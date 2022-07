ലൈംഗികവൃത്തിക്കിടെ കെട്ടിയിടും, ജീവനോടെ തൊലിയുരിക്കും; ചോര മണക്കും മനുഷ്യക്കടത്ത്

ജേ‍‌ാലിവാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഗൾഫിലെത്തിച്ച്, നിർബന്ധിത ലൈംഗികചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കിയ‌ റാക്കറ്റിൽ നിന്ന് അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു കൊച്ചിയിലെത്തിയ സ്ത്രീയുടെ ദയനീയ കഥ അടുത്തിടെ നമ്മെ ഏറെ ഞെട്ടിച്ചതാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വൻ മനുഷ്യക്കടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ പിന്നിലെ കണ്ണികൾ ഇപ്പോഴും ഇരുണ്ട ലേ‍ാകത്തെവിടെയോ ഇരുന്ന് കൂടുതൽ നീചമായ ഇടപാടുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൻ കേ‍ാട്ട പേ‍ാലെ അതിശക്തമായ കടത്തുശൃംഖലയിൽ നിന്ന് ആ വനിത എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടുവന്നത് മനുഷ്യക്കടത്ത് വിരുദ്ധമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഏജൻസികൾ‌ക്കും സന്നദ്ധസംഘടനകൾക്കും ഇപ്പേ‍ാഴും അദ്ഭുതമാണ്. കാരണം, മനുഷ്യക്കടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കു രക്ഷപ്പെടാനുളള വഴികളല്ല, പകരം ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഇടങ്ങളാണ് കൂടുതലായി സാധാരണ ലഭിക്കുക. കേ‍ാവിഡിന്റെ ഭാഗമായുളള സാമ്പത്തിക തകർച്ച മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ആക്കം ഇരട്ടിയലധികം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഏജൻസികൾക്കു ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. സാമൂഹിക–സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുകൾ വച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നു കാര്യമായ റിപ്പേ‍ാർട്ടുകളെ‍ാന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അതു നടക്കുന്നുവെന്നതാണ് കൊച്ചിയിലെ കേസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മനുഷ്യക്കടത്ത് പല പേരുകളിൽ കടൽ വഴിയും കര വഴിയും നടക്കുന്നതായി രാജ്യാന്തര അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നിരവധിയുണ്ടെങ്കിലും തെ‍ാലികച്ചവടത്തിന് മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തുവന്ന ഞെട്ടിക്കുന്നതും അതിക്രൂരവുമായ വിവരം. മൃഗങ്ങളുടെ തെ‍ാലിയെടുത്ത് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ചികിത്സകൾക്കും ഉപയേ‍ാഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സൗന്ദര്യ ചികിത്സയ്ക്കു വേണ്ട തെ‍ാലി എത്തിച്ചു (സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്) നൽകുന്ന വൻ കാടത്തസംഘമാണ് ഈ മനുഷ്യക്കടത്തിനു പിന്നിൽ. കേ‍ാടികളുടെ ബിസിനസാണ് ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നതെന്നും റിപ്പേ‍ാർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അതിന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക്...

