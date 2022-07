‘ഞാനാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, സ്മൃതി അലറി’:എന്തൊരു പെരുമാറ്റമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്‌സഭയില്‍ സോണിയ ഗാന്ധിയോട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ബിജെപി എംപിമാരും അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്പീക്കർക്കു കോൺഗ്രസ് നോട്ടിസ് നൽകി. സംഭവം അവകാശലംഘന സമിതി അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. അതേസമയം, സോണിയ ഒരു ബിജെപി അംഗത്തോട് ഭീഷണിസ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ചതായി മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ആരോപിച്ചു. സ്മൃതി ഇറാനി സൗമ്യമായാണു സംസാരിച്ചതെന്നും സോണിയ ക്ഷുഭിതയായിരുന്നുവെന്നും രമാദേവി എംപി പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാകക്ഷി നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ ‘രാഷ്ട്രപത്‌നി’ എന്നു വിളിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു സഭയിലെ സോണിയ – സ്മൃതി പോര്. സോണിയ ഗാന്ധിയോട് സ്മൃതി ഇറാനി അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രസ്താവനയിൽ ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസ് എംപിയും പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ജയറാം രമേശാണ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

‘‘ബിജെപി എംപി രമാദേവിയുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സോണിയ ഗാന്ധി. ഇതിനിടെ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ അടുത്തേക്കു വന്ന സ്മൃതി ഇറാനി തീർത്തും മോശമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. സോണിയ മാന്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിലും, ‘ഞാനാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല’ എന്ന് സ്മൃതി ഇറാനി അലറി. കോൺഗ്രസിന്റെയും മറ്റു പാർട്ടികളുടെയും എംപിമാർ ഇതിനു സാക്ഷികളാണ്’ – ജയറാം രമേശ് പ്രസ്താവനയിൽ ആരോപിച്ചു.

‘‘ഇത് എന്തൊരു പെരുമാറ്റമാണ്? ഒരു എംപിക്ക് ഒപ്പമുള്ള എംപിയോട് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ? സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തികച്ചും മാന്യമായി രാഷ്ട്രീയമായ രീതിയിൽ പറയാം. ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റു കൂടിയായ മുതിർന്ന എംപിക്കെതിരെ എന്തിനാണ് ഇത്തരമൊരു നയം സ്വീകരിക്കുന്നത്?’ – ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു.

അതേസമയം, മകൾക്കെതിരെ ഗോവയിലെ ബാർ വിഷയം ഉന്നയിച്ചതിന്റെ അസ്വസ്ഥതയാണ് സ്മൃതി ഇറാനി പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നു കോൺഗ്രസിലെ ഗൗരവ് ഗൊഗോയി പറഞ്ഞു. 75 വയസ്സുള്ള മുതിർന്ന വനിതാ നേതാവിനെ ചെന്നായ്ക്കളെപ്പോലെ വളയുന്നതാണു ലോക്സഭയിൽ കണ്ടതെന്നു തൃണമൂൽ എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മഹുവ, മറ്റൊരു തൃണമൂൽ എംപി അപരൂപ പൊദ്ദാർ, എൻസിപിയുടെ സുപ്രിയ സുളെ, മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ എന്നിവരാണു സഭയിൽനിന്നു സോണിയയെ പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയത്.

∙ സംഭവം ഇങ്ങനെ

ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ ‘രാഷ്ട്രപത്‌നി’ എന്നു വിളിച്ച അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി മാപ്പു പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി അംഗങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു 12നു സഭ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ സോണിയ പുറത്തേക്കു നടക്കുന്നതിനിടെ, അവർ മാപ്പുപറയണമെന്നു ബിജെപി എംപിമാരായ രവി കിഷനും രമേഷ് ബിദൂരിയും വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. തിരിച്ചുനടന്ന സോണിയ ഭരണപക്ഷത്തു മുൻനിരയിലിരുന്ന രമാദേവിയുടെ അടുത്തെത്തി.

‘അധീർ രഞ്ജൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും എന്തിനാണ് എന്റെ പേരു പറയുന്നത്’ എന്നാണ് സോണിയ ചോദിച്ചതെന്നു ബിഹാറിൽനിന്നുള്ള എംപിയായ രമാദേവി പിന്നീടു പറഞ്ഞു. അതിനിടെ രണ്ടാം നിരയിൽനിന്നു സ്മൃതി ഇറാനിയും മറ്റൊരു മന്ത്രി ശോഭ കരന്തലാജെയും അവിടേക്കെത്തി. കുതിച്ചുചെന്ന സ്മൃതി ഇറാനി സോണിയയ്ക്കു നേരെ കൈ ചൂണ്ടി ‘ട്രഷറി ബെഞ്ചിൽ വന്ന് ഇതു പറയാൻ എന്താണ് അധികാരം’ എന്നു ചോദിച്ചതായി വി.കെ.ശ്രീകണ്ഠൻ പറയുന്നു.

ആദ്യം ഗൗനിക്കാതിരുന്ന സോണിയ പിന്നീട് ‘നിങ്ങൾ എന്നോടു സംസാരിക്കരുത്, അതിനു നിങ്ങൾക്കെന്താണ് അധികാരം?’ എന്നു തിരിച്ചുചോദിച്ചു. ക്ഷുഭിതരായി ഇരുവരും നേർക്കുനേർ നിൽക്കുമ്പോൾ നിഷികാന്ത് ദുബെ അടക്കം ചില ബിജെപി എംപിമാരും സോണിയയ്ക്കു നേരെ ശബ്ദമുയർത്തി. ഇരുപക്ഷത്തുനിന്നുമുള്ളവർ രണ്ടുപേരെയും പിന്തിരിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷവും ക്ഷുഭിതയായ സ്മൃതി, സോണിയയെ ചൂണ്ടി മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയോട് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

