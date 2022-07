പട്‌ന∙ പൂർവ വിദ്യാർഥിസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി പട്ന കോളജിലെത്തിയ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയ്ക്കെതിരെ ‘ഗോ ബാക്ക്’ മുദ്രാവാക്യവുമായി വിദ്യാർഥികൾ. ഇടതുപക്ഷ സംഘടനയായ ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (എഐഎസ്എ) നേതാക്കളാണ് ബിജെപി അധ്യക്ഷനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

2020 ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പിൻവലിക്കണമെന്നും പട്‌ന സർവകലാശാലയ്ക്ക് കേന്ദ്ര പദവി നൽകണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബിഹാറിൽ പാർട്ടിയുടെ മുൻനിര സംഘടനകളുടെ ദ്വിദിന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു നഡ്ഡ. ഇതിനിടെയാണ് തന്റെ കോളജിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത്. എന്നാൽ ‘ജെ.പി നഡ്ഡ, ഗോ ബാക്ക്’ എന്ന് വിളിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നഡ്ഡയ്ക്കു നേരെ എത്തുകയായിരുന്നു.

വിദ്യാർഥികളെ തള്ളിമാറ്റിയാണ് സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നഡ്ഡയെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. കാറിനു മുന്നിൽ വിദ്യാർഥിനികൾ കിടന്നുരുണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു വനിതാ പൊലീസ് മാത്രമുള്ളതിനാൽ പ്രതിഷേധക്കാരെ മാറ്റാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. സുരക്ഷ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. പട്ന കോളജിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലാണ് നഡ്ഡ ബിരുദം നേടിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പട്ന സർവകലാശാലയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



English Summary: "JP Nadda, Go Back": As BJP Chief Faces Students' Protest In Patna, More Friction In Bihar Ruling Alliance