∙ ചുവന്ന തെരുവിലും തൊലിയുരിക്കുന്ന ക്രൂരത

ഇനിയും ചില മലയാളിസ്ത്രീകൾ മനുഷ്യക്കടത്തു റാക്കറ്റിന്റെ പിടിയിലുണ്ടെന്നാണ് കൊച്ചിയിൽ രക്ഷപ്പെട്ടെത്തിയ വനിത പെ‍ാലീസിനേ‍ാട് പറഞ്ഞത്. കടത്തപ്പെട്ട എത്രയോ പേർ എവിടെയെ‍ാക്കെയോ കഴിയുന്നുണ്ടാകാം. അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിവരം ലഭിക്കുന്നതു പേ‍ായിട്ട് വ്യക്തമായ സൂചന കിട്ടുന്നതു പേ‍ാലും അതീവ ദുഷ്കരമാണ്. അതിലേറെ പ്രയാസമാണ് കടത്തുചങ്ങല തിരിച്ചറിയുകയും അതിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുകയെന്നതും. ആളുകളെ കൂട്ടത്തേ‍ാടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പ്രദേശത്തേക്കും കടത്തുന്ന പരമ്പരാഗത രീതി നടക്കുമ്പേ‍ാൾ തന്നെ, ഡിജിറ്റൽ കടത്തിന്റെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മുഖങ്ങളും കേ‍ാവിഡേ‍ാടെ കൂടുതൽ ശക്തിയാർജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇര എങ്ങും പേ‍ാകാതെ സ്ഥാപനത്തിലും വീട്ടിലും കഴിയുകയാണെങ്കിലും അവർ സൈബർകടത്തിൽ കുരുങ്ങിയിരിക്കും. ശ്രീലങ്കൻ കലാപത്തിൽ എത്രപേർ കടത്തിന്റെ ഇരകളായെന്നതിന്റെ അന്വേഷണത്തിലാണിപ്പോൾ വിവിധ ഏജൻസികൾ. അതിനിടയിലാണ് ‘തൊലിക്കടത്തിന്റെ’ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്...

ചിത്രം: Shutterstock

ഇന്ത്യ–നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം മുൻപ് ലഭിച്ച ചില സൂചനകളെ പിൻതുടർന്ന് മനുഷ്യക്കടത്ത് വിരുദ്ധ സന്നദ്ധസംഘടനകളും ദേശീയ ഏജൻസികളും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ കാടത്തം പുറത്തുവരുന്നത്. തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, ബംഗാൾ, തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇതിൽപ്പെട്ടതായി പലയിടത്തുനിന്നു സൂചനകളുണ്ടെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ പിൻതുടരാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ, വിവരങ്ങൾ ഇനിയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ ശരീരത്തിലെ തെ‍ാലി കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ചിലരെ സംഘടനകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അവർ, തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വേദനയുടെ തീവ്ര നാളുകളെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറയാൻ മടിക്കുകയും ഭയക്കുകയുമാണ്. ഇനിയും തങ്ങൾ വേട്ടയാടപ്പെടുമേ‍ാ എന്ന പേടിയിലാണ് അവർ. തങ്ങളറിയാതെ ദേഹത്തുനിന്ന് തെ‍ാലി മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടതിന്റെ നീറ്റലും പഴുപ്പുമായി നടക്കുന്നവരെയും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ചിലർ വേശ്യാവൃത്തിക്കായി ചുവന്ന തെരുവിൽ എത്തപ്പെട്ടശേഷമാണ് തെ‍ാലി മേ‍ാഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്.

രണ്ടുവർഷം മുൻപ് മുംബൈയിലെ ചുവന്ന തെരുവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നേപ്പാളിലെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ സുശീല താപ്പ വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ് ശരീരത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് വട്ടത്തിൽ തെ‍ാലി പേ‍ായതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത്. അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് എത്ര ആലേ‍ാചിച്ചിട്ടും മനസിലായില്ലെങ്കിലും മുറിവ് ഉണങ്ങിയതേ‍ാടെ അതിനെക്കുറിച്ചു മറന്നു. തെ‍ാഴിൽ തേ‍ടി നാട്ടിൽ നിന്നുപേ‍ായ മറ്റെ‍ാരു സ്ത്രീ കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരിച്ചെത്തിയപ്പേ‍ാഴും അവരുടെ ദേഹത്തും ഇതേ രീതിയിൽ തെ‍ാലിയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇരുവരുടെയും സംഭവം അറിഞ്ഞ് സംശയംതേ‍ാന്നിയ മനുഷ്യാവകാശപ്രവർത്തകർ രണ്ടുസ്ത്രീകളുമെ‍ാത്തു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അവരുടെ തെ‍ാലി മേ‍ാഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വിവരം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

∙ ആശുപത്രികളിലും ഏജന്റുമാർ!

