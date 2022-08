കാസർകോട് ∙ ബിജെപി കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ ഉപരോധം തുടങ്ങി. 3 ജില്ലാ നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

ജില്ലയിലെ കുമ്പള പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മുമായി ബിജെപി ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ഇതു ചില ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ അറിവോടെയാണെന്നും ഇവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നുമാണ് ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ കെ.ശ്രീകാന്ത്, പി.സുരേഷ്കുമാർ ഷെട്ടി, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മണികണ്ഠ റേ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ഇവർ നടപടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

English Summary: Protest by BJP workers in front of Kasargod district committee office