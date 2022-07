തൃശൂർ∙ ഭാവി ഇന്ത്യയെ ഭാവന ചെയ്യാൻ ‘മനോരമ ന്യൂസി’ന്റെ നാലാമത് കോൺക്ലേവ് ഇന്ന് തൃശൂരിൽ. രാജ്യം 75-ാം സ്വാതന്ത്രദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കെയാണ് ഭാവി ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ മനോരമ ന്യൂസ് കോൺക്ലേവ് വീണ്ടുമെത്തുന്നത്. 10 സെഷനുകളിലായി സമകാലീന വിഷയങ്ങളിൽ പ്രമുഖരുമായുള്ള സംവാദങ്ങളാണ് കോൺക്ലേവിന്റെ പ്രത്യേകത.



കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ എന്നിവർ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിക്കും. തുറന്നുപറച്ചിലുകളുടെയും ആരോപണങ്ങളുടെയും അതിർവരമ്പുകളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനുമെത്തും. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എം.ബി.രാജേഷും നേർക്കുനേർ സംവദിക്കും.

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിളക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അപർണ ബാലമുരളിയും ബിജു മേനോനും കോൺക്ലേവ് വേദിയിലെത്തും. കലയ്ക്ക് കത്തി വയ്ക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ സംവിധായകൻ സിദ്ധിഖ്, എഴുത്തുകാരായ ആർ.ഉണ്ണി, അൻവർ അലി എന്നിവരുമുണ്ടാകും. വാണിജ്യ വ്യവസായരംഗത്തെ പ്രമുഖരും വിവിധ സെഷനുകളിൽ സാന്നിധ്യമറിയിക്കും. നാവികസേന മേധാവി അഡ്മിറൽ ആർ.ഹരികുമാർ സമാപനവേദിയെ ധന്യമാക്കും.

English Summary: Manorama News Conclave 2022 to chalk out agenda for India after 75