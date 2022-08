പ്രതിപക്ഷം വേണ്ട ഇനി ബിജെപി മതി? മമതയും വിറച്ചോ ഇഡിക്കു മുന്നിൽ? സംഭവിച്ചതെന്ത്?

‘‘എന്താ നിങ്ങളെല്ലാം പേടിച്ചു പോയോ? അവർ നാളെ എന്നെ തേടിയെത്തിയാൽ നിങ്ങളെന്തു ചെയ്യും? നിങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങില്ലേ? ജനാധിത്യപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയാറാകില്ലേ’’– സ്വാതന്ത്ര്യദിന തലേന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് ചോദിച്ചതാണിത്. ധ്രുതഗതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതിഫലനമായാണ് മമത ബാനർജിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മമതയുടെ വലംകൈയും പാർട്ടിയുടെ ‘ഫണ്ട് റെയ്സറും’ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന പാർഥ ചാറ്റർജി അടക്കമുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിരവധി നേതാക്കൾ അഴിമതിക്കേസുകളിൽ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളുടെ അന്വേഷണം നേരിടുന്നു. ചിലരൊക്കെ അറസ്റ്റിലായി. ഇതിനു പുറമെ മമതയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ‘സെറ്റിങ്’ (രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുതീർപ്പ്) നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന സിപിഎമ്മിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ആരോപണം. സെറ്റിങ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന രീതിയിൽ‌ മമത കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുമെന്നും അതിന് മമതയ്ക്ക് അവസരം കൊടുക്കരുതെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തോട് പരിഭവവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ അടിവേര് തകർക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള തൃണമൂലിന്റെ തീരുമാനം, സംസ്ഥാനത്തെ തകർന്നു തരിപ്പണമായ പാർട്ടി സംവിധാനം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബിജെപി കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രമം തുടങ്ങി അനേകം കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയം കടന്നു പോവുന്നത്. അതിനിടെയാണ് ഇഡിയും ഇടിച്ചു കയറി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇഡിക്കു മുന്നിൽ മമതയും തൃണമൂലും പതറുകയാണോ? പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇനി മുതൽ ബിജെപിയോട് ‘മൃദു സമീപന’ത്തിനാണോ മമതയുടെ നീക്കം? മമതയുടെ ശക്തരായ അനുയായികളായ പാർഥ ചാറ്റർജിയും അനുബ്രത മണ്ഡ‍ലും അറസ്റ്റിലായതോടെ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റു വീശുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മോദി–മമത പോരാട്ടം എന്നതുമാറി ഇരുവരും തമ്മിൽ ‘സെറ്റിങ്’ ആയെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരിൽ ഒരു ബിജെപി നേതാവുമുണ്ട്. മുൻ മേഘാലയ ഗവർണറും ബിജെപി നേതാവുമായ തഥാഗത റോയ് ആണ് കോൺഗ്രസിനും സിപിഎമ്മിനുമൊപ്പം ‘സെറ്റിങ്’ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്താണ് യാഥാർഥ്യം? ഒരു വിശകലനം...

∙ പ്രതിപക്ഷത്തെ ‘ബഹിഷ്കരിച്ച്’ മോദി–മമത കൂടിക്കാഴ്ച!

കേന്ദ്രം വിളിച്ചിരുന്ന പല യോഗങ്ങളും ബഹിഷ്കരിക്കുകയും പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നിരവധി ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് മമത ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത്. ആദ്യ ദിവസം പാർട്ടി എംപിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച മമത അടുത്ത ദിവസമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജിഎസ്ടി വിഹിതം നൽകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചെന്ന് പിന്നീട് മമത പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ വിശദമാക്കി. പിറ്റേന്ന് നടന്ന ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവിന്റെ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിലും മമത പങ്കെടുത്തു. ഞായറാഴ്ച നടന്ന നിതി ആയോഗിന്റെ യോഗത്തിലും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇതിന്റെയും അധ്യക്ഷൻ. മോശം കാലാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡൽഹി സന്ദർശനം ഒരു ദിവസം വെട്ടിക്കുറച്ച് മടങ്ങുകയും െചയ്തു.

കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയെയും പാർട്ടി നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും നാഷണല്‍ ഹെറൾഡ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു മമതയുടെ സന്ദർശനം. എന്നാൽ മമതയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ പ്രതികരണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നത് അദ്ഭുതകരമാണെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള യോഗം വിളിച്ചത് മമത ബാനർജിയാണ്. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കിടയിൽ തനിക്കുള്ള മുൻതൂക്കം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ‌ തന്നെയായിരുന്നു മമതയുടെ പ്രതികരണങ്ങളും. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കെതിരെയും ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ മമതയുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ കടന്നു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പാർഥ ചാറ്റർജിയുടെ അറസ്റ്റിനു ശേഷം മമത ഒട്ടൊക്കെ നിശബ്ദയാകുന്നതാണ് കണ്ടത്. അതിനിടെയായിരുന്നു മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ മിക്ക പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടേയും നേതാക്കൾ ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയാരും കാണാതെ മമത മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതിനു ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യദിന തലേന്ന് നടന്ന യോഗത്തിലാണ് മമതയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയരുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു വലംകൈയും ‘ബാഹുബലി’യുമായ അനുബ്രത മണ്ഡലും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

∙ പാർഥ എന്ന വലംകൈ, ഫണ്ട് റെയ്സർ

ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കിടെയാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടുള്ള മമതയുടെ ‘ആഹ്വാനം’ പുറത്തു വന്നത്. അത് നടന്നതാകട്ടെ, പാർഥ ചാറ്റര്‍ജിയുടെ മണ്ഡലത്തിലും. കാലാവസ്ഥ മോശമായതു കൊണ്ട് താൻ പരിപാടിക്ക് വരുന്നില്ല എന്നു കരുതിയതാണെങ്കിലും താൻ പാർഥയെ ഉപേക്ഷിച്ചോ എന്ന ആരോപണം ഉയരും എന്നതുെകാണ്ടാണ് ഉറപ്പായും വന്നത് എന്നാണ് മമത സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ദീർഘകാലമായി മമതയുടെ വലംകൈയായിരുന്നു മമത ‘ദാദ’ എന്നു വിളിക്കുന്ന പാർഥ ചാറ്റർജി. മുകുൾ റോയിയും പിന്നാലെ സുവേന്ദു അധികാരിയും ബിജെപിയിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന ഫണ്ട് റെയ്സറായിരുന്നു പാർഥ എന്നാണ് തൃണമൂൽ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് (ഇതിൽ മുകുൾ റോയ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തൃണമൂലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു).

പാർഥ ചാറ്റർജി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് നടന്ന ടീച്ചേഴ്സ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കുംഭകോണ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫേഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജൂലൈ 24–ന് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പാർഥയുടെ അനുയായിയും ചലച്ചിത്ര താരവുമായ അർപ്പിത മുഖർ‌ജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 50 കോടിയോളം രൂപയും സ്വർണവും വിദേശ കറൻസിയുമൊക്കെ ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ പാർഥ ചാറ്റര്‍ജി നാലു തവണ മമതയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചെന്നും (വെളുപ്പിനെ ഒന്നു മുതൽ രാവിലെ 9.30 വരെ) എന്നാൽ അവർ ഫോണെടുത്തില്ലെന്നും അറസ്റ്റ് മെമ്മോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സമയം കളയാതെ പാർഥ ചാറ്റർജിയെ മന്ത്രിസഭയില്‍നിന്നും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കി.

പാർഥ ചാറ്റർജിക്കൊപ്പം കള്ളപ്പണക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അർപ്പിത മുഖർജി. ചിത്രം: ANI

അഴിമതിയോട് സന്ധിയില്ലെന്നും എന്നാൽ പാർഥയുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്നുമാണ് മമത ആ യോഗത്തിൽ വച്ച് പ്രസംഗിച്ചത്. പാര്‍ഥയെ അനുകൂലിക്കാനോ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്യായമായി അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിക്കാനോ മമത മുതിർന്നില്ല. ഒരാളെ അറസ്റ്റ് െചയ്തതു കൊണ്ട് മാത്രം കുറ്റവാളിയാകില്ല എന്നു പറഞ്ഞ അവർ, തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവസരം ഉണ്ടാകണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ തന്റെ പാർട്ടിയിലെ കൂടുതൽ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നും തന്നെ തേടി വേണമെങ്കിലും അന്വേഷണ ഏജന്‍സികൾ വരാമെന്നു കൂടിയാണ് മമത പറഞ്ഞത്. ബിജെപിക്കും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ നടപടികൾക്കുമെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങാനും മമത പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

∙ സ്ഥാനമാനങ്ങളില്ല, പക്ഷേ ഒരു ജില്ല മുഴുവൻ നിയന്ത്രണത്തിൽ!

