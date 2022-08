വഖഫിൽ ഗോളടിച്ച് പിണറായി; മലപ്പുറം പിടിക്കാൻ എൽഡിഎഫ്, പച്ചതൊടില്ലെന്നു ലീഗും!

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ നടന്ന സിപിഎം മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പരാമർശമുണ്ട്. ‘ജില്ലയിലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്ക് ഇനിയും സ്വാധീനം ഉറപ്പിലാക്കാനായിട്ടില്ല. അതിനു കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ വേണം.’ ഇടതു മുന്നണി ചരിത്രപരമായ തുടർ ഭരണത്തിന്റെ അഭിമാന നേട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും, പാർട്ടിയെന്ന നിലയിൽ സിപിഎം ജനസമ്മതിയുടെ പാരമ്യത്തിലെന്നു അവർ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും മലപ്പുറം സിപിഎമ്മിനും മുന്നണിക്കും ബാലി കേറാമലയായി നിൽക്കുന്നുവെന്നു തുറന്നു സമ്മതിക്കൽ കൂടിയാണ് ഈ പരാമർശം. സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വീശിയടിച്ച ഇടതു കാറ്റിനെ മലപ്പുറത്തു തടഞ്ഞു നിർത്തിയതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്നത് മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്. പൊന്നാപുരം കോട്ട പോലെ ലീഗ് കാക്കുന്ന സ്വാധീന മേഖലകളിൽ കടന്നു കയറുകയെന്നത് എക്കാലവും സിപിഎമ്മിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. അതിനായി അടവുകൾ പലതു പയറ്റി. അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനി മുതൽ ഇബ്രാഹീം സുലൈമാൻ സേട്ടിനെ വരെ കൂടെക്കൂട്ടി. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ലീഗിൽ നിന്നുമുള്ള അസംതൃപ്തരെ വല വീശിപ്പിടിച്ച് മുന്നിൽ നിർത്തി. ഒറ്റയും തെറ്റയുമായി ചില വിജയങ്ങളുണ്ടായി എന്നതൊഴിച്ചാൽ ലീഗ് കോട്ടയുടെ അടിത്തറയിളക്കാൻ സിപിഎമ്മിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വി.എസ്. തരംഗം സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ആഞ്ഞടിച്ച 2006ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗുമൊന്നു കുലുങ്ങി. പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീറും എം.കെ. മുനീറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതികായർക്കു അടിതെറ്റി. നിയമസഭയിൽ ലീഗ് എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം പത്തിൽ താഴെയെത്തി. 2011ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പക്ഷേ, തറയിലെറിഞ്ഞ റബർ പന്തു പോലെ ലീഗ് തിരിച്ചുവന്നു. തുടർ ഭരണത്തിന്റെ ആവേശവും അതു നിലനിർത്താനുള്ള ആസൂത്രണവും സിപിഎമ്മിന്റെ നോട്ടം വീണ്ടും മലപ്പുറത്തെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ലീഗിനെ ഇടതു മുന്നണിയിലെത്തിക്കുന്നതിലൂടെ കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഇടവേളയില്ലാതെ കേരളം ഭരിക്കാമെന്ന ചിന്ത സിപിഎമ്മിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മനസ്സിൽ പണ്ടേയുണ്ട്. എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി. ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നാവിലൂടെ ആ മോഹം പലപ്പോഴും പുറത്തുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇടതു മുന്നണിയുമായി സഹകരിച്ചൂകൂടേയെന്ന ചിന്ത ചെറിയ വിഭാഗത്തിനാണെങ്കിലും ലീഗിലുമുണ്ട്. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ– സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരമൊരു കൂട്ടുകെട്ടു ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? മലബാർ മേഖലയിലാകെ എതിരാളികളെ തറപറ്റിക്കാൻ സിപിഎമ്മിന് ലീഗിന്റെ കൂട്ട് കൂടിയേ തീരൂ. അതിലേക്കുള്ള നീക്കമാണോ, ലീഗിനോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന സമസ്തയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ടു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്? കേരളത്തിലെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നട്ടെല്ലായ ലീ‌ഗിനെ സിപിഎം ലക്ഷ്യമിടുന്നുതിനു കാരണങ്ങൾ ഇനിയുമേറെയാണ്.

