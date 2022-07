അച്ചൻകോവിൽ (കൊല്ലം)∙ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ മുങ്ങി മരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അഞ്ച് വര്‍ഷം മുന്‍പ് അടച്ചിട്ട കുംഭാവുരുട്ടി തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത് ജൂലൈ പതിനൊന്നിനാണ്. തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്റെ ഇരുപതാം ദിവസം അടുത്ത അപകടമുണ്ടായി ഒരാളുടെ ജീവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു.

കുംഭാവുരുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ മധുര സ്വദേശി കുമരൻ(55) ആണ് ഞായറാഴ്ച മരിച്ചത്. ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ രണ്ടു പേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വൈകിട്ട് നാലോടെയായിരുന്നു അപകടം. ഈറോഡ് സ്വദേശി കിഷോര്‍(27) പുനലൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും മറ്റൊരാള്‍ തിരുനെല്‍വേലി ജില്ല ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ്. കൂടുതല്‍ സഞ്ചാരികള്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയാല്‍ പൊലീസ്, വനംവകുപ്പ്, അഗ്നിരക്ഷാസേന എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

ആദ്യത്തെ അപകടം നടന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ ആഴമുള്ള ഭാഗത്ത് കുളിക്കുന്നതിനിടയില്‍ മുങ്ങി താഴ്ന്നാണ്. തമിഴ്നാട്ടുകാരായ രണ്ടു സഞ്ചാരികളാണ് അന്നു മരിച്ചത്. സഞ്ചാരികള്‍ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചതോടെ കുംഭാവരുട്ടി ജലപാതം വനംവകുപ്പ് അടച്ചുപൂട്ടി. അതിനു ശേഷം അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോള്‍ തുറന്നത്.

കുളിക്കാൻ സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയ ശേഷമാണ് തുറന്നതെങ്കിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചില്‍ പ്രവചിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. കുംഭാവുരുട്ടിയില്‍ ചെറിയ തോതില്‍ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വനത്തിനുള്ളില്‍ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഉരുള്‍പൊട്ടലിനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.

∙ ഫോണ്‍ പരിധിക്കു പുറത്ത്

മൊബൈല്‍ ഫോണിന് കവറേജ് ഇല്ലാത്തത് അപകടത്തിന്റെ ആക്കംകൂട്ടി. കുംഭാവുരുട്ടിയില്‍ അപകടം നടന്നത് പുറംലോകം അറിയുന്നത് അര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ്. ഇത്രയും സമയം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. ഈ ഭാഗത്തു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണിന് കവറേജ് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നു.

കുംഭാവുരുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു

∙ കുറ്റാലത്തെ അപകടത്തിന് സമാനം

കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം തെങ്കാശി കുറ്റാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കുംഭവാരുട്ടിയിലും. നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞ ജലപാതത്തിലേക്ക് മലവെള്ളം പാഞ്ഞെത്തിയതാണ് കുറ്റാലത്ത് രണ്ടു സഞ്ചാരികള്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട് മരിക്കാൻ കാരണമായത്. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയായിരന്നു കുംഭാവരുട്ടിയിലും. ചാറ്റല്‍ മഴയ്ക്കൊപ്പം ജലപാതത്തില്‍ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പാഞ്ഞെത്തുകയായിരുന്നു.

തെളിഞ്ഞൊഴുകിയ വെള്ളം കലങ്ങാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ത്തന്നെ സഞ്ചാരികളെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തില്‍ നിന്നും കരയ്ക്കു കയറ്റാന്‍ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീകളെ എല്ലാവരേയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷമാണ് ശക്തമായ വെള്ളം ഇരച്ചെത്തിയത്. ഈ സമയത്ത് മറുകരയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

∙ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷ വേണം

ജലപാതങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷ ഒരുക്കാന്‍ വനംവകുപ്പ് തയാറാകണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. ജില്ലയില്‍ കുംഭാവരുട്ടി, പാലരുവി എന്നീ ജലപാതങ്ങളാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ അധീനതയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടങ്ങളില്‍ വേണ്ടത്ര സുരക്ഷ ഒരുക്കാന്‍ വനംവകുപ്പ് തയാറാകുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഉയരുന്നത്. കുംഭാവുരുട്ടിയില്‍ തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളാണ് ഏറെയും എത്തുന്നത്. ശനി, ഞായര്‍ തുടങ്ങി അവധി ദിവസങ്ങളില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് എത്തുന്നത്.

ഇത്രയും സഞ്ചാരികളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ നിലവിലുള്ള വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഗൈഡുകളും പോരായെന്നാണ് പറയുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗൈഡുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനമൊന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വെള്ളത്തില്‍ വീണ് പരുക്കേല്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള പ്രഥമ ശുശ്രൂഷപോലും നല്‍കാല്‍ ജലപാതങ്ങളില്‍ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

