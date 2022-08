‘കുട്ടി രാത്രി കരയുന്നു, ഉറങ്ങാനാവുന്നില്ല’; മടൽ കൊണ്ട് മുഖത്തടിച്ച് രണ്ടാനച്ഛൻ

തൃശൂർ ∙ കുന്നംകുളം തുവാനൂരിൽ നാലു വയസ്സുകാരനെ രണ്ടാനച്ഛന്‍ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. മടൽ കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ മുഖത്തടിച്ചെന്നാണു പരാതി. ശരീരമാസകലം ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയെ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടിയെ മര്‍ദിച്ച തൂവാനൂര്‍ സ്വദേശി പ്രസാദിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കേസെടുക്കാൻ സിഡബ്ല്യുസി പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകി.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. കുട്ടി രാത്രി കരയുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞാണ് പ്രസാദ് അടിച്ചതെന്നാണ് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആദ്യം കുന്നംകുളം താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

English Summary: 4 year old boy brutally attacked by stepfather in Kunnamkulam, Thrissur