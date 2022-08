യാത്രക്കാരന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ബസ് നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക്, രക്ഷായാത്ര

കോഴിക്കോട് ∙ ബസ് യാത്രയ്ക്കിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട ചെലപ്രം സ്വദേശി പ്രഭാകരൻ നായരെ ബസിൽത്തന്നെ ജീവനക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെ കക്കോടിയിലാണ് സംഭവം. ബദിരൂരിൽനിന്ന് രാവിലെ പത്തേകാലോടെ പുറപ്പെട്ട അനാമിക ബസിൽ ചെലപ്രത്തു നിന്നാണ് പ്രഭാകരൻ നായർ കയറിയത്. പിറകിലെ വാതിലിന് അടുത്ത സീറ്റിലായിരുന്നു ഇരുന്നത്.

അസ്വസ്ഥത കണ്ട ഉടനെ ക്ലീനർ കക്കോടി കൂടത്തുംപൊയിലിലെ എ.ജെ.ജോബിനും കണ്ടക്ടർ ബദിരൂരിലെ രാഹുൽ രാജീവും ഡ്രൈവറുടെ അടുത്തെത്തി വിവരം പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഡ്രൈവർ കൂടത്തുംപൊയിൽ ശ്രീശൈലത്തിൽ എം.സുശോഭ് ബസ് നിർത്തി.

പ്രഭാകരൻ നായരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടുമോ എന്നു ഡ്രൈവർ നോക്കി. കിട്ടാതെ വന്നതോടെ ബസിൽ തന്നെ ഉടനെ പ്രഭാകരൻ നായരുമായി കക്കോടി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി. ഒരാൾ പോയി ജീവനക്കാരോട് വിവരം പറഞ്ഞു. കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർ കെ.ആയിഷ ഉടനെ ബസ്സിൽ കയറി പ്രഭാകരൻ നായരെ പരിശോധിച്ചു. ചക്രകസേര കൊണ്ടുവന്ന് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റി അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകി.

രക്തസമ്മർദം കൂടുതലുള്ളതിനാൽ കുറയാൻ മരുന്നു നൽകി. ചായയും നൽകി. തുടർചികിത്സയ്ക്ക് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്കു റഫർ ചെയ്തു. ഇതിനിടെ മറ്റു യാത്രക്കാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാരുമെത്തിയിരുന്നു. പ്രഭാകരൻ നായർക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ബസ് ഇവിടെ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്കു പുറപ്പെട്ടത്.



English Summary: Man who felt unwell during the bus journey was brought to hospital by bus workers