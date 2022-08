തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഡീസല്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍ വലഞ്ഞ് യാത്രക്കാര്‍. ഗ്രാമീണ മേഖലകളെയാണ് പ്രതിസന്ധി സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച പകുതിയിലേറെ ഒാര്‍ഡിനറി, ദീര്‍ഘദൂര സര്‍വീസുകള്‍ വെട്ടിക്കുറച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ വ്യാപകമായി സര്‍വീസുകള്‍ വെട്ടിച്ചുരുക്കി.



കോഴിക്കോട് ഡിപ്പോയില്‍നിന്ന് എട്ട് സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി. ഏഴ് വയനാട് സര്‍വീസും ഒരു പാലക്കാട് സര്‍വീസുമാണ് മുടങ്ങിയത്. തൊട്ടില്‍പ്പാലം ഡിപ്പോയില്‍നിന്ന് എഴ് ഷെഡ്യൂളുകള്‍ മാത്രമേ നടത്തുന്നുള്ളൂ. വടകരയിലെ 18 സര്‍വീസുകളും താമരശേരിയിലെ 15 സര്‍വീസുകളും റദ്ദാക്കി. തിരുവനന്തപുരം ദീര്‍ഘദൂര സർവീസ് ഉള്‍പ്പടെയാണിത്. തിരുവമ്പാടി സബ് ഡിപ്പോയില്‍നിന്ന് 8 സര്‍വീസുകളാണ് ഇതുവരെ റദ്ദാക്കിയത്.

ഡീസൽ വാങ്ങാൻ പണമില്ലാതെ സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്ന കെഎസ്ആർടിസിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടതോടെ ധനവകുപ്പ് 20 കോടി രൂപ നൽകാമെന്നു സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ചയോടു കൂടി മാത്രമേ പണം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ യാത്രാപ്രതിസന്ധി നാളെയും തുടർന്നേക്കും.

English Summary: Diesel Crisis: KSRTC stops More than half of Ordinary, Long-Route Services