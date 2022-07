അഗ്നിപർവതത്തിന് സമീപത്തെ പുകയുന്ന ഗർത്തത്തിൽ വീണു; വനിതയ്ക്ക് പരുക്ക്

വെല്ലിങ്ടൻ ∙ ന്യൂസീലൻ‍‍ഡിലെ പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ വാകരെവാരെവയിൽ ജിയോതെർമൽ സിങ്ക്ഹോളിൽ (ഭൂതാപ ഗർത്തം) വീണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതയ്ക്കു ഗുരുതര പരുക്ക്. കഴിഞ്ഞദിവസമായിരുന്നു സംഭവം. ഉടൻ‌ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ അപകടനില തരണം ചെയ്തെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. ഇവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഭർത്താവിനും പരുക്കേറ്റു.

നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്നു നടപ്പാത ഇടിഞ്ഞായിരുന്നു അപകടം. ഏകദേശം 3.3 അടി ആഴവും രണ്ടു മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഗർത്തത്തിലാണ് സ്ത്രീ വീണത്. ടൗപോ അഗ്നിപർവത മേഖലയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂതാപ പ്രദേശമാണ് വാകരെവാരെവ. ഇവിടുത്തെ ചില ജിയോതെർമൽ ഹോട്ട് പൂളുകൾ നീന്താനും കുളിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 100 മുതൽ 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടുള്ളവ ചിലപ്പോൾ പാചകത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അഗ്നിപർവതത്തിന് സമീപം, ചൂടുള്ള വാതകങ്ങളും നീരാവിയും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ദ്വാരമായ ഫ്യൂമറോളിന് മുകളിലുള്ള ഗ‍ർത്തത്തിലേക്കാണ് സ്ത്രീ വീണത്. ഈ വാതകങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ 400 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനിലയിൽ എത്താറുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് അടുത്തിടെ പെയ്ത കനത്ത മഴയായിരിക്കാം അപകട കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി പ്രദേശം ‘പുകയുന്നുണ്ടെന്ന്’ നാട്ടുകാരും പറയുന്നു. ന്യൂസീലൻഡിലെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ റഗുലേറ്റർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അതുവരെ മേഖലയിലേക്കു പ്രവേശനം പൂർണമായും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Woman Seriously Injured After Falling Into Steaming Sinkhole In New Zealand