തൊടുത്തത് 2 മിസൈൽ, സ്ഫോടനമില്ല; സവാഹിരിയുടെ ജീവനെടുത്തത് ‘ഫ്ലൈയിങ് ജിൻസു’?

വാഷിങ്ടൻ∙ ഭീകര സംഘടനയായ അൽ ഖായിദയുടെ തലവന്‍ അയ്മൻ അൽ സവാഹിരിയെ യുഎസ് വധിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഓപ്പറേഷന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. വർഷങ്ങളായി സവാഹിരി ഒളിവിലായിരുന്നെന്നും തീവ്രവാദവിരുദ്ധ സേനയുടെയും ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെയും അതീവശ്രദ്ധയോടെയും ക്ഷമയോടെയുമുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സവാഹിരിയെ കണ്ടെത്താനും വധിക്കാനും സഹായിച്ചതെന്ന് യുഎസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലൂടെയാണ് യുഎസ്, അൽ ഖായിദ തലവനെ വധിച്ചത്. യുഎസ് പ്രഖ്യാപനം വരെ, സവാഹിരി പാക്കിസ്ഥാന്റെ വനമേഖലകളിലോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ ഉണ്ടെന്ന് പലവിധത്തിൽ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

∙ ആക്രമണം എങ്ങനെ?

സവാഹിരി താമസിച്ചിരുന്ന കാബൂളിലെ വീട്ടിലേക്കു തൊടുത്ത രണ്ടു മിസൈലിലൂടെയാണ് യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. എന്നാൽ പുറത്തുവന്ന ചിത്രങ്ങൾപ്രകാരം സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഒരു സൂചനയും ഇല്ല. മറ്റാർക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

യുഎസിന്റെ പക്കലുള്ള രഹസ്യായുധത്തിലേക്കാണ് ഇതു വീണ്ടും വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. ഹെൽഫയർ ആർ9എക്സ് എന്ന മിസൈലാണ് യുഎസ് ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. റേസർ പോലുള്ള ആറു ബ്ലേഡുകളുള്ള ഈ മിസൈൽ, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അതിവേഗം പിന്തുടർന്നു ചെല്ലുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പെന്റഗണോ സിഐഎയോ ഒരിക്കലും പരസ്യമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആർ9എക്സ് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് 2017 മാർച്ചിൽ അൽ ഖായിദയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് അബു അൽ-ഖൈർ അൽ-മസ്രി ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോഴാണ്. സിറിയയിൽ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മസ്രി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ചിത്രങ്ങളിൽ, കാറിന്റെ മുകളിൽ വലിയ ദ്വാരം കാണാമായിരുന്നു. വാഹനത്തിന്റെ ഉൾവശം പൂർണമായും നശിക്കുകയും യാത്രക്കാർ മരിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പുറമെനിന്നു കാണുമ്പോൾ കാറിനു യാതൊരു കേടുപാടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുവരെ, ഹെൽഫയർ മിസൈലുകൾ ചുരുക്കം ചില ആക്രമണങ്ങൾക്കു ഡ്രോണുകളിൽ തൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. 2017 മുതൽ യുഎസിന്റെ വൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഇവ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി.

ഇതോടെ ‘ഫ്ലൈയിങ് ജിൻസു’ എന്ന ഓമനപ്പേരും ഇതിനു ലഭിച്ചു. 1980കളിലെ പ്രശസ്തമായ ടെലിവിഷൻ പരസ്യമാണ് ഇതിനു കാരണം. അലുമിനിയം സാധനങ്ങൾ വരെ മുറിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, മൂർച്ചയുള്ള ജാപ്പനീസ് കത്തിയായിരുന്നു ഫ്ലൈയിങ് ജിൻസു. ‘നിൻജ ബോംബ്’ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന മിസൈൽ, സിവിലിയൻ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഭീകരനേതാക്കളെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള യുഎസിന്റെ വജ്രായുധമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സവാഹിരിയുടെ കാര്യത്തിലും അതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്.

ജൂലൈ 31ന് രാവിലെ സവാഹിരി തന്റെ കാബൂളിലെ വസതിയുടെ ബാൽക്കണിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടു ഹെൽഫയറുകൾ അയാളുടെ ജീവനെടുത്തതെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ആ നിലയിലെ ജനൽച്ചില്ലുകൾ തകർന്നതായി ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. എന്നാൽ മറ്റു നിലകളിലെ ജനലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗങ്ങൾക്കും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ‘സവാഹിരിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല.’– ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