അതിർത്തിയിലെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമത്തിലുളള രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ദാരിദ്ര്യം മറികടക്കാനും കുട്ടികളെ പേ‍ാറ്റാനുമായി തങ്ങളുടെ 20 ചതുരശ്ര ഇഞ്ച് തെ‍ാലി ഒരു ഏജന്റിനു വിറ്റത് 10,000 രൂപക്കാണ്. പണം ഉപയേ‍ാഗിച്ച് തങ്ങളുടെ അടിയന്തര കടങ്ങൾ വീട്ടിയതിനാൽ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായി. പിന്നീട് ഇതേ ഏജന്റ് ഇരുവരെയും ലൈംഗികതെ‍ാഴിൽ മേഖലയിൽ പങ്കാളികളാക്കിയെന്നാണ് വിവരം. താൻ വാങ്ങിയ തെ‍ാലി മറ്റെ‍ാരു ആൾക്ക് കെ‍ാടുത്തതായും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിക്ക് ചില സ്വകാര്യആശുപത്രികളിലേക്ക് മനുഷ്യരുടെ പല വിധത്തിലും വലുപ്പത്തിലുമുള്ള തെ‍ാലികൾ എത്തിക്കുന്ന സംഘമാണ് അവ ഒന്നിച്ചുവാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നുമാണ് തെ‍ാലി നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടുസ്ത്രീകളേ‍ാടും ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ ഏജന്റ് പിന്നീടു പറഞ്ഞത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യ ചർമം മെ‍ാത്തമായി എത്തിക്കുന്ന റാക്കറ്റിന് പിന്നാലെ അന്വേഷണ സംഘങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരുടെ വ്യക്തമായെ‍ാരു ചിത്രം ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

മൃഗങ്ങളുടെ ചർമം പേ‍ാലെ, മനുഷ്യരുടെ ചർമത്തിന്റെ വിപണന സാധ്യതയാണ് ലേ‍ാബി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. അതീവഗുരുതരമായ അപകടം, പെ‍ാള്ളലുകൾ, അക്രമത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ശരീരത്തിൽ തെ‍ാലി വച്ചുപിടിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയുളളവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചുവർഷം മുൻപുളളതിനേക്കാൾ 25% വർധിച്ചതായി പെ‍ാതുജനാരേ‍ാഗ്യപഠന റിപ്പേ‍ാർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനാവശ്യമായതും യേ‍ാജിച്ചതുമായ തെ‍ാലി ലഭിക്കുക വലിയ പ്രയാസമാണ്. തെ‍ാലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തുനിന്നു തെ‍ാലി എടുത്ത് വച്ചുപിടിപ്പിക്കുക, ബന്ധുക്കളുടെ തെ‍ാലി സ്വീകരിക്കുക എന്നീ രീതികൾ കുറഞ്ഞ തേ‍ാതിലാണ് നടക്കുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു യേ‍ാജിച്ച തെ‍ാലി വിദേശത്തുനിന്നുമാത്രമേ ലഭിക്കൂവന്ന ആശുപത്രികളുടെ അറിയിപ്പിൽ അന്തിച്ചുനിൽക്കുന്നവർക്ക് മുൻപിലാണ് കിഡ്നി മാഫിയക്കാരെപ്പോലെ, തെ‍ാലിക്കച്ചവടത്തിന്റെ ഏജന്റുമാർ എത്തുന്നത്. ഇതിനു ചില ആശുപത്രികളും സ്ഥാപനങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആളുകൾ തന്നെയുണ്ട്.

∙ തൊലി ചെത്തും, സൗന്ദര്യ വർധനവിന്!

സമ്പന്നരുടെ സൗന്ദര്യവർധനയ്ക്ക് ദരിദ്രരായ സ്ത്രീകളുടെ തെ‍ാലി ചെത്തിയെടുക്കുന്ന അതിക്രൂരമായ ഇടപാടാണ് നടക്കുന്നത്. ചർമം തേടി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്നവരും നിരവധി പേരാണ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, എവിടെനിന്നാണ് തെ‍ാലി ലഭിക്കുന്നതെന്ന അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിയത് തൊലിക്കു വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യക്കടത്തിലേയ്ക്കാണ്. മറ്റു കടത്തിൽപ്പെട്ടവരിലും തെ‍ാലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. തെ‍ാഴിൽ, വിവാഹ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി കൊണ്ടുപേ‍ായ ചിലർക്കു പിന്നീട് ശരീരത്തിൽനിന്നു തെ‍ാലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തെ‍ാലിയുടെ നിറവും വലുപ്പവുമനുസരിച്ച് ഇഞ്ചിന് 50,000 രൂപ മുതലാണ് വില. ചർമം നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ആകെ ലഭിക്കുന്നതാകട്ടെ പരമാവധി 15,000 രൂപ വരെയും. ഇരകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണെന്നത് ക്രൂരതയുടെ ഭീകരത വർധിപ്പിക്കുന്നു.

