മഴയിൽ വീണ്ടും കുളമായി എറണാകുളം; കടകളിൽ വെള്ളം കയറി

കൊച്ചി∙ മഴയിൽ വീണ്ടും കുളമായി എറണാകുളത്തെ ജനജീവിതം. ഒരു ദിവസം മഴ കനത്തു പെയ്തതോടെ കാനകൾ നോക്കുകുത്തിയായി. എംജി റോഡിലും എറണാകുളം നോർത്തിലും ബ്രോഡ്‍വേയിലും ഉൾപ്പടെ പലസ്ഥലത്തെയും കടകളിൽ വെള്ളം കയറി വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. എംജി റോഡിൽ എംജി റോഡ്–മെട്രോ സ്റ്റേഷന് അടിയിൽ വാഹനങ്ങൾക്കു പോലും പോകാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇതേത്തുടർന്ന് രാവിലെ മുതൽ റോഡുകളിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കും രൂക്ഷമാണ്.

മഴ തോർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും കടയുടമകൾ രാവിലെ എത്തി കടകളിൽ നിന്നു വെള്ളം പുറത്തേക്കു കളയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. കാനനിർമാണത്തിലെ അപാകതകളാണ് കടകളിൽ വെള്ളം കയറുന്നതിനു പ്രധാന കാരണമെന്നു കട ഉടമകൾ പറയുന്നു. ഈ വർഷം മഴയ്ക്കു മുൻപേ ‘ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ത്രൂ’വിന്റെ ഭാഗമായി കാന വൃത്തിയാക്കൽ നടന്നെങ്കിലും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയമാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം. ഇടപ്പള്ളി ഭാഗത്തും വെള്ളക്കെട്ടു രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