∙ വരുമോ ആ കൂട്ടുകെട്ട്?

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സിപിഎം–ലീഗ് കൂട്ടുകെട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ഇതിനിടയിലാണ്, വഖഫ് നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ലീഗിനെ അടിക്കാനുള്ള വടി സിപിഎമ്മിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. ഇതു മുതലെടുത്തു സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കളിച്ച ‘സ്മാർട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിം’ ലീഗിനെ നന്നായി അലോസരപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ലീഗിനോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന സമസ്തയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ടു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതും സമസ്തയിലെ ഒരു വിഭാഗമെങ്കിലും അതിനോടു ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിച്ചതും മലബാറിലെ മുസ്‌ലിം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നാഴികക്കല്ലാണ്. രാഷ്ട്രീയമായി ലീഗിനെ തളർത്തുകയും സിപിഎമ്മിന് ഊർജം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതു വളരുമോയെന്നു വിലയിരുത്താറായിട്ടില്ല. ലീഗ് മുന്നണിയിലെത്തിയാൽ മലബാർ മേഖലയിലാകെ എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ സിപിഎമ്മിലുണ്ട്. അതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ലീഗിലെ പൊതുവികാരവും ഇടതുപക്ഷ സഹകരണത്തിനു എതിരാണ്. ഇരു പാർട്ടികളും സമസ്തയും ഇനി നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളറിയാൻ കാതുകൂർപ്പിക്കുകയാണു രാഷ്ട്രീയ കേരളം.

∙ ലീഗ്–സിപിഎം ഭായ് ഭായ്

കേരളത്തിലെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നട്ടെല്ലാണു മുസ്‌ലിം ലീഗ്. കോൺഗ്രസിന്റെ വിശ്വസ്ത രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളി. എന്നാൽ, ലീഗിന് ആദ്യമായി ഭരണ പങ്കാളിത്തം നൽകിയതു സിപിഎം മുന്നണിയാണ്. 1967ലെ സപ്ത കക്ഷി കാലത്ത് ഇഎംഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭയിലാണു ലീഗിന് ആദ്യമായി മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നത്. അതിനു മുൻപേ, കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്നു ഭരണ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ലീഗ്. ആദ്യ ഇഎംഎസ് സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കിയ വിമോചന സമരത്തിൽ മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കൊപ്പം ലീഗും പങ്കാളിയായി. തുടർന്നു നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ്–പിഎസ്പി സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മത്സരിച്ച ലീഗ് 11 സീറ്റുകൾ നേടി.

ലീഗിനു ഭരണ പങ്കാളിത്തം നൽകാൻ പക്ഷേ, കോൺഗ്രസ് തയാറായില്ല. നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ പാർട്ടിക്കു സ്പീക്കർ പദവി നൽകി. മുതിർന്ന നേതാവ് കെ.എം. സീതി സാഹിബിനെ ലീഗ് സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്കു നിർദേശിച്ചു. കോൺഗ്രസ് സമ്മതിച്ചതോടെ സീതി സാഹിബ് സ്പീക്കറായി. 1967ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണു ലീഗ് ആദ്യമായി സിപിഎം കൂടി ഉൾപ്പെട്ട മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. ലീഗിന് അന്നു 14 സീറ്റ് ലിഭിച്ചു. സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയയും എം.പി.എം. അഹമദ് കുരിക്കളും മന്ത്രിമാരായി. മലപ്പുറം ജില്ലാ രൂപീകരണം, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല തുടങ്ങി ലീഗ് ഇന്നും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങളായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന പല നേട്ടങ്ങളുമുണ്ടായത് ആ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താണ്.