മനുഷ്യ ചർമത്തിനു വലിയ ഡിമാൻഡാണ് കേരളത്തിൽപേ‍ാലും. സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു നഗരത്തിലെ മൾട്ടി സ്പെഷൽറ്റി ആശുപത്രിയിൽ തെ‍ാലി എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് കാഠ്മണ്ഡു കേന്ദ്രീകരിച്ചുളള ഏജന്റുമാരെന്നാണു വിവരം. 100 ചതുരശ്ര ഇഞ്ച് ചർമത്തിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലും വില. ഇങ്ങു കേരളത്തിലെത്തുമ്പേ‍ാൾ 25,000 രൂപ കൂടുതലാകും. തെ‍ാലിയെടുക്കാനുള്ളവരെ പ്രധാനമായും ഇന്ത്യൻ–നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലാണ് ആദ്യം എത്തിക്കുന്നത്. അവിടെനിന്നു മറ്റ് ഏജന്റുമാർ ട്രക്കുകളിൽ ഇവരെ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് ഏജന്റുമാർക്ക് കൈമാറും. മൂന്നാമത്തെ ഏജന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തെ‍ാലിയെടുക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്ക്കും ആളുകളിലേയ്ക്കും എത്തുക.

കാൻസർ രേ‍ാഗികൾക്ക് മുടി ദാനം നൽകുന്നതുപേ‍ാലെ സ്ത്രീകൾ മനസ്സറിഞ്ഞാണ് തെ‍ാലി നൽകുന്നതെന്നായിരുന്നു മനുഷ്യാവകാശപ്രവർത്തകരേ‍ാട് മൂന്നാമത്തെ തട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ഏജന്റുമാർ പറഞ്ഞത്. ഇവർ കിഡ്നി അടക്കമുളള അവയവങ്ങളുടെ കച്ചവടവും നടത്തിവരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ അവയവകച്ചവടം ഇന്ത്യയിലും നേപ്പാളിലും നിരേ‍ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കഠിനശിക്ഷയും വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്ന നിയമവുമുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക ഏജൻസികളും ഉണ്ടെങ്കിലും കേ‍ാവിഡുണ്ടാക്കിയ ജീവിതപ്രതിസന്ധിയിൽ തെ‍ാലിഅറുക്കലിനു വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യക്കടത്ത് വർധിക്കുന്ന ദയനീയ സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുളള റിപ്പേ‍ാർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു..

∙ ലൈംഗികവൃത്തിക്കിടയിലും...!

ചർമകേ‍ാശങ്ങൾ കെ‍ാടുക്കാൻ ചില പ്രത്യേക രേ‍ാഗനിർണയ സ്വകാര്യ ലാബുകളുമുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് പ്രശസ്തവുമാണ്. അവിടെയാണ് തെ‍ാലിയുടെ നിറവും ഗുണവും മറ്റു ജൈവ ഘടകങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുക. ഇവയിൽ ചില കമ്പനികൾ സൗന്ദര്യവർധക ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ശരീരഘടകങ്ങൾ വിദേശത്തേയ്ക്ക് കെ‍ാണ്ടുപേ‍ാകാൻ ലൈസൻസ് ഉള്ളവയാണ്. അതിന്റെ മറവിൽ മനുഷ്യത്തെ‍ാലി യുഎസിലെത്തും. അവിടെവച്ചാണ് സൗന്ദര്യവർധനവിനാവശ്യമായ രീതിയിൽ ഉപയേ‍ാഗിക്കാൻ തെ‍ാലി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക.

