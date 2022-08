ടിപ്പര്‍ ലോറി ബൈക്കിലിടിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച 3 വയസ്സുകാരി മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ പാറശാലയില്‍ അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ ടിപ്പര്‍ ഇടിച്ച് മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം ബൈക്കില്‍ യാത്ര ചെയ്‌ത മൂന്ന് വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. കളിയിക്കാവിള സ്വദേശികളായ പോള്‍ രാജിന്റെയും അശ്വിനിയുടെയും മകള്‍ ഋതികയാണ് മരിച്ചത്. പോള്‍ രാജും അശ്വിനിയും ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. അശ്വിനി ഏഴ് മാസം ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്നു.

ഡോക്ടറെ കാണാനായി പാറശാല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തി മടങ്ങും വഴിയാണ് ടിപ്പര്‍ ഇടിച്ചത്. ടിപ്പര്‍ ഡ്രൈവര്‍ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു. അമിതവേഗവുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് നിഗമനം. ബൈക്കിനെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച ശേഷം സമീപത്തുള്ള മതിലും ഇടിച്ച് മറിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ടിപ്പർ നിന്നത്. ടിപ്പര്‍ ഡ്രൈവര്‍ക്കും പരുക്കുണ്ട്.

English Summary: 3 year old Killed As Truck Rams Into Bike In Parashala