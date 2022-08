ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലേക്കു പോകുംമുൻപ് അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് റാവുത്ത് – വിഡിയോ

മുംബൈ∙ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു മുന്‍പ് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്ത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് പത്ര ചൗൾ ഭൂമി കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ റാവുത്തിനെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.

ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി രണ്ടു തവണ ഹാജരാകാൻ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടും റാവുത്ത് ഹാജരായിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് പകൽ മുഴുവൻ റാവുത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഇഡി സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇഡി സംഘത്തിനൊപ്പം പോകുന്നതിനു മുന്നോടിയായി അമ്മയുടെ കാൽ തൊട്ടു വന്ദിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ ഉണ്ട്. പിന്നാലെ അമ്മ ആരതി ഉഴി​ഞ്ഞു.

അതേസമയം, റാവുത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ വിക്രാന്ത് സബ്നെ അറിയിച്ചു. നോട്ടിസ് ലഭിച്ചത് അനുസരിച്ച് ഇഡി ഓഫിസിൽ ഹാജരാകാൻ എത്തിയതാണ് റാവുത്ത് എന്ന നിലപാടാണ് അഭിഭാഷകന്റേത്.

English Summary: Watch: Sena Leader Hugs Mother Before Probe Agency Officials Take Him Away