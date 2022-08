‘കോവിഡ്19’ ഒരു കള്ളക്കടത്തു സംഘമാണ്!; സ്വർണത്തിൽ ‘സിൻഡിക്കറ്റിന്റെ’ ചോരക്കളി

കള്ളക്കടത്തു സ്വർണവുമായി മുങ്ങുന്ന കാരിയർമാരെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു. ചിലരെ ക്രൂരമർദനമേൽപിക്കുന്നു. സിനിമകളിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്‍മുന്നിൽ വാർത്തകളിലായി നിറയുകയാണ്. ദുബായ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സ്വർണക്കടത്ത് ‘സിൻഡിക്കറ്റിന്റെ’ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഈ ക്രൂരതകളെന്നു കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വർണക്കടത്തുകഥ ഒരു മാഫിയ സിനിമയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. ഒറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രം, ഇത് സിനിമയല്ല യഥാർഥ ജീവിതമാണ്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ഇർഷാദിനാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മലപ്പുറത്തും സമാനരീതിയിൽ ഒരാളെ മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇർഷാദിനെ സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങൾക്കു പരിചയപ്പെടുത്തിയ കണ്ണൂർ സ്വദേശി ജസീൽ, ദുബായിൽ സ്വർണക്കടത്തു സംഘത്തിന്റെ തടവിലാണെന്നാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കണ്ണൂരിലേതടക്കമുള്ള ‘സ്വർണക്കടത്ത് പൊട്ടിക്കൽ’ സംഘങ്ങൾ വ്യാപകമായി കള്ളക്കടത്തു സ്വർണം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണു കാരിയർമാരെ ക്രൂരമർദനത്തിനിരയാക്കുകയോ കൊന്നുകളയുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കു സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങൾ മാറിയത്. ദുബായിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം ചേർന്ന, സ്വർണ കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ സിൻഡിക്കറ്റാണു പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങളെ ക്രൂരമായി തന്നെ നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങളുമായി ഒത്തുകളിക്കുന്ന കാരിയർമാരുടെ വിവരം പരസ്പരം കൈമാറുന്നതിനായി ‘കോവിഡ്19’ എന്ന പേരിൽ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പും കള്ളക്കടത്തുകാരുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എന്താണു കേരളത്തിലെ സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങള്‍ക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? കള്ളക്കടത്തിൽ തന്നെ ചതിയുടെ പല തലങ്ങളാണ് തെളിയുന്നത്. ആരെ വിശ്വസിക്കുമെന്നറിയാതെ പരസ്പരം ചോരയൊലിപ്പിച്ച് കള്ളക്കടത്ത്–പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങൾ വിലസുമ്പോൾ ആരാണ് ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്വൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളെപ്പോലും തടയാൻ കേരള പൊലീസിനു സാധിക്കാത്തത്? ആരാണ് ഇവരെ സഹായിക്കുന്നത്?

∙ ഇങ്ങനെ ‘പൊട്ടിച്ചാൽ’ എന്തു ചെയ്യും?

