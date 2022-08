ഇനി ഹോണടി ശല്യം വേണ്ട; ബസുകളിലെ പ്രഷർ ഹോണുകൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യാൻ കോടതി

കൊച്ചി∙ കൊച്ചിയിലെ റോഡ് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. ബസുകളിലെ പ്രഷർ ഹോണുകൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. നഗരത്തിൽ നോ ഹോൺ, സൈലന്റ് സോൺ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

കൊച്ചി നഗരത്തിലെ പാർക്കിങ്ങും, റോഡ് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയത്. നഗരത്തിൽ ബസുകൾ ഫോൺമുഴക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. എന്നാൽ ബസുകൾ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ഹോൺ മുഴക്കുന്നത് തുടരുകയാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി.

കൃത്യമായി പിന്നിൽ നിന്നുവരുന്ന വാഹനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ വലതു വശത്തേക്ക് വെട്ടിത്തിരിക്കുന്നത്. മിക്ക ഓട്ടോറിക്ഷകളിലും പിന്നിൽ നിന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ കാണാനുള്ള കണ്ണാടികളില്ല. ബസുകളിലും ഓട്ടോറിക്ഷകളിലും ആവശ്യമായ കണ്ണാടികൾ (Rear view mirror) ഉറപ്പുവരുത്താൻ പൊലീസ് നിർദേശിക്കണം. കൃത്യമായ സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിർത്തി മാത്രമേ ആളുകളെ കയറ്റാവൂ. നഗരത്തിലെ ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നോ ഹോൺ, സൈലന്റ് സോൺ ബോർഡുകൾ മൂന്നാഴ്ച്ചക്കകം സ്ഥാപിക്കണം. യാത്രക്കാർക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഓട്ടോറിക്ഷകളടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ രണ്ട് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്ഥലമുണ്ടായിട്ടും മറൈൻ ഡ്രൈവ് റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അമിത് റാവൽ ഉത്തരവിട്ടു.

English Summary: High court orders immediate removal of Pressure horns from buses