റിലയൻസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിളിച്ച് മുകേഷ് അംബാനിക്ക് വധഭീഷണി

മുംബൈ ∙ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർഐഎൽ) ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനിക്കുനേരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ. മുംബൈയിലെ ഗിർഗാവിൽ റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആശുപത്രിയിലെ ലാൻഡ്‌ലൈൻ നമ്പരിലേക്ക് മൂന്ന് – നാലു തവണ വിളിച്ചാണ് ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. അഫ്സൽ എന്നയാളാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

രാവിലെ 10.30ന് ആശുപത്രിയിലെ ലാൻഡ്‌ലൈനിലേക്കു വന്ന കോളിനു പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് അഫ്സലിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇയാൾക്കു മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇയാളെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു.

കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്ന സുരക്ഷ മുകേഷ് അംബാനിക്കും കുടുംബത്തിനും തുടരണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. സുരക്ഷ പിൻവലിക്കണമെന്ന ഹർജിയിലായിരുന്നു വിധി. ആദ്യം ത്രിപുര ഹൈക്കോടതിയാണ് പൊതുതാൽപര്യഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്ന് കേന്ദ്രമാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദേശം അനുസരിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരാണ് അംബാനിക്കും കുടുംബത്തിനും സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അംബാനിയുടെ വീടിനു സമീപം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളോടു കൂടി കാർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: For Threat Calls To Mukesh Ambani, Man Detained By Mumbai Police