തച്ചമ്പാറയിൽ കാറും ഗുഡ്സ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ചു; കാർ യാത്രികരായ രണ്ടു പേർ മരിച്ചു

പാലക്കാട് ∙ കാറും ഗുഡ്സ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. രണ്ടു പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന കൊളത്തൂർ കല്ലിങ്കൽതൊടി വീട്ടിൽ ഷുഹൈബ് (29), കരിങ്കല്ലത്താണി സ്വദേശി സുറുമി (22) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം രണ്ടരയോടെ തച്ചമ്പാറ പെട്രോൾ പമ്പിനു മുൻവശത്ത് വച്ചായിരുന്നു അപകടം.

അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ ഗുഡ്സ് വാനിന്റെ ഡ്രൈവർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേൽമുറി താണിക്കാട് സെയ്ദ് (63), കാറിലുണ്ടായിരുന്ന കരിങ്കലത്താണി സ്വദേശി കുളക്കാടൻ വീട്ടിൽ ഹന്ന (18) എന്നിവരെ മണ്ണാർക്കാട് വട്ടമ്പലം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്കു പോകുകയായിരുന്ന കാർ എതിരെ വന്ന ഗുഡ്സ് വാനുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

