ബസ് വരാൻ വൈകി; റൺവേയിലൂടെ നടന്ന് വിമാന യാത്രക്കാർ– വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിമാനമിറങ്ങി 45 മിനിറ്റ് കാത്തുനിന്നിട്ടും ബസ് വരാത്തതിനെ തുടർന്ന് റൺവേയിലൂടെ നടന്ന് യാത്രക്കാർ. ഹൈദരാബാദ്– ഡൽഹി സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിൽ ഡൽഹി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ യാത്രക്കാർക്കാണ് ദുരനുഭവം. സുരക്ഷാവീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഡിജിസിഐ ഉത്തരവിട്ടു.

ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം. രാത്രി 11.24നാണ് സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. വിമാനം എത്തിയ ഉടനെ ഒരു ബസ് വന്ന് കുറച്ചു യാത്രക്കാരെ കയറ്റി പോയി. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ 45 മിനിറ്റ് കാത്തിരുന്നെങ്കിലും ബസ് വന്നില്ല. തുടർന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ടെർമിനലിലേക്ക് യാത്രക്കാർ നടക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് വിവരം.

യാത്രക്കാർ റൺവയിലൂടെ നടക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു. ‌കോച്ചുകൾ വരാൻ അൽപം താമസം ഉണ്ടായെന്നും നടന്നു കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും പിന്നീടു ബസ്സിൽ കയറ്റി ടെർമിനലിൽ എത്തിച്ചെന്നും സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിശദീകരിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള അഭ്യർഥന മറികടന്നാണ് ഇവർ ഇറങ്ങി നടന്നതെന്നും സ്പൈസ് ജെറ്റ് അറിയിച്ചു.

സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലെ ടാർമാക് ഏരിയയിലൂടെ നടക്കുന്നതിന് നിരോധനമുണ്ട്. ടാർമാക്കിൽ ബസ്സുകൾ പോകുന്നതിനായി പ്രത്യേകം അതിർത്തി നിർണയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

