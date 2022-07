ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമം; കരിപ്പൂരിൽ വിമാന ജീവനക്കാരൻ പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട് ∙ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താളത്തിൽ സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വിമാന ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. മുഹമ്മദ് ഷമീം ആണ് പിടിയിലായത്. ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 2,647 ഗ്രാം സ്വർണമിശ്രിതം ഇയാളിൽനിന്ന് പിടികൂടി.

മറ്റാരോ കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണം പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് പിടിയിലായതെന്നാണ് വിവരം. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്



English Summary: One held for Gold Smuggling at Karipur Airport