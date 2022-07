കോഴിക്കോട്∙ ആലപ്പുഴ കലക്ടറായി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ നിയമിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാടിനെ വിമർശിച്ച് മുൻ ഇടത് സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ കാരാട്ട് റസാഖ്. ശ്രീറാമിന്റെ നിയമനം പുനഃപരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ശ്രീറാമിന്റെ നിയമനത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.



കുറിപ്പിൽനിന്ന്:

മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ.എം.ബഷീറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണ വിധേയനായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനു വേണ്ടി ഇടതുപക്ഷത്തെ എക്കാലത്തും സഹായിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നന്ദികേട് ആയിരിക്കും. ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കലക്ടർ ആയി നിയമിച്ചത് പുനഃപരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലത്.

English Summary: Karat Razack on appointment of Sriram Venkitaraman as Alappuzha Collector