∙ അധികാര നഷ്ടത്തിന്റെ ‘ഭാരം’

1967ൽ ആദ്യമായി മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമായതിനു ശേഷം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ലീഗിനു ഭരണ പങ്കാളിത്തം ലഭിച്ചു. അതിനിടെ, അഖിലേന്ത്യാ ലീഗെന്ന പേരിൽ പിളർപ്പുണ്ടായെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ ജനകീയ അടിത്തറയെ അതു ബാധിച്ചില്ല. 1967നു ശേഷം 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ലീഗ് അധികാരത്തിനു പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. അതിന്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ സ്വാഭാവികമായി പാർട്ടിയിലുണ്ട്.

പാണക്കാട് തങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ കൂറാണു ലീഗിന്റെ പ്രത്യേകത. തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്ത് അഭിപ്രായം പറയാൻ ആരും തയാറാകാറില്ല. മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കു പോലും അസ്വീകാര്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ പല തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരും പക്ഷേ, എതിർത്തൊരു വാക്കു പോലും പറയാതെ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ, അടുത്തിടെയായി ലീഗിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ചിലതു സംഭവിച്ചു. എംഎസ്എഫ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി.കെ. നവാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സംഘടനയുടെ വനിതാ വിഭാഗമായ ഹരിത നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം പാർട്ടിയെ പിടിച്ചുലച്ച വിവാദമായി മാറി. നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നേതൃത്വം പിടിച്ചുനിന്നുവെങ്കിലും പൊതു സമൂഹത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിഛായയെ ഇതു ബാധിച്ചു. എംഎസ്എഫ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ അടക്കം കലാപക്കൊടി ഉയർത്തി. തീവ്രഘട്ടം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും വിവാദത്തിന്റെ അലകൾ ഇനിയും അടങ്ങിയിട്ടില്ല.

പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്ന പാണക്കാട് ഹൈദരലി തങ്ങളുടെ മകൻ മുഈനലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്നപ്പോൾ പാർട്ടിയൊന്നാകെ പകച്ചു. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടോളമായി പാണക്കാട് കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനം അണികളിലെത്തിക്കുന്ന നാവാണു പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. പാർട്ടിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ പരിഹാര ചർച്ചയുടെ അമരത്ത് പാണക്കാട് കുടുംബാഗവും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമുണ്ടാകും. അവർ തന്നെ വിവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായപ്പോൾ പാർട്ടി ഉലഞ്ഞു. പാർട്ടി യോഗങ്ങളിൽ നേതാക്കൾ തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക് തർക്കമുണ്ടാകുന്നതും അതു അതേപടി മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നതും പതിവായിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.എസ്. ഹംസയെ പദവികളിൽ നിന്നു നീക്കുന്നിടത്തുവരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തി. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും അധികാരത്തിൽ നിന്നു പുറത്തു നിൽക്കുന്നതിന്റെ തുടർ ചലനങ്ങളായാണു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇതിനെ കാണുന്നത്.

∙ സമസ്ത ഇടയുമ്പോൾ ലീഗിനു സംഭവിക്കുന്നത്...

മലബാറിലെ മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിലെ 90 ശതമാനത്തിൽ അധികം സുന്നി വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ളവരാണ്. സുന്നികൾ പ്രധാനമായി രണ്ടു സംഘടനകൾക്കു പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയും കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ‍ല്യാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമസ്തയും. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എൺപതുകളുടെ അവസാനം പിളർന്നാണു കാന്തപുരം വിഭാഗം നിലവിൽ വന്നത്. സമസ്ത ലീഗിനോടു സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനം സംബന്ധിച്ച തർക്കവും ഈ പിളർപ്പിനു കാരണമായിരുന്നു. കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിനെതിരെ മു‌സ്‌ലിം ലീഗ് നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ സംരക്ഷകരായി സിപിഎം രംഗത്തു വന്നു. തിരിച്ച്, കാന്തപുരം വിഭാഗം രാഷ്ട്രീയമായി സിപിഎമ്മിനെ പിന്തുണച്ചു. മലബാറിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ലീഗിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ടകളായിരുന്ന ഒട്ടേറെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനു സാന്നിധ്യമറിയിക്കാനായത് അങ്ങനെയാണ്.