സ്വർണക്കടത്തിൽ നാലും അഞ്ചും പേർ ചേർന്നു മുതലിറക്കുന്ന സംഘങ്ങളാണിപ്പോൾ ദുബായിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ, നാലു പേരുടെയും അഭിപ്രായത്തിനു വിലയുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്കു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. തല്ലണം എന്നൊരംഗം പറഞ്ഞാൽ, ഗ്രൂപ് മുഴുവൻ അതംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കള്ളപ്പണമാണ്, കള്ളക്കടത്താണ്, സ്വർണക്കടത്തു സംഘം പരാതി നൽകില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണു പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങൾ സ്വർണക്കടത്തു കാരിയർമാരെ നോട്ടമിടുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ, കള്ളക്കടത്തു സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്ന കാരിയർമാരെ നോട്ടമിട്ട്, അവരെ യഥാർഥത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും സ്വർണം കവരുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, കളളക്കടത്തു സംഘങ്ങളും കാരിയർമാരെ അവിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട്, കാരിയർമാർ തന്നെ പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങളുമായി ഒത്തുകളിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ആദ്യമൊന്നും കള്ളക്കടത്തു സംഘങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഗുട്ടൻസ് പിടികിട്ടിയില്ല. പിന്നീടാണ് ഒത്തുകളി അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. ഇതോടെ, അവർ ചുവടു മാറ്റി. നേരത്തേ, കാരിയറെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ മാത്രം വിമാനത്താവളത്തിൽ അയച്ചിരുന്ന സ്വർണക്കടത്തുകാർ, പിന്നീട് സ്വന്തമായി ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തെ തന്നെ അയച്ചു തുടങ്ങി. പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങളാകട്ടെ, ഒരുപടി കൂടി മുന്നിൽ കടന്ന്, തങ്ങളുടെ ആളുകളെ കാരിയർമാരായും കാരിയർമാരെ ഏർപ്പാടാക്കുന്ന ഏജന്റുമാരായും സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങൾക്കിടയിൽ തിരുകിക്കയറ്റി. ഇത്, ചെറിയ പൊല്ലാപ്പല്ല സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയത്. കാരിയറുടെ സത്യസന്ധത തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ അവർ ശരിക്കും കുഴങ്ങി. സ്വർണം എത്തിയാൽ എത്തി എന്ന സ്ഥിതിയായി. അതോടെ സുരക്ഷ കൂട്ടി.

കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകരയിൽ 5 പേരുടെ അപകടമരണത്തിലേക്കു നയിച്ച സ്വർണക്കടത്തു നടന്ന ദിവസം ഒരു കാരിയറിനെ സംരക്ഷിക്കാനും പൊട്ടിക്കൽ സംഘത്തെ എന്തു വിലകൊടുത്തും നേരിടാനുമായി കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവള പരിസരത്തു കാത്തിരുന്നത് അൻപതോളം വാഹനങ്ങളും നൂറോളം ക്വട്ടേഷൻ, സ്വർണക്കടത്തു സംഘാംഗങ്ങളുമായിരുന്നു. 2.33 കിലോഗ്രാം സ്വർണം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള സന്നാഹമായിരുന്നു ഇത്. കേസിലെ കാരിയറിന്റെ മൊഴിയിൽ, മറ്റൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമുണ്ടായിരുന്നു.

∙ പൊട്ടിക്കൽ സംഘത്തിനും സെറ്റിങ്

സ്വർണക്കടത്തു സംഘം, വിമാനത്താവളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കൈക്കൂലി നൽകി സ്വർണക്കടത്തു നടത്തുന്നതു വ്യാപകമാണ്. സെറ്റിങ് എന്നാണിതിന്റെ വിളിപ്പേര്. എന്നാൽ, പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങളും സെറ്റിങ് നടത്തുന്നുവെന്നാണു 2.33 കിലോഗ്രാം സ്വർണവുമായി കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിലായ മലപ്പുറം മൂർക്കനാട് സ്വദേശിയായ ഷഫീഖ് കസ്റ്റംസിനു നൽകിയ മൊഴിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ശരീരത്തിലൊളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ഷഫീഖ് തയാറല്ലെങ്കിൽ, കുറച്ചു ദിവസം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇതേ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയും പൊട്ടിക്കൽ സംഘത്തിൽ പെട്ടയാളുമായ അർജുൻ ആയങ്കി തന്നോടു പറഞ്ഞതായാണു ഷഫീഖിന്റെ മൊഴി. ഇതിനു കാരണായി അർജുൻ ആയങ്കി പറഞ്ഞത്, കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ തങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്ങിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ബാച്ച് ഉണ്ടെന്നും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി വരുന്നതു വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നുമാണെന്നും ഷഫീഖിന്റെ മൊഴിയിലുണ്ട്.

