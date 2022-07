‘മരുന്നിന്റെ കുറിപ്പടിയെങ്കിലും തിരികെ തരൂ...’; മൂന്നാം തവണയും മോഷണത്തിനിരയായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ

കോഴിക്കോട്∙ ‘എന്റെ മരുന്നിന്റെ കുറിപ്പടിയെങ്കിലും തിരികെത്തരണം,,’– മൂന്നു മാസത്തിനിടെ മൂന്നാംതവണയും മോഷണത്തിന് ഇരയായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ കണ്ണീരോടെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നടക്കാവ് കുന്നുമ്മൽ തോട്ടത്തിൽ എൻ.പി.അബ്ദുൽ റസാഖാണ് മൂന്നാംതവണയും മോഷണത്തിന് ഇരയായത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് വണ്ടിപ്പേട്ടയിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിനു സമീപത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട ശേഷം തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാനായി കയറിയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ പൂട്ടിവച്ച ബോക്സ് തുറന്നാണ് മരുന്നുകളും മരുന്നിന്റെ കുറിപ്പടിയും ആധാർകാർഡും പണവും അടിച്ചുമാറ്റിയത്.

ആദ്യത്തെ രണ്ടു മോഷണങ്ങളുടെ ആഘാതം തീരുന്നതിനിടെ രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ജൂലൈ 13ന് പക്ഷാഘാതം വന്ന് റസാഖിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഇടതുവശം കോടിപ്പോയിരുന്നു. ഇതിനുള്ള ചികിത്സ നടന്നുവരികയാണ്. 500 രൂപയോളം വിലവരുന്ന ഒരു ഗുളികയടക്കം അഞ്ചോളം മരുന്നുകളാണ് ദിവസവും കഴിക്കുന്നത്. ഈ മരുന്നും മരുന്നുകളുടെ കുറിപ്പടിയുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മോഷ്ടാവ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയത്. ഉത്തരമേഖലാ ഐജിയുടെ ഓഫിസിൽനിന്ന് വിളിപ്പാടകലെ വച്ചാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് മോഷണം നടന്നത്. റസാഖ് തൊട്ടടുത്തുള്ള നടക്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി.

സമീപത്തെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഓട്ടോയുടെ തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ നിർത്തുന്നതും തള്ളിനീക്കുന്നതുമൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൂന്നുമാസം മുൻപ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിവസമാണ് റസാഖ് ആദ്യത്തെ മോഷണത്തിന് ഇരയായത്. നടക്കാവ് പണിക്കർറോഡിൽ റസാഖിന് ചെറിയൊരു കടയുണ്ട്. ഇതിനുമുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട ഇരുചക്രവാഹനമാണ് അന്നു മോഷണം പോയത്. പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ തുമ്പു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു മാസം മുൻപ് കടയിൽ മോഷണം നടക്കുകയും പണം നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു. ഈ കേസിൽ ഒരാളെ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇയാൾ ജയിലിലാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത മറ്റൊരു പ്രതി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്.

