കിരൺ മരിച്ചതെങ്ങനെ; ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും സൂചനയില്ല; പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാന്‍ പൊലീസ്?

വിഴിഞ്ഞം∙ ആഴിമലയില്‍ പെൺസുഹൃത്തിനെ കാണാനെത്തിയ കിരണ്‍ കടലില്‍ വീണ് മരിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നു കണ്ടെത്താനാകാതെ പൊലീസ്. കീഴടങ്ങിയ രണ്ട് പ്രതികളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷവും കൃത്യമായ നിഗമനമൊന്നുമില്ല. അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്നും പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാന്‍ പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതായും കിരണിന്റെ വീട്ടുകാര്‍ ആരോപിച്ചു.

കിരണിനെ കാണാതായിട്ട് 22 ദിവസവും, കടലില്‍ വീണ് മരിച്ചെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസവും കഴിഞ്ഞു. സുഹൃത്തിനെ കാണാനെത്തിയ കിരണിനെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സഹോദരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ബന്ധുക്കള്‍ ചേര്‍ന്ന് തടയുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് 20 ദിവസം മുന്‍പ് വ്യക്തമായതാണ്.

പക്ഷേ, കിരണ്‍ എങ്ങനെ കടലില്‍ വീണുവെന്ന ചോദ്യത്തിന് മാത്രം പൊലീസിന് ഉത്തരമില്ല. കിരണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മര്‍ദിച്ചെന്ന കുറ്റത്തില്‍ അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും കിരണിന്റെ മരണകാരണം അറിയാനായിട്ടില്ലെന്നാണു വിശദീകരണം. ഇതോടെയാണ് പൊലീസിനെതിരെ ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

കിരണിന്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും പ്രതികൾക്കെതിരെ ഗുരുതര വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്താനും പൊലീസ് തയാറായിട്ടില്ല. അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് പ്രതികളുടെ മൊഴികളിലും വൈരുധ്യമൊന്നുമില്ലെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയ പൊലീസ് ഇരുവരുടെയും ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ മതിയാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

ഒളിവിലുള്ള മൂന്നാം പ്രതിയെ പിടിക്കുന്നുമില്ല. തമിഴ്നാട്ടിലെ ആശാരിപള്ളം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍നിന്ന് വിശദ പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചാലേ മരണകാരണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തതയുണ്ടാകൂവെന്ന നിലപാടാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞം പൊലീസിന്.