അതേസമയം, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ലീഗിനൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്നു. സമസ്ത നേതാക്കൾ ലീഗ് വേദികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മടിച്ചു നിന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയമായി ലീഗിലും ആത്മീയമായി സമസ്തയിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണു ഭൂരിഭാഗം ലീഗ് അണികളും. സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണാൻ അവർ ലീഗിനെ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കുകയാണു പതിവ്. തിരിച്ച്, യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഹജ് കമ്മിറ്റി, വഖഫ് ബോർഡ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളിൽ സമസ്തയുടെ വാക്കിനു ലീഗ് പ്രാധാന്യം നൽകി.

വഖഫ് നിയമനം പിഎസ്‌സിക്കു വിടാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ലീഗിനു ലഭിച്ച ആയുധമായിരുന്നു. സമസ്ത കാന്തപുരം വിഭാഗമൊഴികെ എല്ലാ മുസ്‌ലിം സംഘടനകളും തീരുമാനത്തിന് എതിരെ രംഗത്തെത്തി. ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്‌ലിം കോ–ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. യോഗത്തിൽ സമസ്ത പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പള്ളികളിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പക്ഷേ വിവാദമായി. പള്ളികൾ പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള വേദിയല്ലെന്നു സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പരസ്യ നിലപാടെടുത്തു. പ്രതിഷേധമല്ല, ബോധവത്കരണമാണു തീരുമാനിച്ചതെന്നു ലീഗും മറ്റു സംഘടനകളും പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും സമസ്തയും ലീഗും രണ്ടു തട്ടിലെന്ന പ്രതീതി പരന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

∙ സിപിഎമ്മിന്റെ പദ്ധതി

വഖഫ് വിഷയത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലായിപ്പോയ സിപിഎമ്മിനു ലഭിച്ച തുരുപ്പു ചീട്ടായിരുന്നു സമസ്തയുടെ നിലപാട്. വഖഫ് നിയമനം പിഎസ്‌സിക്കു വിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നു പിന്നോട്ടില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുസ്‌ലിം സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടു തന്നെ ചർച്ചയുടെ വാതിൽ തുറന്നു. വഖഫ് മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാനെതിരെ ജിഫ്രി തങ്ങൾ പരസ്യമായ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ മന്ത്രി തങ്ങളെ അനുനയിപ്പിക്കാനെത്തി. ലീഗിനെ മാറ്റി നിർത്തി സംഘടനാ നേതാക്കളെ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്കു വിളിച്ചു. തെരുവിൽ ശക്തിപ്രകടനം മാത്രമായിരുന്നു ലീഗിനു മുന്നിലുള്ള വഴി. കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വഖഫ് സംരക്ഷണ മഹാറാലി സംഘടിപ്പിച്ചു അവർ അതു ഭംഗിയായി ചെയ്തു. എന്തായാലും, വഖഫ് നിയമനം പിഎസ്‌സിക്കു വിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നു സർക്കാർ പിന്മാറി. ലീഗിനു വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിജയമാകേണ്ടതായിരുന്നു ആ തീരുമാനം. എന്നാൽ, മുഖ്യമന്ത്രി മുസ്‌ലിം സംഘടനകൾക്കു നൽകിയ വാക്കു പാലിച്ചുവെന്ന രീതിയിലേക്കു അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സിപിഎമ്മിന്റെ തന്ത്രത്തിനു കഴിഞ്ഞു. ജിഫ്രി തങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നന്ദി പറയുക കൂടി ചെയ്തതു സിപിഎമ്മിന്റെ കരുനീക്കങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റായി.

∙ വോട്ടിൽ തെളിയുമോ?

