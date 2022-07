സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകും; അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കു മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ ഇടുക്കി വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് അതിശക്തമായ മഴ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വ്യാഴാഴ്ച വരെ അറബിക്കടലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാവാനും ഉയർന്ന തിരമാലക്കും സാധ്യതയെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പും ദേശീയ സമുദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും മുന്നറിപ്പ് നൽകി.

അറബിക്കടലിൽ അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മൽസ്യബന്ധനം നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

ട്രോളിങ് നിരോധനം ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് കടലാക്രമണം മൂലമുള്ള വിലക്കും ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ അറബിക്കടലിൽ ഒരു മീറ്ററിൽ അധികം ഉയരത്തിൽ തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട്.



English Summary : Trawling banned in Arabian Sea for next five days