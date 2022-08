കൈപ്പട്ടൂര്‍ പാലത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം; ഭാരമുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ കടത്തിവിടില്ല

പത്തനംതിട്ട ∙ അതിതീവ്രമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൈപ്പട്ടൂര്‍ പാലത്തിലൂടെ ഭാരമുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ കടത്തിവിടുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. അടൂർ, പന്തളം ഭാഗത്തു നിന്നും റാന്നി, പത്തനംതിട്ട ഭാഗത്തേക്കു പോകുന്ന ടിപ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരവാഹനങ്ങൾ വള്ളിക്കോടു വഴി പോകണമെന്നാണ് നിർദേശം. കൈപ്പട്ടൂര്‍ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ അടിഭാഗത്തുനിന്ന് മണ്ണ് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതു മന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്ദര്‍ശിച്ചു.

യാത്രാ വാഹനങ്ങള്‍ കടന്നു പോകാന്‍ അനുവദിക്കും. പാലത്തിനു സ്ഥിരമായ സംരക്ഷണഭിത്തി ആവശ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ പാലത്തിനുണ്ടായ കേടുപാടുകള്‍ ദേശീയപാത വിഭാഗം പരിഹരിച്ചിരുന്നു. സ്ഥിതി നേരിട്ടു കണ്ട് മനസിലാക്കിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സംരക്ഷണ ഭിത്തിയില്‍ ബലപ്പെടുത്താന്‍ ഉപയോഗിച്ച മണ്ണാണു മഴയത്ത് ഒലിച്ചിറങ്ങിയത്. കലക്ടര്‍ ഡോ.ദിവ്യാ എസ്.അയ്യര്‍, കോഴഞ്ചേരി തഹസില്‍ദാര്‍ ടി.രാജേന്ദ്രന്‍ പിള്ള, ഓമല്ലൂര്‍ വില്ലേജ് ഓഫിസര്‍ അജികുമാര്‍, പിഡബ്ല്യുഡി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയര്‍ ബി.വിനു തുടങ്ങിവരും മന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.



