‘തലമുറ തലമുറ കൈമാറി, കെടാതെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും’ എന്ന് ഒരുകാലത്ത് വീറോടെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയിരുന്ന കെഎസ്‌യു ‘തലമുറ തലമുറ കൈമാറില്ല, വിടാതെ ഞങ്ങൾ ശേഷിക്കും’ എന്ന നിലയില്‍ മെലിഞ്ഞുള്ള നിൽപിലാണ്. ആറരപ്പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് വയലാർ രവിയും അഞ്ചു സുഹൃത്തുക്കളും ആലപ്പുഴയിൽ യോഗം ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച കെഎസ്‌യു എന്ന വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം കേരളത്തിന്റെ സംഭവബഹുലമായ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ്. ഒട്ടനവധി സമരങ്ങൾ, നേതാക്കൾ, രക്തസാക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ, രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിൽ നിർണായക പങ്കുള്ള കെഎസ്‍യുവിന്റെ തകർച്ച കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തളർച്ചയുടെയും കൂടി ചരിത്രം പറഞ്ഞുതരും. കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അതിപ്രസരം പടർന്നുകയറിയ തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തോടെ ക്യാംപസുകളിൽ സംഘടനാപരമായി ശോഷിച്ചു തുടങ്ങിയ വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനമാണ് കെഎസ്‍യു. ഒരുകാലത്ത് കെഎസ്‌യുവിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കളായിരുന്നവർ പിന്നീട് കോൺഗ്രസിന്റെ താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയ കാലത്താണ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെയും തുടക്കമെന്നത് ഏറെ കൗതുകകരം. എഴുപതുകളുടെ അവസാനം ദേശീയതലത്തിൽ കോൺഗ്രസിലുണ്ടായ പിളർപ്പിന്റെ കാലത്ത് പോലും രണ്ടായി നിന്ന് ശക്തിതെളിയിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് കെഎസ്‌യു. പിന്നീട് പാർട്ടിയിലും പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലും സുപ്രധാനപദവികൾ വഹിച്ച ജി. കാർത്തികേയൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, പി.ടി.തോമസ്, ബെന്നി ബഹനാൻ, ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ്, ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ തുടങ്ങിയവർ ഇത്തരത്തിൽ കെഎസ്‌യു വിഘടിത വിഭാഗങ്ങളുടെ നേതൃപദം കയ്യാളിയിരുന്നവരാണ്. 1980കളിൽ ഒരു പരിധി വരെ കരുത്തറിയിച്ച ശേഷം 90 കളോടെ എസ്എഫ്ഐയോട് എതിരിടാനാകാതെ അടിയറവു പറഞ്ഞതു മുതൽ, കേരളത്തിലെ ചില ക്യാംപസുകളിൽ മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന സംഘടനയെന്ന ലേബലിൽനിന്നു പുറത്തുകടക്കാൻ‍ കെഎസ്‌യുവിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണു വാസ്തവം. ഇതിനിടെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന പ്ലസ് ടൂ സമരം പോലെ ചില സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തും കെഎസ്‌‌യു സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. 6 വർഷത്തിത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം കെഎസ്‌യു പുനസംഘടനയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ‘ഗ്രൂപ്പില്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനം’ എന്ന കിനാവ് വീണ്ടും കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണു കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തകർ. ഗ്രൂപ്പ് അതിപ്രസരമില്ലാതെ, കഴിവും സംഘാടന മികവും കണക്കിലെടുത്ത് പുതു നേതൃത്വത്തെ കൊണ്ടുവരണമെന്നെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള വാദത്തിന് ഇക്കുറി കരുത്തു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്കു ശേഷമുള്ള സംഘടനയിലെ നേതൃമാറ്റം തന്നെയാണ് ഇതിന് ആധാരം. കെ. സുധാകരന്റെയും വി.ഡി. സതീശന്റെയും ശൈലിക്ക് കെസ്‌യുവിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം നേതാക്കൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പു താൽപര്യത്തിനപ്പുറം പ്രവർത്തന മികവു തെളിയിച്ച, സ്വീകാര്യരായ നേതാക്കളുടെ പട്ടിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പു നേതാക്കളുടെ പട്ടിക കൈമാറാൻ വൈകുന്നതാണു പുനസംഘടനയും വൈകിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണു കോൺഗ്രസിലെ ‘ഗ്രൂപ്പില്ലാത്ത’ നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത്. എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നോമിനികളെ നിർദേശിക്കുന്നതു നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് കെ.എം. അഭിജിത്ത് തന്നെയാവും. ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പട്ടിക രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ജോസഫ് വാഴയ്ക്കനും കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റേത് എ.പി. അനിൽകുമാറുമായിരിക്കും തയാറാക്കുക. എന്നാൽ ഇവർ നൽകുന്ന പേരുകൾക്കായി കാത്തുനിന്ന് ഇനിയും സമയം കളയാനില്ല എന്ന നിലപാടിലേക്ക് കെപിസിസിയിലെ പ്രമുഖരിൽ ചിലര്‍ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് അഭിജിത്ത് ഒരു ടേം കൂടി തുടരട്ടെയെന്ന് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും പ്രസിഡന്റാകാൻ ഇല്ലെന്ന് അഭിജിത്ത് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം കാലങ്ങളായി എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പക്കലാണ്. മറ്റു ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികളെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്മാർ അടക്കമുള്ള സ്ഥാനത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണു പരമ്പരാഗത ഫോർമുല. ‘പഴയ’ എ ഗ്രൂപ്പുകാരായ 3 പേരുടെയും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരന്റെ വിശ്വസ്തനായ മറ്റൊരു ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതാവിന്റെയും പേരുകളാണു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങളിൽനിന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇവരിൽ പലര്‍ക്കും ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക പക്ഷമായും മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളത്. എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗം എങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യർ,

