viral video