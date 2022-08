പാലക്കാട് ∙ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് തമിഴ്നാട് ആളിയാർ ഡാമില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടി. സെക്കന്‍ഡില്‍ 4613 ഘന അടി വെള്ളമാണ് ഒഴുക്കുന്നത്. ഡാമിന്റെ പരാമവധി സംഭരണ ശേഷിയിലേക്ക് ഉയരാന്‍ രണ്ട് അടി ജലത്തിന്റെ മാത്രം കുറവാണുള്ളത്. ഇതോടെ പാലക്കാട് മൂലത്തറ റെഗുലേറ്ററിന്റെ കൂടുതല്‍ ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നു.

നിലംപതി കോസ് വേ പൂര്‍ണമായും വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി. ചിറ്റൂര്‍ പുഴയിലും യാക്കര പുഴയിലും വെള്ളം കൂടി. ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ളവര്‍ക്കും ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശമുണ്ട്. കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

English Summary: More water comes from Aliyar; Caution on the banks of Bharathapuzha