ഐ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധിയും ഒപ്പം കെ. സുധാകരനുമായി മികച്ച വ്യക്തിബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി. മുഹമ്മദ് ഷമാസ്, എ വിഭാഗത്തിനൊപ്പംതന്നെ നിൽക്കുന്ന വയനാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമൽ ജോയി, എൻഎസ്‍യു സെക്രട്ടറി എറിക് സ്റ്റീഫന്‍ എന്നിവരിൽ ഒരാൾ പ്രസിഡന്റ് ആയേക്കുമെന്നാണു നേതാക്കൾ നൽകുന്ന സൂചന. മറ്റുള്ളവരെ സമവായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെടുക്കാനാണു നീക്കം.

∙ 80കളിലും കരുത്തറിയിച്ച കെഎസ്‌യു

എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പുനരേകീകരണം നടന്നപ്പോൾ കെഎസ്‍യുവും ഒന്നായി. പി.ടി. തോമസ് സംയുക്ത കെഎസ്‍യുവിന്റെ പ്രസിഡന്റായി. ദീർഘനാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം കേരള സർവകലാശാല യൂണിയൻ തിരിച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കെഎസ്‌യു ശക്തിതെളിയിച്ചത്. എന്നാൽ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ.കരുണാകരന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളെ തുറന്നെതിർത്ത പി.ടി. തോമസിനെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയതോടെ കെഎസ്‌യുവിൽ വീണ്ടും ഭിന്നതകൾ ശക്തമായി. പിന്നീട് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കെഎസ്‍യു പ്രസിഡന്റുമാരായെത്തി. ഇക്കാലത്തും കാലിക്കറ്റ്, മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലകളിൽ വിജയം നിലനിർത്താൻ കെഎസ്‌യുവിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ കെഎസ്‌യുവിന്റെ സംഘടനാ ശരീരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിസം ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിത്തുടങ്ങിയ കാലം കൂടിയായിരുന്നു അത്. പുനഃസംഘടന വൈകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ സംഘടന പതിയെ ക്ഷീണിച്ചു തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.

