കോട്ടയത്ത് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷം; വൈക്കത്ത് നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി

കോട്ടയം∙ ജില്ലയിൽ മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷം. വൈക്കത്ത് അഞ്ഞൂറിലധികം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. ഇല്ലിക്കൽ, തിരുവാർപ്പ്, കുമരകം എന്നിവിടങ്ങളിൽ റോഡുകളിലും വീടുകളിലും മൂന്നു ദിവസമായി വെള്ളക്കെട്ട് തുടരുന്നു. പാറേച്ചാലിൽ റോഡാണെന്ന് കരുതി വെള്ളക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് വാഹനം തിരിച്ച കുമ്പനാട് സ്വദേശികളായ കുടുംബത്തെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് രക്ഷിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Heavy rain lashes in Kerala; Vaikom on the edge