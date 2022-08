സഹോദരിയെ പോലും മാനഭംഗപ്പെടുത്തുന്ന രാസലഹരി; ആ 3 പേരുടെ ജീവനെടുത്തതും ആര്?

ലോകത്ത് രാസലഹരി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ചൈനയ്ക്കായിരിക്കും. രാസ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ കിറ്റ് നിർമിക്കുന്ന കമ്പനികൾ കൂടുതൽ ഉള്ളതും ചൈനയിലായിരിക്കും. കൊല്ലുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കുടില തന്ത്രം. അമേരിക്കയിൽ തടവിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് പരോൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു പോയതിനു ശേഷം തിരികെ എത്തിയാൽ നിർബന്ധമായും നടത്തുന്ന ഒരു പരിശോധനയുണ്ട്. പുറത്തു പോയ കാലയളവിൽ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ആ പരിശോധന. ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അയാളുടെ ഉമിനീരോ, മൂത്രമോ പരിശോധിക്കും. ഇക്കാലയളവിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തും. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ തടവുശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങും വരെയുള്ള കാലയളവിനിടയിൽ അയാൾക്ക് പരോൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ജയിലിലെ സ്ഥിതി നോക്കുക, പരോളിലിറങ്ങി അയാൾ ഏത് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാലും ഒരു പരിശോധനയുമില്ല. തന്നെയുമല്ല പരോൾ കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്കു കയറുമ്പോൾ ബീഡിയോ കഞ്ചാവോ അയാളുടെ അരയിലുണ്ടോ എന്നു തപ്പി നോക്കും. ഒരു മുറിബീഡി പിടിച്ചാൽ വലിയ കാര്യമായി ആഘോഷിക്കും.

എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലേക്കു കൊണ്ടു പോകുന്ന രാസലഹരിയെക്കുറിച്ച് ജയിൽ അധികൃതരോ പൊലീസോ വേണ്ടത്ര അവബോധമുള്ളവരാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവർക്കു പോലും ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ പരിശോധനയില്ല. കാരണം അധികൃതർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ധാരണയുള്ളവരല്ല. ഈ സംശയം പങ്കു വയ്ക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയായിരുന്ന എൻ. രാമചന്ദ്രനാണ്. രാസലഹരിയുടെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്താൻ ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ കിറ്റിന്റെ ഉപയോഗം വേണമെന്ന് വാദിച്ച് ഒടുവിൽ സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പിനെക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുപ്പിച്ച ആൾ.

കോട്ടയം മുൻ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എൻ. രാമചന്ദ്രൻ.

സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചു വരുന്ന ലഹരിയുടെ ഉപയോഗവും അതുയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളിയും അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. ‘കുറ്റാന്വേഷണത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകവും രചിച്ചു. 2019ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകം ഇതിനകം ആറ് പതിപ്പുകളായി. നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഹരി കണ്ടെത്താൻ എന്താണു മാർഗം, ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ? കഞ്ചാവിനെ പഴിച്ചു മറ്റു ലഹരികളെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാട് ശരിയോ? ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നു...

∙ കഞ്ചാവ് എന്തു പിഴച്ചു?

കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു, കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു എന്ന വാർത്തകളാണു പത്രങ്ങളിൽ നിറയെ. കഞ്ചാവിനു പിറകേ എക്സൈസും പൊലീസും പായുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഒഴുകുന്നത് രാസലഹരിയാണ്. ആയുർവേദത്തിലും യുനാനിയിലും കഞ്ചാവിന്റെ ഉപയോഗം പറയുന്നുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ദിവ്യ ഔഷധമായിട്ടാണ് കഞ്ചാവിനെ പരിഗണിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ പലയിടങ്ങളിലും കഞ്ചാവിനുള്ള നിയന്ത്രണം എടുത്തു കളഞ്ഞു. മഹാരോഗങ്ങൾക്കു പോലും ഔഷധം നിർമിക്കാൻ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