അർജുൻ ആയങ്കി

സ്വർണം കള്ളക്കടത്തുകാരുടേതാണെങ്കിലും അയയ്ക്കുന്ന ദിവസവും രീതിയുമൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കു പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർധിച്ചുവെന്നു വ്യക്തം. വിമാനത്താവളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സെറ്റിങ്ങിലെത്താനും പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങൾക്കു സാധിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ കള്ളക്കടത്തു സംഘങ്ങൾക്കാവില്ല. അവർ ചോര കൊണ്ടു തന്നെ കണക്കു തീർക്കുന്നു. അപ്പോഴും കള്ളക്കടത്തു സംഘങ്ങൾ അറിയാതെ പോകുന്ന ചിലതു കൂടിയുണ്ട്. കസ്റ്റംസുകാരുമായി മാത്രമല്ല, പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങളുമായും ധാരണയിലെത്തുന്ന കള്ളക്കടത്തുകാർ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന കാര്യം. അവരാണു പലപ്പോഴും പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങൾക്കു കൃത്യമായ വിവരം നൽകുന്നത്. കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒറ്റിന്, സ്വർണക്കടത്തു സംഘാംഗത്തിനു ലഭിക്കുന്നത് ആകെ കടത്തിയ സ്വർണത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗമാണ്.

∙ കാരിയർമാരെ വീഴ്ത്താൻ

കള്ളക്കടത്തുകാർ ടിക്കറ്റും 50,000 രൂപയും നൽകുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങൾ ഉയർന്ന പ്രതിഫലം നൽകുന്നുവെന്നതാണ് പൊട്ടിക്കലിനു കൂട്ടു നിൽക്കാൻ കാരിയർമാരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത്. പൊട്ടിക്കൽ സംഘം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സംരക്ഷണവും ഇവർക്കു ധൈര്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ ചില പ്രതികൾ തങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നും സ്വർണക്കടത്തുകാരെ അവർ ഡീൽ ചെയ്തോളുമെന്നുമാണു മലബാറിലെ പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങൾ കാരിയർമാർക്കു നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. രണ്ട് വാഗ്ദാനങ്ങളിലും കാരിയർമാർ വീഴുന്നു.

അടിവസ്ത്രത്തിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്വർണം പിടിച്ചപ്പോൾ.

∙ ഷർട്ട് മാറ്റുന്ന കാരിയർമാർ

കാരിയറുടെ വേഷം നോക്കിയാണ്, കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സ്വർണക്കടത്തു സംഘം ആളെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. മാസ്ക് നിർബന്ധമായതിനാൽ, മുഖം നോക്കി തിരച്ചറിയുക എളുപ്പമല്ല. കാരിയറുടെ ഫോട്ടോയെടുത്ത് ദുബായിലെ സംഘാംഗം കേരളത്തിലെ കണ്ണികൾക്കു വാട്സാപ് ചെയ്യുകയാണു പതിവ്. അതേസമയം, കാരിയറാകട്ടെ കേരളത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ കബളിപ്പിക്കാനായി, വിമാനത്താവളത്തിലോ വിമാനത്തിലോ വച്ച് ഷർട്ട് മാറ്റുകയും പുതിയ ഫോട്ടോയെടുത്ത് പൊട്ടിക്കൽ സംഘത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതോടെ, പൊട്ടിക്കൽ സംഘം കാരിയറെ പെട്ടെന്നു തിരിച്ചറിയുകയും ആളെ കൂട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. സ്വർണക്കടത്തു സംഘം അപ്പോഴും ആളെ തപ്പി നടക്കുകയാവും.

∙ തലശ്ശേരിയിലെ ചർച്ചകൾ

തൃശൂർ സ്വദേശി അഫ്സലിനെ കാണാതാവുകയും ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തലശ്ശേരിയിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തിനു സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണു വിവരം. തലശ്ശേരിയിൽ ഇത്തരം ‘സീനുകൾ’ പുതിയതല്ല. മലബാറിലെ സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരം ചർച്ചകൾക്കായി 3–4 വർഷങ്ങളായി തലശ്ശേരിയിലെ ലോ‍ഡ്ജുകളിലെത്താറുണ്ട്. ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വരെ ഇത്തരം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അതേസമയം, രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ചിലർ ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുക സ്വർണക്കടത്തു സംഘത്തിനാണ്. സ്വർണം തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഇത്തരം ചർച്ചകൾക്കു മുറിയെടുത്തതിന്റെയും ഒപ്പമുള്ള ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളടെ ചെലവുമൊക്കെ അവർ വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ധനനഷ്ടം, മാനഹാനി, സമയനഷ്ടം – എല്ലാം സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങൾക്ക്.

