തിരുവനന്തപുരം ∙ കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവര്‍ത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഗാരന്റി സ്‌കീം‌മിലെ 2 ലക്ഷമെന്ന പരിധി ഉയര്‍ത്താൻ സർക്കാർ തയാറാകണം. ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു നല്‍കിയ കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപം എത്രയായാലും തിരിച്ചുകിട്ടുമെന്ന ഉറപ്പ് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് നല്‍കണം. ലിക്വിഡേഷന്‍ സ്റ്റേജില്‍, മാത്രമേ ഈ പണം തിരികെ നല്‍കൂവെന്ന നിബന്ധനയും ഒഴിവാക്കണം. ലിക്വിഡേഷന്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആയതിനാല്‍ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പണം തിരിച്ചുകിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്.

നിലവില്‍ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരന്റി സ്‌കീം സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിലൂടെയാണു നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അതുമാറ്റി സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ മുഴുവന്‍ നിക്ഷേപവും തിരിച്ചുകിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിയമനിര്‍മാണത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ തയാറാകണം. ഇതിനായി ഓര്‍ഡിനന്‍സ് ഇറക്കിയാലും പ്രതിപക്ഷം പിന്തുണയ്ക്കും. കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്കിലെ പ്രശ്‌നം മാത്രമല്ലിത്. കേരളത്തിലെ 164 ബാങ്കുകളില്‍ നിക്ഷേപിച്ച പണം തിരികെ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. എല്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കു ഗ്യാരന്റി ഉറപ്പാക്കുകയെന്നതാണു സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. നിക്ഷേപം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന അവസ്ഥ വന്നാല്‍ അത് സഹകരണ മേഖലയുടെ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും.

നിക്ഷേപങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന ഉറപ്പാണു സര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തരമായി നല്‍കേണ്ടത്. സര്‍ക്കാരിനു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകാതെതന്നെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയുള്ള നിയമനിര്‍മാണത്തിന് ആവശ്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ പ്രതിപക്ഷവും തയാറാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ സര്‍വകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചാല്‍ പ്രതിപക്ഷവും യുഡിഎഫും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കും. കരുവന്നൂരിലെ നിക്ഷേപകര്‍ക്കു പണം നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയെ രാഷ്ട്രീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ യുഡിഎഫ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പാവങ്ങളുടെയും പെന്‍ഷന്‍കാരുടെയും വിഷയമാണിത്.

കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയുടെ പിതാവും ഇപ്പോള്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സിപിഎം തൃശൂര്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷം മുന്‍പേ ഈ തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. എന്നിട്ടും നടപടി എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഉന്നത സിപിഎം നേതാക്കളുടെ അറിവോടെയാണു കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കുതട്ടിപ്പ് നടന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച പൊലീസ് അന്വേഷണവും എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല. നിക്ഷേപകര്‍ക്കും പൊലീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ വിശ്വാസമില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ട്, എകെജി സെന്റര്‍ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ശരിക്ക് അന്വേഷിച്ചാല്‍ അത് സിപിഎമ്മില്‍തന്നെ എത്തിച്ചേരും. സിപിഎമ്മിലേക്ക് എത്തുമെന്ന ഘട്ടമായപ്പോള്‍ അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി– സതീശൻ ആരോപിച്ചു.

English Summary: Government should increase Deposit Guarantee Scheme from 2 lakhs says VD Satheesan