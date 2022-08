‘പശ്ചിമഘട്ടം ദുർബലം, അതിതീവ്ര മഴ താങ്ങില്ല; ഖനനം തീരമേഖലയെ തകർത്തു; വരുത്തിവച്ച ദുരന്തം’

കേരളം വീണ്ടും ഒരു അതിതീവ്ര മഴയിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ്. മണ്ണൊലിപ്പും ഉരുൾപൊട്ടലും പോലെയുള്ള പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ കേരളത്തിനു പുതുമയല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ഈ നിർണായഘട്ടം കേരളത്തിനു മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെന്തെല്ലാമാണ്? ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മഴ പെയ്താൽപ്പോലും മലയോര മേഖലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ പതിവാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ തീരമേഖല സുരക്ഷിതമാണോ? കാലം തെറ്റി, സംസ്ഥാനത്തു നാശം വിതച്ച് പേമാരി പെയ്തിറങ്ങുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കുസാറ്റ്‌ അഡ്വാൻസ്‌ഡ്‌ സെന്റർ ഫോർ അറ്റ്‌മോസ്‌ഫറിക്‌ റഡാർ റിസർച്ച്‌ ഡയറക്‌ടർ ഡോ. എസ്. അഭിലാഷ് മനോരമ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖ പരമ്പരയായ ‘ദി ഇൻസൈഡറി’നോടു സംവദിക്കുന്നു.



ഡോ.എസ്.അഭിലാഷ്

∙ വെല്ലുവിളിയാകുന്ന മൺസൂൺ കാലം



ഓരോ മൺസൂൺ കാലവും കേരളം അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. അതിതീവ്ര മഴ മൺസൂണിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നിന്നു പെയ്യുന്നതും നാം കാണാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 20 സെന്റീമീറ്റർ മഴ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റീമീറ്റർ മഴയാണു പെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 15 മുതൽ 20 സെന്റീമീറ്റർ വരെ മഴ ഒന്നാ രണ്ടോ മണിക്കൂറുകൊണ്ടു പെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയായി. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ. കേരളം ഒരു ദുരന്ത സാധ്യതാ മേഖലയാണെന്നാണ് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രളയവും വെള്ളപ്പൊക്കവുമെല്ലാം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കാമെന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇത്തവണ ജൂൺ മാസത്തിൽ നമുക്ക് 59 ശതമാനം മഴയായിരുന്നു. ജൂലൈ മാസത്തിൽ അത് 20 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ മഴക്കുറവ് നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കൊണ്ടു മാറി.

അതായത് മഴ നിന്നു പെയ്യുന്നതിനു പകരം നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടു പെയ്തൊഴിയുന്ന സ്ഥിതി. മഴ മേഘങ്ങളുടെ ഘടനയിലും വലിയ മാറ്റമാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കനത്ത മഴമേഘങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശവും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ഒരു ജലസംഭരണി പോലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. മിന്നൽ പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം അതാണ്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും 20 ശതമാനം മഴക്കുറവാണുള്ളത്. എന്നിട്ടും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നത് നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്താണ്? നാം ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കാലവർഷവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അതിന്റെ വഴിക്കു നീങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ദീർഘകാലം മഴ മാറി വരൾച്ചയ്ക്കു സമാനമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം, വീണ്ടും മഴമേഘങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം, ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഇത്തരം പ്രവചനാതീതമായ പ്രതിഭാസങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു ജീവിക്കുകയെന്നതാണ് കേരളം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി.



∙ ഈ മഴ പശ്ചിമ ഘട്ടം താങ്ങില്ല

ജൂൺ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ സമതലങ്ങളിലേ മഴക്കുറവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴും മലയോര മേഖലയിൽ മഴ പെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടത്തെ മണ്ണ് കുതിർന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല ജലസംഭരണ ശേഷിയിലും വലിയ കുറവുണ്ടായി. ആ ഒരവസരത്തിലാണ് ഇത്തരം അതിതീവ്ര മഴ ഉണ്ടാകുന്നത്. മിന്നൽ പ്രളയങ്ങൾക്കും ഉരുൾപൊട്ടലിനുമൊക്കെ കാരണം പശ്ചിമഘട്ടത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ശേഷിക്കുറവാണെന്നു കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ നടക്കുന്ന ഖനനമുൾപ്പെടെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായ വികസനം, അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കൃഷിരീതികൾ എന്നിവയുടെയൊക്കെ ഭാഗമായാണ് പശ്ചിമഘട്ടം ദുർബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 10 സെൻ്റീമീറ്റർ മഴ പോലും താങ്ങാനാകാത്ത തരത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടം മാറുന്നുവെന്നത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്.