മനുഷ്യക്കടത്തിൽനിന്നു പൊലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ യുവതിയ ഹരിയാനയിലെ കർണാലിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ഫയൽ ചിത്രം: AFP PHOTO/ MANAN VATSYAYANA

ലിംഗം, സ്തനം, ചുണ്ട് എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ട തെ‍ാലി ഇടപാടിന് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ വിപണിയുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നിഗമനം. മനുഷ്യക്കടത്തിൽപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളെ താവളങ്ങളിലെത്തിച്ചതിനു ശേഷമുളള പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ചു പല റിപ്പേ‍ാർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈംഗികമായി ഉപയേ‍ാഗിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു നിർബന്ധിച്ച് മദ്യം നൽകിയും മറ്റു തരത്തിൽ മയക്കിക്കിടത്തിയുമാണ് തെ‍ാലി എടുക്കുക. ലൈംഗിക ഇടപാടിനെത്തുന്ന പുരുഷന്റെ താൽപര്യമനുസരിച്ചു മദ്യപിക്കും. ചിലപ്പേ‍ാൾ ഇവരെ കിടക്കയേ‍ാടു ചേർത്ത് കെട്ടിയിടും. ബേ‍ാധം തെളിഞ്ഞ് അതിസാഹസികമായി പുറത്തെത്താനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ മറ്റെല്ലാ വേദനകളും മറക്കുന്നു. ഇതിനിടെ അവരുടെ ഒരു ഭാഗം തെ‍ാലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഉപയേ‍ാഗിച്ച പുരുഷനാണ് പുറംഭാഗത്തെ മുറിവിന് കാരണമെന്നു കരുതുമെങ്കിലും അതെ‍ാരു വലിയ റാക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല.

∙ എന്തുകെ‍ാണ്ട് സ്ത്രീകൾ?

എന്തുകെ‍ാണ്ടാണ് ചർമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവയവക്കച്ചവടത്തിനു വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ കൂടുതലായി കടത്തുന്നത് എന്ന ചേ‍ാദ്യത്തിന് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നിഗമനം ഇങ്ങനെ: പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ അനാരേ‍ാഗ്യരീതികളെ‍ാന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ മികച്ച അവയവം സ്ത്രീകളിൽനിന്നു ലഭിക്കുമെന്നാണ് റാക്കറ്റ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. തെ‍ാലിക്കച്ചവടത്തിൽ ഇരയാകുന്നവരിൽ ഏറെയും നേപ്പാളിലെ സ്ത്രീകളാകുന്നത് അവരുടെ തൊലിമേന്മകെ‍ാണ്ടാണ്. മേ‍ാഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവർ മിക്കവരും അതിന്റെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുന്നതേ‍ാടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തേ‍ാട് സഹകരിക്കാൻ തയാറാകുകയുമില്ല. ചിലരുടെ മുറിവുകൾ വ്രണങ്ങളായി മാറുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട്.

ലേസൽ ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ചിത്രം: LAN Lianchao / AFP

2005–10 ലെ ലഭ്യമായ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ കേ‍ാസ്മറ്റിക് സർജറി വ്യവസായത്തിന്റെ വർഷിക വളർച്ച 43 ശതമാനമാണ്. കുറഞ്ഞത് 110 മില്യൻ (1 മില്യൻ= 10 ലക്ഷം) ഡോളറിന്റെ വരുമാനമാണ് അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായത്. 2008 നുശേഷം ലേ‍ാകത്ത് ഈ മേഖലയുടെ വാർഷിക ലാഭത്തിൽ ഏതാണ്ട് 72% വർധനവുണ്ടായെന്നാണ് കണക്ക്. ജേ‍ാലി ചെയ്യിക്കാനും അടിമപ്പണിക്കും വാഹനത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗതകടത്ത് (പ്ലേയ്സ്മെന്റ് ട്രാഫിക്കിങ്), തെ‍ാഴിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുളള കടത്ത് (ലേബർ ട്രാഫിക്കിങ്), ലൈംഗിക വിപണിയിലേക്കുളള കടത്ത് (സെക്സ് ട്രാഫിക്കിങ്), ഡിജിറ്റൽ പ്രളയത്തിലുണ്ടായ സൈബർ ട്രാഫിക്കിങ് എന്നിവയാണ് ഇപ്പോഴും സജീവമായുള്ളത്. മറ്റു രീതിയിലുളളവയിലും സൈബർ തന്ത്രങ്ങൾ ഇപ്പേ‍ാൾ വ്യാപകമാണ്. ലേബർ ട്രാഫിക്കിങ്ങിൽ അടിമപ്പണിയും ശിശുവിവാഹവും ഉൾപ്പെടുന്നു. സെക്സ് ട്രാഫിക്കിങ്ങിൽ മസാജ് പാർലർ ജേ‍ാലികൾ, അവയുടെ നടത്തിപ്പ്, ഗർഭപാത്രം വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കൽ, നിർബന്ധിത വ്യഭിചാരം എന്നിവയും നടക്കുന്നുണ്ട്.

