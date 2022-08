നേരത്തെ മുതൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ; കുറിയർ വഴി എംഡിഎംഎ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

മലപ്പുറം∙ കോട്ടക്കലിൽ കുറിയർ വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 54 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി. കോട്ടക്കൽ കൈപ്പള്ളിക്കുണ്ട് സ്വദേശി കുറുന്തല വീട്ടിൽ ഹരികൃഷ്ണനാണ് പരിശോധനയിൽ അറസ്റ്റിലായത്. കോട്ടക്കലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറിയർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയ പാർസലിലാണ് എംഡിഎംഎ കണ്ടെത്തിയത്. രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് യുവാവ് പിടിയിലാകുന്നത്.

നേരത്തെ ഹരികൃഷ്‌ണനെ സംശയത്തെ തുടർന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് സമാനമായ സംഭവങ്ങളോ തെളിവുകളോ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രതി തൊണ്ടി സഹിതം പിടിയിലാവുകയായിരുന്നു. ലഹരിമരുന്നു കടത്താൻ പുതിയ മാർഗങ്ങളുമായി സംഘങ്ങൾ സജീവമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന എക്സൈസ് സ്‌ക്വാഡ് , മലപ്പുറം എക്സൈസ് ഇന്റലിജിൻസ് വിഭാഗം, തിരുർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ പാർട്ടി എന്നിവരടങ്ങിയ അന്വേഷണ സംഘം കോട്ടക്കലിൽ പരിശോധന നടത്തി പ്രതിയെ വലയിലാക്കിയത്.

English Summary: Drugs sent via courier seized; drug peddler held in Malappuram