കളിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ട് വയസുകാരന്റെ തലയിൽ പാത്രം കുടുങ്ങി; അഗ്നി രക്ഷാസേന രക്ഷിച്ചു

കോഴിക്കോട്∙ കളിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ട് വയസുകാരന്റെ തലയിൽ പാത്രം കുടുങ്ങി. പാത്രം മുറിച്ച് അഗ്നി രക്ഷാസേന കുട്ടിയെ രക്ഷപെടുത്തി. കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടത്ത് വെളുത്തേടത്ത് സജീവ് കുമാറിന്റെ മകൻ അമർനാഥിന്റെ തലയിലാണ് പാത്രം കുടുങ്ങിയത്.

മീഞ്ചന്ത അഗ്നി രക്ഷാ സേനയിലെ റഫീഖ് ഇഎം, ശിവദാസൻ, ജിഗേഷ് കെഎം, ബിനീഷ്, രാഹുൽ, സിബി എന്നിവർ കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ കുടുങ്ങിയ പാത്രം ഷിയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ സുനിൽ, ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ പി.കെ.സജിലൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം.

English Summary: Two year old gets pot stuck in head while playing