ജീവിതം ഒ‍ാൺലൈനിൽ കയറിയ കേ‍ാവിഡ്കാലത്തിനെ‍ാപ്പം, ‘ലവേഴ്സ് ബേ‍ായ്’ എന്ന പേരിലൊരു തട്ടിപ്പു രീതിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രണയം നടിച്ചു പെൺകുട്ടികളെ സൈബർ ട്രാഫിക്കിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ഇതും വ്യാപകമാണെന്ന് പെ‍ാലീസ് സൈബർസെൽ ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥർ‌ പറയുന്നു. വലിയ തേ‍ാതിലാണ് ഇതു വർധിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ സൈബർഡേ‍‍ാം നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി നിരവധി കേസുകൾ പിടികൂടുന്നുണ്ട്.

ഗുഡ്മേ‍ാണിങ്ങിലൂടെയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് ഒരു പൂവിന്റെ ചിത്രമെത്തും. തുടർച്ചയായി ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെഅതിന്റെ പടം. പിന്നീട് വീട്ടിലെ ആളുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണമായി. ആങ്ങളമാരുണ്ടേ‍ാ, അവരുടെ ജേ‍ാലി, സാമ്പത്തികസ്ഥിതി, പെ‍ാലീസ് സേനയിൽ ജേ‍ാലിയെടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചേ‍ാദിച്ചറിയുന്നു. ചെറിയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു നടത്തുന്ന പരിശേ‍ാധനയിൽ റിസ്കില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ലവർ ബേ‍ായ്സിന്റെ ഗിഫ്റ്റുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങും. ഇരകളെ കെട്ടിയിട്ടതു പേ‍ാലുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷമാണു പിന്നീട്. ലൈംഗികചൂഷണമാണ് ഈ ട്രാഫിക്കിങ്ങിൽ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. ഇത്തരം കേസുകളിലെ ഇരകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അതീവ രഹസ്യമായാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.. സൈബർട്രാഫിക്കിങ്ങിൽപ്പെട്ടവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ അതീവ സങ്കീർണമാകുന്നതേ‍ാടെ ഇരകളുടെ ആത്മഹത്യയിലാണ് പലതും അവസാനിക്കുന്നത്. ഫിസിക്കൽ ട്രാഫിക്കിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സൈംബർ ട്രാഫിക്കിങ്ങാണ് ഇപ്പേ‍ാൾ നടക്കുന്നത്.

∙ രേഖകളില്ലാത്ത ഇടപാട്!

കബളിപ്പിച്ചും ജേ‍ാലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തും ആളുകളെ കെ‍ാണ്ടുപേ‍ായാണ് തെ‍ാലിമേ‍ാഷണം നടത്തുന്നത്. സൗന്ദര്യവർധക ചികിത്സാമേഖല കേ‍ാടികളുടെ വരുമാനമുളള വ്യവസായമായി വളർന്നപ്പേ‍ാൾ ആവശ്യമുളള സ്കിൻടിഷ്യൂവിനു വലിയ ക്ഷാമമുണ്ട്. സമ്പന്നരിൽ പലരും വലിയ വിലയ്ക്ക് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്കിൻ എത്തിക്കുമെങ്കിലും, ഇവിടെ അത് പകുതി വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുമ്പേ‍ാൾ മനുഷ്യക്കടത്ത് റാക്കറ്റിനും കേ‍ാസ്മറ്റിക് മേഖലയിലെ ചിലർക്കും അത് വൻ ലാഭമാണ്. തെക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും തുടയിലെയും ഇടുപ്പിലെയും തെ‍ാലികൾ എടുക്കുന്നതായാണ് വിവരം. അവരുടെ നിറത്തിന്റെ ഗുണമാണ് മനുഷ്യക്കടത്തുക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നതെന്നാണ് നിഗമനം.

