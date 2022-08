തെളിവാണു മൊഴി: സർവാധികാരം കയ്യിൽ; ഇഡി താനെടാ ‘സൂപ്പർ പൊലീസ്’!

സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവുമധികം വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടിയ അന്വേഷണങ്ങളുടെയെല്ലാം പിന്നിലുള്ളത് ഇഡി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലറിയപ്പെടുന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആണ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ട ലംഘനം എന്നിവയടക്കമുള്ള സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ പിടികൂടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ആയുധം എന്നതാണ് ഇഡിയുടെ മേൽവിലാസം. അതേസമയം, കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിലെ നേതാക്കളെ തുടർച്ചയായി ഇഡി വേട്ടയാടുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചട്ടുകമായി ഇഡി മാറിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന പേരിൽ രൂപീകൃതമായ അന്വേഷണ ഏജൻസി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആയത് എങ്ങനെ? എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഇഡി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്?



∙ തുടക്കം 1956ൽ

കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് 1956ലാണ് ‘എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്’ എന്ന പേരിൽ ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസി രൂപം കൊണ്ടത്. 1957ൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നു പേര് മാറ്റി. വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ടത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണമാണു തുടക്കത്തിൽ ഇഡി മുഖ്യമായും നടത്തിയിരുന്നത്. ഡൽഹിക്കു പുറമേ മുംബൈയിൽ 2 ഒാഫിസുകളുണ്ടായിരുന്ന ഇഡി പിന്നാലെ ചെന്നൈയിലും ഒാഫിസ് തുറന്നു. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലടക്കം രാജ്യത്തുടനീളം ഇഡിക്ക് സാന്നിധ്യമുണ്ട്. നിലവിൽ 4 തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഇഡി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്:

∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ.

∙ വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ട ലംഘനം.

∙ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയ ശേഷം രാജ്യം വിടുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം.

∙ കള്ളക്കടത്ത്

കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേർപ്പെടുന്നവരുടെ ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടാനും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പടുത്താനും ഇഡിക്ക് അധികാരമുണ്ട്.

∙ തെളിവാണു മൊഴി

നാഷനൽ ഹെറൾഡ് ദിനപത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അടുത്തിടെ ഇഡിക്കു മുന്നിൽ ഹാജരായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ 5 ദിവസങ്ങളിലായി 50 മണിക്കൂറിലേറെ ചോദ്യം ചെയ്തത് വാർത്തയായിരുന്നു. രാവിലെ ആരംഭിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യൽ പല ദിവസങ്ങളിലും അർധരാത്രി വരെ നീണ്ടു. ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇങ്ങനെ നീളാനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും മണിക്കൂറുകളോളം സമയമെടുത്താണു രാഹുൽ മറുപടി നൽകിയത്.

അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടെ, സമയമെടുത്ത് രാഹുൽ മറുപടി നൽകിയതിനുമുണ്ടൊരു കാരണം; കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഇഡിയുടെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനു മുൻപാകെ നൽകുന്ന മൊഴി കോടതി തെളിവായി സ്വീകരിക്കും. പൊലീസിന് ഇല്ലാത്ത അധികാരമാണിത്. പൊലീസിനു നൽകുന്ന മൊഴികൾ കോടതി തെളിവായി സ്വീകരിക്കില്ല. പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുൻപാകെ നൽകുന്ന മൊഴിയാണു കോടതി തെളിവായി എടുക്കുക.

ഇഡിക്കുള്ള ഈ പ്രത്യേക അധികാരമാണ് അവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത്. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുൻപാകെ ഹാജരാകുന്നവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒാരോ വാക്കും ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ചാണു പറയുക. ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകുന്നയാളുടെ മൊഴി ഇഡി പൂർണമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും കടലാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. രേഖപ്പെടുത്തിയത് വായിച്ചു കേട്ട് അതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നയാളും ഒപ്പിടും. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസുകളിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കുക എളുപ്പമല്ല. ഇഡിക്ക് സ്വന്തമായി ലോക്ക് അപ്പുകളില്ല. ഇഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരെ സമീപമുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലാണു പാർപ്പിക്കുന്നത്.

∙ തെളിയാത്ത കേസുകൾ; രാഷ്ട്രീയ ചട്ടുകമാകുന്നോ ഇഡി?

സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും കേസുകൾ തെളിയിക്കുന്നതിൽ ഇഡി ഏറെ പിന്നിലാണെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി ലോക്സഭയിൽ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം 5422 കേസുകൾ ഇഡി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു; ഇതിൽ 23 പേർ മാത്രമാണു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. കേസുകൾ വ്യാപകമായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും തെളിയിക്കാൻ ഇഡിക്കു സാധിക്കുന്നില്ലെന്നു ചുരുക്കം.

രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ നേരിടാൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഇഡി വ്യാജ കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഇതാണ്. കേസ് തെളിയിക്കുകയല്ല മറിച്ച്, ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കാൻ കള്ളക്കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഇഡിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികൾ ആരോപിക്കുന്നു.

മോദി സർക്കാർ ഇഡിയെ രാഷ്ട്രീയമായി ദുരുപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ അതു സാധൂകരിക്കാൻ മറ്റൊരു കണക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു– പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഭരണത്തിനു കീഴിൽ 3010 റെയ്ഡുകളാണ് ഇഡി നടത്തിയത്. 2005 – 2014 കാലയളവിൽ ഇത് 112 മാത്രമായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കാനും കേന്ദ്രം ഇഡിയെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. ഇഡി റെയ്ഡുകളിൽ നിന്നും അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗം ബിജെപിയിൽ ചേരുക മാത്രമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ വിമർശിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, ഇഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുവിധ ഇടപെടലും തങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം ആവർത്തിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേർപ്പെട്ടവരുടെ ഇടപാടുകൾ ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നത് നിയമവിധേയമാണെന്നും അതിൽ രാഷ്ട്രീയം ആരോപിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

∙ വിധിച്ചു കിട്ടിയ സർവാധികാരം



പൊലീസല്ലെന്നു പറയുകയും എന്നാൽ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) പൊലീസിനുള്ളതിനെക്കാൾ അധികാരമുണ്ടെന്നു സുപ്രീം കോടതി തന്നെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അധികദിവസങ്ങളാകുന്നില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ നിശ്ശബ്ദരാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇഡിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടെയായിരുന്നു ഇഡിക്ക് സർവാധികാര സ്വഭാവമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കി പരമോന്നത കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലെ വിധിയിലായിരുന്നു ഇത്.

നിലവിലെ കേസുകളിൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ടുപോകാനും പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കാനും സർക്കാരിനും ഇഡിക്കും കരുത്തേകുന്നതായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി.

∙ എന്താണ് കോടതി ചെയ്തത്: കേസ് എന്താണ്?

ഇഡിയെ സർക്കാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടെ, പിഎംഎൽഎ നിയമം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികൾ ദീർഘകാലമായി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇഡിക്കു വിപുലമായ അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭരണഘടനാസാധുത സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലൂടെ ശരിവച്ചു. അറസ്റ്റ്, വസ്തുവകകളുടെ കണ്ടുകെട്ടൽ, റെയ്ഡ്, തെളിവു പിടിച്ചെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ അധികാരങ്ങൾ ഇഡിക്ക് പ്രയോഗിക്കാം.

കോൺഗ്രസ് എംപി കാർത്തി ചിദംബരം, കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിഡിപി നേതാവുമായ മെഹബൂബ മുഫ്തി എന്നിവരുടേതുൾപ്പെടെ 241 ഹർജികളാണു ജസ്റ്റിസുമാരായ എ.എം. ഖാൻവിൽക്കർ, ദിനേശ് മഹേശ്വരി, സി.ടി. രവികുമാർ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്.

സുപ്രീം കോടതി.

∙ ഇഡിക്കെതിരെ വരിവരിയായി

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരെ കോടതിയിൽ ഹർജികളുടെ പെരുമഴ പെയ്തെങ്കിലും ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന വാദങ്ങളൊന്നും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. വിധിന്യായത്തിൽ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ ഒന്നൊന്നായി എടുത്തു പറഞ്ഞ കോടതി ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നതു പോലെ ഭരണഘടന പ്രശ്നങ്ങൾ അവയ്ക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി. നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയോ പുതിയത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് നിയമനിർമാണ സഭയുടെ ജോലിയാണെന്നും അവയിൽ കോടതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നാണ് അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞത്. പിഎംഎൽഎ കേസുകളിൽ അപ്പീൽ ഹർജി നൽകാനുള്ള അപ്‌ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലുകളിലെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയിലെ പ്രശ്നത്തോടു മാത്രമാണ് കോടതി പ്രധാനമായും യോജിച്ചത്.

∙ തള്ളിപ്പോയ വാദങ്ങൾ

പിഎംഎൽഎ പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളും ഇഡിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളും ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. 2002ലെ കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമത്തിലെ സുപ്രധാന വകുപ്പുകളാണ് കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഭാവിയിൽ കുറ്റം ചെയ്യില്ലെന്നും കോടതിക്കു ബോധ്യപ്പെടണമെന്ന ഇരട്ട ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുന്ന 45–ാം വകുപ്പ് യുക്തിസഹമാണെന്നു കോടതി വിലയിരുത്തി. ഇതു കരുതൽ തടങ്കൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും കേസിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ അവസരം നൽകാതെയാണ് ഇരട്ട ജാമ്യവസ്ഥയെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത കുറ്റാരോപിതരുടേതാക്കുന്ന 24–ാം വകുപ്പും ഭരണഘടനാതത്വങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്ന് വാദമുണ്ടായെങ്കിലും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല.