∙ ഗ്രൂപ്പുകളിയിൽ തകർന്ന പ്രസ്ഥാനം

തൊണ്ണൂറുകളിൽ എസ്എഫ്ഐ ക്യാംപസുകളിൽ സമ്പൂർണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതോടെ അവരോട് നേർക്കുനേർ നിന്ന് എതിരിടാനുള്ള ശേഷി പല കാംപസുകളിലും കെഎസ്‍യുവിന് നഷ്ടമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ക്യാംപസുകളിലെ എസ്എഫ്ഐ ആധിപത്യത്തിന് ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിരോധങ്ങൾ മാത്രം തീർക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് സംഘടന ദുർബലമായി. അറുപതുകളുടെ തുടക്കം മുതൽ ക്യാംപസുകളിൽ കെഎസ്‍യുവിലേക്ക് വിദ്യാർഥികൾ ഒഴുകിയിരുന്നെങ്കിൽ, തൊണ്ണൂറുകളാകുമ്പോൾ ഈ ഒഴുക്ക് എസ്എഫ്ഐയിലേക്കായി. എസ്‍എഫ്ഐയ്ക്ക് ശക്തമായ ബദലാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതൃനിരയും ഇക്കാലങ്ങളിൽ കെഎസ്‍യുവിനു ക്യാംപസുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല. ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചുമില്ല. നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ളവർ തന്നെ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു സീറ്റു സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് സംഘടനയെ വളർത്താൻ കാര്യമായൊന്നും ചെയ്തിരുന്നുമില്ല.

ആദ്യകാല കെഎസ്‌യു നേതാക്കളായിരുന്നവരെല്ലാം അപ്പോഴേക്കും കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കസേരയിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

കെഎസ്‌യു മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി.ടി. തോമസ് (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ മിണ്ടാട്ടം മുട്ടിയ കെഎസ്‌യു

പാർട്ടിയിൽ അധികാര വടംവലി നടത്തിയിരുന്ന ഇവർ കെഎസ്‍യുവിനെ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. പഴയ കെഎസ്‍യു നേതാക്കളായ ഇവർ ‘തലമുറ തലമുറ കൈമാറി, കെടാതെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം പിന്നീട് ‘തലമുറ തലമുറ കൈമാറില്ല, വിടാതെ ഞങ്ങൾ ശേഷിക്കും’ എന്നു മാറ്റിയെഴുതി. പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പുപോരിനുള്ള ചട്ടുകങ്ങളായി മാറിയ കെഎസ്‌യു നേതാക്കൾ ക്യാംപസുകളിൽ നിന്ന് ഇതിനകം ഏറെ അകന്നുപോയിരുന്നു. പേരിനു പോലും ക്യാംപസുകൾക്ക് മുന്നിൽ പോകാത്ത എത്രയെത്ര സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ, വഴിതെറ്റിപ്പോലും ക്യാംപസിന്റെ പടികടക്കാത്ത ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രായപരിധിയും കടന്ന കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെ കാലമായിരുന്നു പിന്നീട് കുറേക്കാലം. അപ്പോഴും നിയമസഭാ, പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന് ഒരു സീറ്റ് മാറ്റിവച്ച് കെഎസ്‌യു പ്രാതിനിധ്യം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൃത്യമായി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുമിരുന്നു. പല സീറ്റുകളിലെയും ബലി മൃഗങ്ങളായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് മിണ്ടാപ്രാണികളായ കെഎസ്‍യു നേതാക്കൾ. പലഘട്ടങ്ങളിലായി നീണ്ടുപോയ പുനഃസംഘടനകൾ ഗ്രൂപ്പ് പോരിനെ തുടർന്ന് അനന്തമായി നീണ്ടപ്പോൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം മടുത്ത് എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് പോയ മിടുക്കർ തന്നെ എത്രയെത്ര. ഇതിനിടെ പ്ലസ്ടു സമരംപോലെ ചില സമരങ്ങളിൽ കെഎസ്‍യുവിന് ഇടതു സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനായെന്നത് വാസ്തവമാണ്. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ തിരിച്ചുപിടിച്ചതാണ് ഇതിനിടെയുണ്ടായ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന്.

പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് പ്രസിഡന്റായി കെഎസ്‍യുവിന് പുതിയ സംസ്ഥാന, ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ നീണ്ട 12 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് കെഎസ്‍യുവിന്റെ സംഘടനാ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും രക്തപ്രവാഹമുണ്ടാകുന്നത്. വി.ടി. ബൽറാം, എം. ലിജു, മാത്യു കുഴൽനാടൻ തുടങ്ങി ഒരു പുതിയ നേതൃനിര രംഗത്തെത്തുന്നത് ഇക്കാലത്താണ്. സ്വാശ്രയ കോളജ് പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ കെഎസ്‍യു സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചതും പിന്നീട് സംഘടനയെന്ന നിലയിൽ ക്യാംപസുകളിൽ സജീവമാകാൻ തുടങ്ങിയതും ഇക്കാലം മുതലാണ്. പഠനക്യാംപുകളും താലൂക്ക് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളുമൊക്കെയായി ഹൈബി ഈഡൻ, ഷാഫി പറമ്പിൽ എന്നിവർ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കെഎസ്‍യു ശക്തിവീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കെഎസ്‍യുവിന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുണ്ടായത്. എന്നാൽ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ രൂപംകൊണ്ട കെ.എം. അഭിജിത്ത് പ്രസിഡന്റായ നിലവിലെ കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ ആറാം വർഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനായില്ല എന്നത് കെഎസ്‌യുവിന്റെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിനു തെളിവാണ്.

വി.ടി . ബൽറാം (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ ‘ഗ്രൂപ്പില്ലാത്ത’ പുതുനേതൃത്വം

കേരളത്തിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസിലുണ്ടായ നേതൃമാറ്റത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് കെഎസ്‌യുവിലും നേതൃമാറ്റം എന്ന ആവശ്യം ശക്തിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് അതിപ്രസരമില്ലാതെ, കഴിവും സംഘാടന മികവും കണക്കിലെടുത്ത് പുതു നേതൃത്വത്തെ കൊണ്ടുവരണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. ഇതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ കെഎസ്‍യുവിലും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലും ഏറെ നാളായി ശക്തമാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി.ടി. ബൽറാമിന് ഇത് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല കെപിസിസി നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം കെഎസ്‍യുവിന്റെ നിലവിലെ നേതൃത്വം കൂടി യോജിച്ചാണ് പുനഃസംഘടനാ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ ഭാരവാഹികളിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരും പ്രായപരിധി കഴിഞ്ഞവരുമായി ഒട്ടേറെപ്പേരുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രായം 27 വയസ്സ് എന്ന മാനദണ്ഡം കർശനമാക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് നേതാക്കൾ. ഇതിനു പ്രധാന കാരണം ഇടതു സർക്കാർ തുടർ ഭരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, കോൺഗ്രസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും സമരസംഘടനയായി രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പരിചയ സമ്പന്നർ കൂടി ചേരുന്ന നേതൃത്വം കെഎസ്‌യുവിന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവാണ്. അതിനാൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ സുപ്രധാന ചുമതലകളിലേക്ക് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പ്രായപരിധി കർശനമാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. മാത്രമല്ല പുനഃസംഘടന ആറുവർഷത്തോളം നീണ്ടുപോയതിനാൽ അർഹരായ പലർക്കും ഇതുമൂലം അവസരം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും.

∙ മാറ്റം എങ്ങനെ ?

രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം പ്രഖ്യാപിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന പട്ടിക മാറുന്ന കാലത്തിനൊപ്പം അണിചേരുന്നതാകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ്, കെഎസ്‌യു നേതൃത്വം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം വനിതാ പ്രാതിനിധ്യമാണ്. സംസ്ഥാന ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിൽ കുറഞ്ഞത് 25 ശതമാനമെങ്കിലും വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രാതിനിധ്യവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ളവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കലാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനം മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികളാണ്. മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും ഹോമിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വിദ്യാർഥി പ്രാതിനിധ്യമാണ് ലക്ഷ്യം. തിരുവനന്തപുരം ഹോമിയോ കോളജിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കെഎസ്‌യു യൂണിയൻ പിടിച്ചിരുന്നു. ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ശക്തിയായി ഉയർന്നു വരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഗവേഷക വിദ്യാർഥികൾ, ജേണലിസം വിദ്യാർഥികൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. പുതിയ കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ശക്തിയുള്ള സംഘടനയാക്കി കെഎസ്‍യുവിനെ മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായി പ്രവർത്തന മികവും സംഘാടക ശേഷിയും പരിഗണിച്ചുള്ള പട്ടികയ്ക്കാണ് നേതൃത്വം ശ്രമം നടത്തുന്നത്. നിലവിലെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരിൽ തന്നെ ഗ്രൂപ്പു താൽപര്യത്തിനപ്പുറം കഴിവുള്ള സഹപ്രവർത്തകരുടെ പേരുകൾ നേതൃത്വത്തോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ചുരുക്കപ്പട്ടിക ഇതിനകം തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ പുനഃസംഘടനകളെയും വൈകിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പു നേതാക്കളുടെ പട്ടിക ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നോമിനികളെ നിർദേശിക്കുന്നതു നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് കെ.എം. അഭിജിത്ത് തന്നെയാവും. ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പട്ടിക രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ജോസഫ് വാഴയ്ക്കനും കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റേത് എ.പി. അനിൽകുമാറുമായിരിക്കും തയാറാക്കുക. എന്നാൽ ഈ പട്ടികകൾക്കു കാത്തു നിന്നാൽ ഇനിയും സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താമെന്നല്ലാതെ പ്രയോജനമില്ലെന്ന അഭിപ്രായമാണ് കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിലെ പ്രമുഖർക്കുള്ളത്.

∙ പ്രസിഡന്റായി ആരുവരും ?

കെഎസ്‌യുവിന്റെ നിലവിലെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.എം. അഭിജിത്തിന് പ്രായപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നേതാക്കളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അദ്ദേഹം തുടരുന്നതിനോട് താൽപര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനിയൊരുതവണകൂടി പ്രസിഡന്റാകാൻ ഇല്ലെന്നും പുതിയൊരാൾ വരട്ടെ എന്നുമുള്ള തീരുമാനം അഭിജിത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ഇതിനകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, എൻഎസ്‍യു നേതൃത്വത്തിലേക്ക് അഭിജിത്തിനെ പരിഗണിക്കാനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാകാൻ പട്ടികയിൽ സാധ്യതയുള്ളവരിൽ പ്രധാനി എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യറാണ് എന്നാണു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി. മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ്, വയനാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമൽ ജോയി, എൻഎസ്‍യു സെക്രട്ടറി എറിക് സ്റ്റീഫന്‍ എന്നിവരുടെ പേരുകളും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു. ഇവർ 3 പേർ പഴയ എ ഗ്രൂപ്പുകാരാണ്. ഐ ഗ്രൂപ്പുകാരനായ മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് നിലവിൽ കെ. സുധാകരനൊപ്പമാണ്. എ വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള അലോഷ്യസ് സേവ്യറാകട്ടെ വി.ഡി. സതീശന്റെയും വിശ്വസ്തനാണ്.

പ്രസിഡന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രായപരിധി കർശനമാക്കേണ്ട എന്ന് തത്വത്തിൽ തീരുമാനമുള്ളതിനാൽ ഈ നാലുപേരിൽ ഒരാൾ പ്രസിഡന്റാകും. കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന കെപിസിസി ചിന്തൻ ശിബിരിലും കെഎസ്‍യു പുനസംഘടന ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശമുള്ളതിനാൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കും. കഴിയുമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, ഭാരവാഹികൾ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങി എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുമുള്ളവരുടെ പട്ടിക എൻഎസ്‍യു നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറി ഒന്നിച്ച് ഡൽഹിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനാണ് കെപിസിസി നേതൃത്വം താൽപര്യപ്പെടുന്നത്. ഘട്ടംഘട്ടമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിന്നാൽ ഇനിയും കാലതാമസമുണ്ടാകുമെന്നും കോവിഡിന് ശേഷം ക്യാംപസുകൾ വീണ്ടും സജീവമായതിനാൽ പുതിയ നേതൃത്വം എത്രയും വേഗം ചുമതലയേറ്റ് പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്നുമുള്ള ചിന്തയാണ് പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാക്കൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

English Summary: KSU on the Verge of Rewamp; Sudhakaran/ Satheesan aide likely to be President