എന്നാൽ തെ‍ാലിഇടപാട് നടന്നതിനു രേഖകളില്ല. ഇരകളിൽ പലരും ചില സൂചനകൾ തരുമെന്നെല്ലാതെ, ഭയംകാരണം കൂടുതലെ‍ാന്നും പറയില്ല. അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്ക് ചെറിയെ‍ാരു കഷ്ണം ചർമം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ്, സർജറിക്കിടയിൽ വലിയ ഭാഗം മേ‍ാഷ്ടിക്കുന്ന അതിക്രൂരമായ സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ചുവന്ന തെരുവിൽ എത്തപ്പെട്ടും, സ്വന്തമായി ലൈംഗികവൃത്തി സ്വീകരിച്ചവരും തെ‍ാലിമേ‍ാഷണത്തിന് ഇരയായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പേ‍ാർട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അന്വേഷണം മുറയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായെ‍ാരു വിവരം ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. സാമൂഹികമായും വ്യക്തിപരമായും സ്വയം ജാഗ്രത തന്നെയാണ് മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്. അതാണ് ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധവും, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും.

ഡേ‍ാ.പി.എം. നായർ (മുൻ ഡിജിപി, യുഎൻ മനുഷ്യക്കടത്ത് വിരുദ്ധസെൽ ദേശീയ നേ‍ാഡൽ ഒ‍ാഫിസർ)

∙ ശിക്ഷയുണ്ട്, പക്ഷേ...

കേരളത്തിൽ നിന്നുളള മിക്കവരും മനുഷ്യക്കടത്തിൽ അറിയാതെ പെടുന്നവരാണ്. അത്തരം കേസുകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ കേസുകൾ മിക്കപ്പേ‍ാഴും റിപ്പേ‍ാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. പെ‍ാലീസ് അന്വേഷിച്ചു ചെല്ലുമ്പേ‍ാഴാണ് മനുഷ്യക്കച്ചവടത്തിന്റെ വശം പുറത്തുവരിക. എന്നാൽ അന്വേഷണം ഒരു പരിധിയിൽ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണു പതിവ്. പ്രലേ‍ാഭനങ്ങൾ വഴിയും വഞ്ചനാപരമായ രീതിയിലുമാണ് കേരളത്തിലെ മനുഷ്യക്കടത്ത് പ്രധാനമായി നടക്കുന്നതെന്നാണു നിഗമനം. അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമാണ് ഇരകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ.

ഒരാളെയേ‍ാ ആളുകളെയേ‍ാ ഭീഷണി, സമ്മർദം, വഞ്ചന, കബളിപ്പിക്കൽ, അധികാര ദുർവിനിയേ‍ാഗം എന്നിവ വഴി കടത്തുന്നത് കഠിനശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണ്. ശക്തമായ നിയമമാണ് അടുത്തിടെ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയത്. സൈബർട്രാക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചികയുമ്പേ‍ാൾ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ആയിരക്കണക്കിനാളുകളെ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൂടി നാം ആലേ‍ാചിക്കണം. അവരുടെ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയാണു കാരണം. ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ചുറ്റുപാടും ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. കണ്ണുചിമ്മുന്നത് നേ‍ാക്കിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ റാക്കറ്റ് എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

അഡ്വ. റെനി കെ.ജേക്കബ് (മനുഷ്യക്കടത്ത് വിരുദ്ധപ്രവർത്തകൻ, ലീഗൽ ഒ‍ാഫിസർ, ഇന്റർനാഷനൽ ജസ്റ്റിസ് മിഷൻ)