വിളിച്ചുവരുത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇഡിക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന 50–ാം വകുപ്പ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇത്തരം മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ കോടതിയിൽ തെളിവായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാമെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചത്. ഇതു ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്നു വാദിച്ചെങ്കിലും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ കർശനമാണെന്നിരിക്കെ ഇഡിക്ക് യഥേഷ്ടം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ അധികാരം നൽകുന്ന 19–ാം വകുപ്പിനെതിരായ വാദങ്ങളും തള്ളി.

പാർഥ ചാറ്റർജി.

∙ ഇഡി പൊലീസല്ല; രീതി വ്യത്യസ്തം

ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടപ്രകാരം (സിആർപിസി) പൊലീസ് എഫ്ഐആർ നൽകുന്ന രീതി പിഎംഎൽഎ കേസുകളിൽ നിർബന്ധമല്ലെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. നിയമപ്രകാരം ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊലീസുകാരല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഇഡി തയാറാക്കുന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് (ഇസിഐആർ), എഫ്ഐആർ അല്ല; അതിനു ആഭ്യന്തര സ്വഭാവമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് ഇസിഐആറിന്റെ പകർപ്പ് കൊടുക്കണമെന്നു നിർബന്ധമില്ല; അറസ്റ്റ് വേളയിൽ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയാലും മതി എന്നിങ്ങനെയും കോടതി വിലയിരുത്തി.

∙ വകുപ്പുകൾ സുഭ്രദം

ഹർജിക്കാർ എതിർപ്പറിയിച്ച ഓരോ വകുപ്പിനും ഭരണഘടനാപരമായി പ്രശ്നമില്ല, എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല, എതിർവാദത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ല എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കോടതിയുടെ പ്രതികരണം. പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതു വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരമുള്ള മൊഴിക്കു തുല്യമായോ പരിഗണിക്കാനാകില്ല എന്നതുൾപ്പെടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും കോടതി നടത്തി.

∙ കാരണം മതി, രേഖ വേണ്ട

ഇഡി തയാറാക്കുന്ന ഇസിഐ റിപ്പോ‍ർട്ട് പ്രതിഭാഗത്തിനു നൽകണമെന്ന നിർബന്ധമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ കോടതി, അറസ്റ്റ് സമയത്ത് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ആഭ്യന്തര രേഖയായതിനാൽ ഇസിഐആർ നൽകേണ്ടതില്ല. മുൻകൂർ നൽകുന്നത് അന്വേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചു വിപരീതഫലവും സൃഷ്ടിക്കാം. ഇഡി നൽകേണ്ടതില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേക കോടതിക്കു മുൻപാകെ പ്രതിക്കു രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടാം. കുറ്റം സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രതി തനിക്കെതിരെ തന്നെ മൊഴി നൽകണമെന്നു നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഭരണഘടനയുടെ 20(3)–ൽ പറയുന്നത്. ഇഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇതിനെതിരല്ല. അവരുടേത് കുറ്റാന്വേഷണ പരിധിയിൽ അല്ല. മറിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയലാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഡോ. ടി.എം. തോമസ് ഐസക്ക്.

∙ നിർവചനത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിർവചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിഎംഎൽഎ മൂന്നാം വകുപ്പ് വിശാലമാണ്. കള്ളപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നടപടി മാത്രം പരിഗണിച്ചാകില്ല.- കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

∙ ഇഡിയും സർക്കാരും

എല്ലാ പണമിടപാട് കേസുകളും പിഎംഎൽഎ പരിധിയിലേക്കു വരുന്നില്ലെന്നാണ് ഇഡി വാദിച്ചത്. പിഎംഎൽഎയിൽ 4700 കേസുകൾ അന്വേഷിച്ചതിൽ 313 അറസ്റ്റും 388 സെർച്ചും മാത്രമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളു. പ്രധാനരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യത്തിൽ ഇതു കുറവാണെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കി. പണം ഇടപാടിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 33 ലക്ഷത്തോളം കേസുകളുണ്ടെങ്കിലും പിഎംഎൽഎ പരിധിയിൽ 2186 കേസുകളെ ഇഡി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളു. പിഎംഎൽഎയ്ക്ക് സിആർപിസി ഉറപ്പു നൽകുന്നതിനെക്കാൾ പരിരക്ഷയുണ്ട്. എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത ബിസിനസുകാർ മാത്രമല്ല, തീവ്രവാദികൾ പോലും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വഴിയാക്കി മാറ്റാറുണ്ട്. ഇതു രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കു ഭീഷണിയാണെന്നു സർക്കാരും വാദിച്ചു.

English Summary: Raid Alert For Opposition: Is Enforcement Directorate Tool Of Political Vendetta?