യുറുഗ്വായിൽ നടന്ന ‘എക്സ്പോ കാനബിസി’ൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് ചെടി. 2021ലെ ചിത്രം: Pablo PORCIUNCULA / AFP

കഞ്ചാവ് വലിയ അപകടകാരിയല്ല. ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നു വിടുതൽ നേടി ഒരാൾക്ക് വളരെ വേഗം ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയും. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പ്രകോപിതരാകുകയോ മറ്റു ലഹരി ഉപയോഗിച്ചവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ കൂടുതലും മയക്കത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. നിരോധനം വരുന്നതിനു മുൻപ് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അവരെല്ലാം ഉപയോഗം നിർത്തി. എന്നാൽ രാസലഹരി അങ്ങനെയല്ല, 6 മാസം തുടർച്ചയായി രാസലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചു വരവ് അസാധ്യമാകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്.

∙ രാസലഹരിയുടെ ‘കളി’ എങ്ങനെ?

എംഡിഎംഎ അടക്കമുള്ള രാസലഹരിയാണ് ഇന്ന് ന്യൂജെൻ തലമുറയുടെ ഹരമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുപയോഗിച്ചു എന്നു തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. മദ്യപിക്കുകയോ പുകവലിക്കുകയോ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് അതിന്റെ മണമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ രാസലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതുണ്ടാകില്ല. ഏറെ നേരം ലഹരി നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇയാളുടെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കുമെന്നു പ്രവചിക്കുക അസാധ്യം. ചിലർ പെട്ടെന്നു പ്രകോപിതരാവും. അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിക്കും. ചിലർ ബന്ധങ്ങളെപ്പോലും മറികടന്ന് പ്രവൃത്തിക്കും. അമ്മയേയും സഹോദരിയേയും പോലും മാനഭംഗപ്പെടുത്തും.

ഞരമ്പിലോടുന്ന രാസലഹരിയുടെ ഉന്മാദത്തിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഇവർ തിരിച്ചറിയില്ല. അമേരിക്കയിൽ കോടിക്കണക്കിനു ഡോളർ ചെലവഴിച്ചു പുകവലിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി. ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഫലമായി പുകവലിക്കുന്നത് വേശ്യാവൃത്തിയേക്കാൾ മോശമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നു പുതുതലമുറയ്ക്കിടയിൽ ധാരണ പരന്നു. യുവാക്കൾ പുകവലിയിൽനിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ രാജ്യം ഇതിന്റെ മറ്റൊരനന്തരഫലം തിരിച്ചറിഞ്ഞതു പിന്നീടായിരുന്നു. ഈ യുവാക്കൾ രാസലഹരിയുടെ അടിമകളാകുന്നതായി കണ്ടെത്തി. പുകവലിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊക്കെയ്നും ചരസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായി ഇവർ മാറി.

പിടിച്ചെടുത്ത എംഡിഎംഎ ഗുളികകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഫിലിപ്പീന്‍സിലെ ലഹരി വിരുദ്ധ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ചിത്രം: NOEL CELIS / AFP

∙ സംശയിക്കാൻ കാരണം?

പേരൂരിൽ നടന്ന ആ അപകടം ദുരൂഹതയായി ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു. സ്ത്രീയും രണ്ട് കുട്ടികളും വീടിനു മുന്നിൽ വാഹനം കാത്തു നിൽക്കുന്നു. യുവാവ് ഓടിച്ച കാർ അതിവേഗം പാഞ്ഞെത്തി. മൂന്നു പേരുടെയും ജീവനെടുത്ത് മുന്നോട്ടു പോയി. യുവാവ് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന പൊലീസിന്റെ പതിവ് പരിശോധനയിൽ കുഴപ്പമൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. മനഃപൂർവം ഇടിച്ചതാണെന്നു കണ്ടെത്താൻ വേണ്ട തെളിവുകളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിഴ അടച്ച് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ പൊലീസ് അന്വേഷണം അങ്ങനെ മതിയായിരുന്നോ? ഇയാൾ എവിടെനിന്നാണ് വന്നത്? ആരെ കാണാൻ പോയി? കണ്ട ആൾ ആര്? ഇയാൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു? അയാൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണുണ്ടായില്ല.

എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ പഠിക്കുന്ന യുവാവാണ് ഇയാളെന്നു കണ്ടെത്തി. അവിടെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ പോയി വരികയായിരുന്നു. ഈ കൂട്ടുകാരന് അൽപസ്വൽപം ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപകടം ഉണ്ടാക്കിയ യുവാവ് ഒരു പക്ഷേ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വഴിയിലായിരിക്കാം മൂന്നു ജീവനുകൾ കവർന്നത്. അപകടം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇയാളെ ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ സത്യം തെളിയുമായിരുന്നു.

എംഡിഎംഎ ഗുളികകളും മറ്റു രാസലഹരികളും. കൊളംബിയൻ പൊലീസ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ പിടിച്ചത്. ചിത്രം: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ വ്യാപകമായി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളും മാറി നിൽക്കണോ? ഈ ചിന്തയിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച യത്നമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ്, എക്സൈസ് അധികൃതരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ 300 ഡ്രഗ്സ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ കിറ്റുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കേരള പൊലീസ് 100 എണ്ണം വാങ്ങിയെങ്കിലും ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അബോൺ കമ്പനിയുടെ കിറ്റാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബഞ്ച് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥനത്തിൽ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ കിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മാത്രം മടിച്ചു നിൽക്കുന്നു.

∙ എന്തേ സംശയിക്കുന്നില്ല?

വനിതാ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറെ തീകൊളുത്തി കൊന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്. പ്രണയ നൈരാശ്യത്തിന്റെ പേരിലും മറ്റും എത്ര ക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഈ കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഒരിടത്തു പോലും കൊലപാതകിയുടെ രാസലഹരി ഉപയോഗം സംശയിക്കുന്നില്ല. പ്രാഥമിക പരിശോധനാ സംവിധാനമെന്ന നിലയിൽ ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ കിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല. സ്വാഭാവിക കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നു കണ്ടാണു പൊലീസ് ഇത്തരം കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നതാണു കഷ്ടം.

∙ ലഹരിയുടെ വഴികൾ

രാസലഹരി പലപ്പോഴും തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ തങ്ങളുടെ പോരാളികൾക്കാണു നൽകിയിരുന്നത്. ലഹരിയുടെ ഉന്മാദത്തിൽ സ്വന്തം ജീവനെപ്പോലും ഭയക്കാതെ അവർ പോരാടും എന്നതായിരുന്നു അതിനു കാരണം. ചിന്താശേഷി ഇല്ലാതാകുന്നതിനാൽ അവർ ഇവരുടെ ഏത് ആജ്ഞയും അനുസരിക്കും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും സിറിയയിലും ട്യുണീഷ്യയിലും ഒക്കെ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ തങ്ങളുടെ പോരാളികൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി ടൺ കണക്കിനു രാസലഹരി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇതിൽ എംഡിഎംഎ ആണ് ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഴയ പോലെ വ്യാപകമല്ലാതാകുകയും ചിതറുകയും ചെയ്തതോടെ ലഹരിയുടെ വിപണി തേടുകയാണ് ഇതിന്റെ നിർമാതാക്കൾ. രാസലഹരി വിപണനത്തിന്റെ ഹബ്ബായി കൊച്ചി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ‘വയലന്റ് ഡ്രഗ്’ പട്ടികയിലുള്ള രാസലഹരിയുടെ ഉപയോഗം തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തുണ്ടാകും.

എംഡിഎംഎ നിറച്ച പായ്ക്കറ്റ്. ചിത്രം: JUAN PABLO PINO / AFP

∙ കിറ്റിനു വേണ്ടി ഇടപെടൽ എങ്ങനെ?

സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് മുൻപ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ എഴുതിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്നു കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. ലഹരിമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ കിറ്റുകൾ വ്യാപകമാക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ നിർദേശം. കിറ്റിന്റെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ കേരളത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നർകോട്ടിക് വിമുക്ത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു–എൻ. രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി.