∙ ഗുരുതരമായ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം

സ്വർണക്കടത്തും അതു പൊട്ടിക്കലും കേരളത്തിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സ്വർണക്കടത്തിനു സംരക്ഷണം നൽകാനും മുങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്താനും പൊട്ടിക്കലിനുമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതു ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളാണ്. എന്തു വിലകൊടുത്തും സ്വർണം വീണ്ടെടുക്കാൻ കടത്തു സംഘങ്ങൾ ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾക്കു നിർദേശം നൽകിയതോടെ, ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതു കാരിയർമാർക്കാണ്. പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഒരു പരിധി വരെയേ കാരിയർമാർക്കു ലഭ്യമാകൂ. കള്ളക്കടത്തു സ്വർണം കയ്യിലെത്തിയാൽ, കാരിയർമാരെ അവർ കയ്യൊഴിയും. ഇതോടെ, സ്വന്തം തടി നോക്കേണ്ട ബാധ്യത കാരിയർക്കു മാത്രമാകും. സ്വർണക്കടത്തു സംഘം എത്ര മർദിച്ചാലും സ്വർണം തിരിച്ചു നൽകാൻ കാരിയർക്കാവുകയുമില്ല. അതേസമയം, സ്വർണക്കടത്തു സംഘത്തിനാകട്ടെ, ഏക പിടിവിള്ളിയാണു കാരിയർ.

∙ ഇനി നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലോ?

പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി സ്വർണം വീണ്ടെടുക്കാൻ സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഇനിയും ചോര വീഴും. നൂറു കണക്കിനു മലയാളികളുടെ സംഘങ്ങളാണു ദുബായിലെ സ്വർണക്കടത്തിലുള്ളത്. മറ്റു കള്ളക്കടത്തുകൾ പോലെയല്ല, സ്വർണക്കടത്ത്. കോടികളെറിഞ്ഞുള്ള കളിയാണ്. പലരും കടം കയറി നിൽക്കുന്നവരാണ്. നഷ്ടം തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണു പലർക്കും. അതിന്റെ രക്തരൂഷിത പ്രതികരണമാണു കൊലപാതകങ്ങളും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുമൊക്കെ. കിട്ടിയാൽ വാങ്ങാം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന്, കിട്ടിയേ തീരൂ എന്ന നിലയിലേക്കു കടത്തു സംഘങ്ങൾ മാറിയെന്നതാണു നേര്. പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങളെ നേരിടാൻ, കള്ളക്കടത്തു സംഘങ്ങൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടതു നാട്ടിലെ ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളെ തന്നെയാണ്. ക്വട്ടേഷൻ–പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ധാരണയും സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങൾക്കു തലവേദനയാണ്.

വിഗിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്വർണം പിടിച്ചപ്പോൾ (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ തുടരുന്ന കള്ളക്കടത്ത്

കേരളത്തിലേക്കുള്ള സ്വർണക്കടത്ത് നിർബാധം തുടരുന്നതായാണു കസ്റ്റംസിനടക്കമുള്ള വിവരം. പക്ഷേ, കേരളത്തിൽ കേസുകൾ അത്രയ്ക്കു വർധിച്ചിട്ടുമില്ല. കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴിയുള്ള കടത്തു കുറയുകയും കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കു സംഘങ്ങൾ ചുവടു മാറ്റിയതുമാകാം കാരണം. കോഴിക്കോട്. തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ എയർ കസ്റ്റംസിനു പുറമെ കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗവും രാപകൽ സജീവമായി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.

English Summary: Quotation Gangs, Corrupted Officials, Death of Carriers..; The New Face of Gold Smuggling in Kerala