∙ ദുരന്തമേഖലയായി തീരപ്രദേശങ്ങളും



പശ്ചിമഘട്ടം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തീര പ്രദേശങ്ങളും അതീവ ദുർബലാവസ്ഥയിലാണ്. വർക്കല മുതൽ വിഴിഞ്ഞം വരെയുള്ള തീരമില്ലാതായിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായി തീരമുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസവും അസ്തമിച്ചു. ആലപ്പാടു പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതാണ് സ്ഥിതി. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലേതിനു സമാനമായ നിർമാണ പ്രവർത്തങ്ങളും ഖനനവും ഇടപെടലുകളും തീരങ്ങളിലും നടക്കുന്നതിന്റെ അനന്തര ഫലമാണിതെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. 50 മുതൽ 100 മീറ്റർ വരെയുള്ള കേരളത്തെ മലനാട്, ഇടനാട്, തീരപ്രദേശമെന്നൊക്കെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാങ്കേതികമായിട്ടു മാത്രമാണ്. ഇതെല്ലാം പരസ്പരബന്ധിതമാണ്. ഏതു ഭാഗത്തു താളം തെറ്റിയാലും അത് പരസ്പരം ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.



ആലപ്പുഴയിലെ മഴക്കാഴ്ച (ചിത്രം– മനോരമ).

∙ മാറിമറിയുന്ന കാർഷിക കലണ്ടർ

നമ്മുടെ കാർഷിക കലണ്ടറും കൃഷിരീതികളും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഏക വിളകൃഷിയാണു കൂടുതൽ.കൃഷി നാശമെന്നത് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്. എല്ലാ സമ്പാദ്യവും മുടക്കിയാണ് കൃഷിയിറക്കുന്നത്. അതു നിരന്തരം നശിക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നാൽ അതിൽ നിന്നു പിൻവാങ്ങുകയല്ലാതെ എന്താണു മാർഗം? കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷത്തെ കൃത്യമായ കണക്കു ശേഖരിച്ചാൽ ധാരാളം പേർ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നു പിൻവാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായി മനസ്സിലാക്കാനാകും. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കൃഷിരീതിയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ട കാലമായി.

മട്ടുപ്പാവുകളിൽ നടക്കുന്നതല്ല കൃഷിയെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ടാകുന്നു. അത് ഉൽപാദനത്തെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിലക്കയറ്റമാണ് അനന്തര ഫലം. പലതരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങൾക്കു കേരളം ഭാവിയിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും. കൃഷിക്കാരെ മാത്രമല്ല ഇതു ബാധിക്കുന്നത്. നീണ്ടു നിന്ന ട്രോളിങ്ങ് നിരോധനത്തിനു ശേഷം കടലിൽ പോകാൻ തയാറെടുത്തിമ്പോഴാണ് കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൂടിയതു കാരണമുള്ള നിരോധനങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ആഘാതങ്ങൾ ചെറുതല്ല.

കണ്ണൂർ വെള്ളറയിൽ ഉരുൾ പൊട്ടിയപ്പോൾ (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ ജല സംഭരണം പ്രധാനം

2018ലെ പ്രളയത്തിന്റെ പാഠം നമുക്കു മുന്നിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഡാമുകൾ ഇപ്പോൾ ഭീഷണിയല്ല. ഡാം മാനേജ്മെന്റിൽ ശ്രദ്ധയോടെ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളാണതിനു കാരണം. നമ്മുടെ പ്രധാന വിഷയം ജല സംഭരണമാണ്. പ്രളയത്തെയും വരൾച്ചയെയും പ്രതിരോധിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഴക്കാലത്ത് പശ്ചിമഘട്ടം സംഭരിച്ചു വച്ച വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ പുഴകളിലെ നീരൊഴുക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. തണ്ണീർത്തടങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും പ്രളയകാലത്തു സംഭരിച്ച വെള്ളമാണ് വേനലിലും കിണറുകളെ നിലനിർത്തുന്നത്. പശ്ചിമഘട്ടം ദുർബലമായതോടെ ജല സംഭരണം നടക്കുന്നില്ല. വെള്ളം ഒഴുക്കി മാറ്റുകയാണ്, അതിന്റെയൊപ്പം ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മേൽമണ്ണും ഒഴുകി മാറുന്നു, അത് കാർഷിക ഉൽപാദനത്തെ ബാധിക്കും.

കേരളം ഇപ്പോഴും 2018ലെ അവസ്ഥയിലാണ്. വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. അതിനു കാരണം നമ്മുടെ ദുരന്തനിവാരണം ഇപ്പോഴും കടലാസിലാണെന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അലർട്ട് മാത്രമാണ്. കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നതാണു പ്രധാനം. അതിനു കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. തദ്ദേശവാസികളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ബഹുമുഖ അപകട– ദുരന്ത ലഘൂകരണ സംവിധാനം പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണു വേണ്ടത് ഇപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള ഫോൺ സന്ദേശമുണ്ടെങ്കിലേ അവ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന സ്ഥിതിയാണ്.

English Summary: Rain wrecks havoc; Reasons behind untimely monsoon and climate changes