തിരുവനന്തപുരം∙ പൊന്‍മുടിയില്‍ വീണ്ടും മണ്ണിടിഞ്ഞു. പുതുക്കാട് എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപമുള്ള റോഡിലാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞത്. രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ വലിയ പാറക്കഷ്ണങ്ങളടക്കം റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു. പൊന്‍മുടി ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നിലവില്‍ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ നൂറോളം കുടുംബങ്ങള്‍ താമസിക്കുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് ലയങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡും അടഞ്ഞു. ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവര്‍ പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. മണ്ണിടിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകളായെങ്കിലും മണ്ണ് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

English Summary: Ponmudi shut down for tourists owing to landslides