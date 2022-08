‘തോക്കെടുക്കുന്നവരെ തോക്കുകൊണ്ടുതന്നെ നേരിടണം; പാക്കിസ്ഥാൻ ശത്രുവോ മിത്രമോ?’

കൊച്ചി ∙ തോക്കെടുക്കുന്നവരെ തോക്കുകൊണ്ടുതന്നെ നേരിടണമെന്നു തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ഡോ. ആർ.എൻ.രവി. കശ്മീരിലെ ആക്രമസംഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു പരാമർശം. ‘‘ആക്രമണങ്ങളെ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല. കേൾക്കുമ്പോൾ രൂക്ഷമായി തോന്നാമെങ്കിലും, തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ തോക്കുകൊണ്ടു നേരിടണം. രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും എതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ആരുമായും യാതൊരു ചർച്ചയുമില്ല. സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി 8 വർഷമായി സൈന്യം ചർച്ച നടത്തുന്നില്ല, കീഴടങ്ങുന്നവരോടു മാത്രമാണ് ചർച്ച’’– ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി.

‘ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ ഇന്നു നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലായിരുന്നു പരാമർശം. ‘‘മുംബൈയിലെ 26/11 ഭീകരാക്രമണ സമയത്തു രാജ്യത്തിനാകെ മുറിവേറ്റു; ഏതാനും ഭീകരർ രാജ്യത്തിന് ആഘാതമേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണം നടന്ന് 9 മാസത്തിനകം അന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒപ്പിട്ട സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും ഭീകരതയുടെ ഇരകളാണ് എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ശത്രുബോധമുണ്ടോ? പാക്കിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ ശത്രുവാണോ മിത്രമാണോ? ഇതിൽ വ്യക്തത ആവശ്യമാണ്. ഇതിനിടയിൽ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത്.

പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ വ്യോമസേനയെ ഉപയോഗിച്ചു പാക്കിസ്ഥാനിലെ ബാലാക്കോട്ടിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചടി നൽകി. നിങ്ങൾ ഭീകരത കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ വില അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ സന്ദേശം. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതെ പ്രാദേശിക, മതവാദങ്ങളുയർത്തി വിഘടന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി നേരിടും, അടിച്ചമർത്തും. ഒരൊറ്റ ഭാരതം എന്ന നിലയിലേക്കു സമഗ്ര മേഖലയിലും രാജ്യം വളർച്ചയിലാണ്. വിഭാഗീയത അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല.

കൊച്ചിയിൽ ‘ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയുടെ സമകാലിക വെല്ലുവിളി’കളെക്കുറിച്ചു വിജിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർ.എൻ.രവി, അധ്യക്ഷനായ ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫിനോട് മാസ്ക് മാറ്റി മുഖമൊന്നു കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ. കേരള കേഡർ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ആർ.എൻ.രവിയും ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ഗവർണർമാർക്കൊപ്പം മാസ്കില്ലാതെ വേദിയിലിരുന്നാൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനമാകുമോയെന്ന തമാശ ചോദിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് മാസ്ക് മാറ്റിയത്. ഗോവ ഗവർണർ പി.എസ്.ശ്രീധരൻപിള്ള സമീപം. ചിത്രം: ടോണി ഡൊമിനിക് ∙മനോരമ

അകത്തും പുറത്തുമുള്ള രാജ്യസുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണു നമ്മുടേത്. എതിർപ്പുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതാണു സർക്കാരിന്റെ ശൈലി. കശ്മീരിലും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ രീതിയിൽ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിലെത്തിയതു കണ്ടതാണ്. ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെയും പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തെയും എതിർക്കുന്നവരോട് ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും സാധ്യതയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവരോട് നേർക്കുനേർ തോക്കുകൊണ്ടു പോരാടാനും രാജ്യം സജ്ജമാണ്. മുൻപത്തേക്കാൾ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്’’– ആർ.എൻ.രവി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പലതലങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഇന്ത്യയെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുകയാണെന്നും നശീകരണ ശക്തികളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായ ഗോവ ഗവർണർ പി.എസ്.ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനയ്ക്കും മീതേയാണു മതവിശ്വാസമെന്നു വാദിച്ച് രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവരുണ്ട്. ഇവർ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയെയാണു വെല്ലുവിളിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എറണാകുളം ടിഡിഎം ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിജിൽ കേരള ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ.അർജുൻ ശ്രീധർ, കൺവീനർ സി.ജി.രാജഗോപാൽ, സെക്രട്ടറി ടി.എച്ച്.വത്സരാജ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English Summary: "Anyone Who Uses A Gun Should Be Dealt With A Gun": Tamil Nadu Governor