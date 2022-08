പുല്ലകയാറ്റിൽ മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും ആ ജീവൻ; ഒടുക്കം കണ്ടെത്തി മണ്ണിൽ ആഴ്ന്ന നിലയിൽ

കൂട്ടിക്കൽ∙ പുല്ലകയാറ്റിൽ ഒഴുക്കിൽ പെട്ട കുന്നുംപുറത്ത് റിയാസിന്റെ(45) മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ചപ്പാത്തിനു ഒരു കിലോമീറ്റർ താഴെ മണ്ണിൽ ആഴ്ന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കൂട്ടിക്കൽ ടൗണിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയാണ് റിയാസ്. ഇദ്ദേഹം ഒഴുകിനടക്കുന്നതു കണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നാട്ടുകാർ പിന്നാലെ ഓടിയിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണ് ടൗണിനു സമീപം പുല്ലകയാറിൽ റിയാസ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത്.

കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആറ്റിൽ പലയിടങ്ങളിലും റിയാസ് പൊങ്ങിത്താഴുന്നതു കണ്ടു. ഒടുവില്‍ ചപ്പാത്ത് പാലത്തിനു താഴെ റോഡിൽ‍നിന്ന് അ‍ഞ്ചടി അകലെ മാത്രമായി റിയാസ് പൊങ്ങിവരുന്നതു കണ്ടെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആ സമയത്തും ജീവനുണ്ടായിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. തുടർന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് പുല്ലകയാറ്റിലും മണിമലയാറിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്നുരാവിലെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Riyas who was seen drowning in Pullakayar found dead