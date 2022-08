ചുമതല കൈമാറാൻ ശ്രീറാം എത്തിയില്ല; ആലപ്പുഴ കലക്ടറായി കൃഷ്ണ തേജ

ആലപ്പുഴ∙ ജില്ലാ കലക്ടറായി വി.ആർ. കൃഷ്ണ തേജ ചുമതലയേറ്റു. എഡിഎമ്മിൽനിന്നാണു ചുമതലയേറ്റത്. കലക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൃഷ്ണ തേജയെ നിയമിച്ചത്. ശ്രീറാം ഇന്നലെ തന്നെ കലക്ടറുടെ ചുമതല ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ചട്ടം അനുസരിച്ച് ജില്ലാ ഭരണാധികാരിയാണ് ചുമതല കൈമാറേണ്ടത്. കലക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എഡിഎം ആണ് ഈ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപറേഷന്റെ കൊച്ചി ആസ്ഥാനത്തു ജനറൽ മാനേജരായാണു ശ്രീറാമിനു പുതിയ നിയമനം. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു കൃഷ്ണ തേജ.

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ.എം. ബഷീറിനെ കാറിടിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയാണ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ. ശ്രീറാമിനെ ആലപ്പുഴ കലക്ടറാക്കിയതിനെതിരെ വിവിധ മേഖലകളിൽനിന്നും സിപിഎം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽനിന്നും വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ശ്രീറാമിനെ സർക്കാർ നീക്കിയത്.

English Summary: VR Krishna Teja took charge as Alapuzha District Collector, Sriram Venkitaraman is absent