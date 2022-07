ബാർ സ്മൃതിയുടെ മകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ല; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഗോവന്‍ കുടുംബം

ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ മകളുടെ ഗോവയിലെ ബാ‍ർ റസ്റ്ററന്റിന് വളഞ്ഞവഴിയിലൂടെ ബാർ ലൈസൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം തള്ളി ബാർ ഉടമസ്ഥർ. അസ്സഗാവിലെ ‘സില്ലി സോൾസ്‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌’ എന്ന ബാ‍ർ റസ്റ്ററന്റ് തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണെന്ന് റസ്റ്ററന്റിന്റ ഉടമയുടെ ഭാര്യ മെർലിൻ ആന്റണി ഡി ഗാമയും മകൻ ഡീൻ ഡി ഗാമയും ഗോവൻ എക്‌സൈസിന് നൽകിയ രേഖയിൽ പറയുന്നു.



2021 മേയിൽ മരിച്ച ആന്റണി ഡി ഗാമയുടെ പേരിൽ റസ്റ്ററന്റിന്റെ ലൈസൻസ് പുതുക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് അഭിഭാഷകനായ അയേഴ്‌സ് റോഡ്രിഗസാണ് പരാതി നൽകിയത്. എന്നാൽ, പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മെർലിൻ ആന്റണി ഡി ഗാമയും മകൻ ഡീൻ ഡി ഗാമയും പറഞ്ഞു. ആന്റണി ഡി ഗാമയുടെ പേരിലാണ് റസ്റ്ററന്റ്. ഗോവ എക്‌സൈസ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പിതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ എക്സൈസ് ലൈസൻസിനും പുതുക്കലിനും വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഡീൻ ഡി ഗാമ ആണ് ഒപ്പിട്ടതെന്നും പറയുന്നു.

‘സില്ലി സോൾസ്‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌’ എന്ന ബാ‍ർ റസ്റ്ററന്റിന് 2021 മേയിൽ മരിച്ച ഒരാളുടെ ഒപ്പിട്ട് ബാർ ലൈസൻസ് കഴിഞ്ഞ മാസം സംഘടിപ്പിച്ചുവെന്നും ഇറാനി കുടുംബം അഴിമതി നടത്തിയെന്നും കോൺഗ്രസ് വക്താവ് പവൻ ഖേരയും ജയ്റാം രമേഷുമാണ് ആരോപിച്ചത്. ഇതിന്റെ പേരിൽ ഗോവയിലെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഗോവയിലെ ബിജെപി സർക്കാർ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെ സ്മൃതിയുടെ മകള്‍ക്കെതിരായ ട്വീറ്റുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Amid row over allegations against Irani’s daughter, Goan family replies to Excise: ‘We own the bar’