ലീഗിനെയും സമസ്തയെയും രണ്ടു തട്ടിലാക്കുകയെന്ന സിപിഎം തന്ത്രം തൽക്കാലത്തേക്കു വിജയിച്ചെങ്കിലും അതു ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുമോയെന്നു പറയാറായിട്ടില്ല. സമസ്തയിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും ലീഗ് നിലപാടിനൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്ന പക്ഷക്കാരാണ്. വഖഫ് വിഷയത്തിൽ ജിഫ്രി തങ്ങളെടുത്ത നിലപാടിനോടു സംഘനടയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് വിജയിച്ചതോടെ എതിർപ്പുകൾക്കു പ്രസക്തിയില്ലാതായി. എന്നാൽ, ലീഗ് താൽപര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായ നിലപാട് ഇനിയുമുണ്ടായാൽ സംഘനടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുതന്നെ എതിർസ്വരമുയർന്നേക്കാം. ലീഗിനെ പൂർണമായി മാറ്റി നിർത്തി സമസ്തയുമായി ഒരു ചർച്ചയുടെ പാലമിടാനായതു സിപിഎമ്മിനു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം തന്നെയാണ്. അതു തിരഞ്ഞെടുപ്പു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുമോയെന്നു കണ്ടു തന്നെ അറിയണം.

ലീഗിന്റെ തട്ടകത്തിൽ വേറുറപ്പിക്കാൻ പല അടവുകൾ പയറ്റിയിട്ടണ്ട് സിപിഎം. എഴുപതുകളിൽ ലീഗിൽ നിന്നു പിളർന്നു മാറിയ അഖിലേന്ത്യാ ലീഗിനെ എല്ലാ രീതിയിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അഖിലേന്ത്യാ ലീഗിന് ഇടതു മുന്നണിയിൽ ഭരണ പങ്കാളിത്തം ലഭിച്ചെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ലീഗിനെ പോറലേൽപ്പിക്കാനായില്ല. ശരീഅത്ത് വിവാദക്കാലത്ത് ലീഗുകൾ വീണ്ടും ഒന്നായി. ബാബറി മസ്ജിദ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ലീഗിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ സമുദായത്തിനകത്ത് എതിർ സ്വരങ്ങളുണ്ടായി. അതു മുതലെടുക്കാനുള്ള സിപിഎം ശ്രമം വലിയ തോതിൽ വിജയം കണ്ടില്ല. ബാബറി മസ്ജിദ് വിഷയത്തിൽ ലീഗ് അധികാരം വിടണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാർ പിന്നീട് അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടി വിട്ട് ഐഎൻഎൽ രൂപീകരിച്ചു. കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം കൂടെ നടത്തിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ ഐഎൻഎലിനെ എൽഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയും മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, സ്വന്തം നിലയിൽ വലിയ കരുത്തില്ലാത്ത പാർട്ടിയായി ഇന്നും തുടരുന്ന ഐഎൻഎൽ ഇപ്പോൾ തമ്മിൽത്തല്ലി തളരുകയാണ്.

പിന്നീട് കെ.ടി. ജലീൽ, കാരാട്ട് റസാഖ്, പി.ടി.എ.റഹീം തുടങ്ങി ലീഗിലെ അസംതൃപ്തരെ പാർട്ടിയിലെത്തിച്ചു സിപിഎം കരുനീക്കി. ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ അതു തുണച്ചുവെങ്കിലും പൊതുവായി ലീഗിനെ തറപറ്റിക്കാനായില്ല. ഇതിനിടെ, അടവുനയം എന്ന പേരിൽ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മലപ്പുറത്തെ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ലീഗും സിപിഎമ്മും കൈക്കോർത്തു. അതും സ്ഥിരം സംവിധാനമായി നിലനിന്നില്ല

ലീഗ് മുന്നണിയിലെത്തിയാൽ മലബാർ മേഖലയിലാകെ എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ സിപിഎമ്മിലുണ്ട്. അതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ലീഗിലെ പൊതുവികാരവും ഇടതുപക്ഷ സഹകരണത്തിന് എതിരാണ്. അതിനാൽ, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ലീഗും പിടിച്ചെടുക്കാൻ സിപിഎമ്മും പല തന്ത്രങ്ങളും പയറ്റും. മലബാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നതു സംഭവ ബഹുല ദിവസങ്ങൾ...

