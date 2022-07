സുഹൃത്തിനൊപ്പം കണ്ടതിൽ ദേഷ്യം; ഭാര്യയെ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് മർദിച്ചു– വിഡിയോ

ജയ്പുർ ∙ തന്റെ ആൺ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഭാര്യയെ കണ്ടതിൽ കുപിതനായ ഭർത്താവ് യുവതിയെ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് മർദിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ബൻസ്വാര ജില്ലയിലെ ഖമേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. ഭാര്യയെ കയറുകൊണ്ട് മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട ശേഷം വടികൊണ്ട് അടിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു. സുഹൃത്തിനെയും മറ്റൊരു മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് മർദിച്ചു.



ഏഴു മണിക്കൂറോളം ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവും ഭർതൃസഹോദരനും ഉൾപ്പെടെ നാലുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷനും (എൻസിഡബ്ല്യു) കേസെടുത്തു. പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എൻ‌സിഡബ്ല്യു ചെയർപഴ്സൺ രേഖ ശർമ രാജസ്ഥാൻ ഡിജിപിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Rajasthan Woman Tied To Tree, Beaten By Husband After Being Seen With His Friend