1998-ൽ മമത ബാനർജിക്കൊപ്പം കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചവരിൽ ഒരാളാണ് അനുബ്രത മണ്ഡ‍ൽ. ഒരുകാലത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കോട്ടയായിരുന്ന ബിർഭൂം പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടാണ് തുടക്കം. ഇവിടെ തൃണമൂലിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി. അതിനു ശേഷം ആ സ്ഥാനത്തു നിന്നു മാറിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും മത്സരിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒദ്യോഗിക പദവികൾ വഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മന്ത്രിസ്ഥാനവും രാജ്യസഭാ സീറ്റുമൊക്ക വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും എല്ലാം നിരസിച്ചു. എന്നാൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ പാർഥ ചാറ്റർജിക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും മന്ത്രിക്കോ ഉള്ളതിലുമധികം സ്വാധീനമാണ് മണ്ഡലിനുണ്ടായിരുന്നത്. മണ്ഡൽ അറിയാതെ ബിർഭൂമിൽ ഒരില അനങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിവയ്ക്കുന്നവരാണ് നാട്ടുകാർ. ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ആർക്കും മണ്ഡലിന്റെ സഹായം തേടി അവിടെ എത്താം.

മമത ബാനർജി, അനുബ്രത മണ്ഡൽ.

2014 മുതൽ 2017 വരെ 20,000–ത്തോളം കന്നുകാലികളെ അനധികൃതമായി ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടത്തി എന്ന കേസിലാണ് മണ്ഡലിനെ സിബിഐ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ 10 തവണ സമൻസ് അയച്ചെങ്കിലും ഹാജരാകാതെ തന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയ മണ്ഡലിനെ കേന്ദ്ര സേനയുടെ സഹായത്തോടെ സ്ഥലത്തെത്തി സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ബിഎസ്എഫിലെ ചിലരുടെ സഹായത്തോടെ കാലികളെ കടത്തി കോടികൾ സമ്പാദിച്ചു എന്നാണ് കേസ്. ഇതിനു പുറമെ സ്ഥലത്തെ മണൽ കള്ളക്കടത്തിന്റെയും കൽക്കരി കടത്തിന്റെ വിഹിതവും (കട്ട് മണി) മണ്ഡലിന് എത്തിയിരുന്നു എന്നത് പരസ്യമായി രഹസ്യമാണ്. നിരവധി അരിമില്ലുകൾ, പെ‌ട്രോൾ പമ്പുകൾ ഒക്കെയായിട്ടാണ് മണ്ഡൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ‌ഏതു വിധത്തിലും ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഇളക്കിവിടാനും മണ്ഡലിന് കഴിയുമായിരുന്നു. പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗങ്ങളായിരുന്നു മണ്ഡലിനെ ആദ്യം ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്. മുന്‍പും നിരവധി കേസുകളിൽ മണ്ഡൽ ആരോപണവിധേയനായിട്ടുണ്ട്. ഗുണ്ടകളെ സംരക്ഷിക്കുക, പോലീസിനു നേരെ ബോംബെറിയാൻ അനുയായികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക, പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നിരന്തരം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള കേസുകളാണ്.

മണ്ഡലിനെ പോലുള്ള നേതാക്കളാണ് പാർട്ടിയെ വളർത്തിയതെന്നും അവർ ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ ജനങ്ങളും പാർട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധം തന്നെയാണ് ഇല്ലാതാകുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു തന്നെയാണ് മമത ശക്തമായി രംഗത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. നാളെ തന്നെ തേടിയും ഏജൻസികൾ വന്നേക്കുമെന്ന് മമതയെക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതും മണ്ഡലിന്റെ അറസ്റ്റാണ്.

∙ മരുമകൻ മുതൽ വിശ്വസ്തർ വരെ ‘കേന്ദ്ര റഡാറിൽ’

തന്റെ പാർട്ടിയിലെ നിരവധി നേതാക്കളാണ് അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ പരിധിയിൽ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായതു കൊണ്ടു കൂടിയാണ് മമത ഒരു പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ. അനധികൃതമായി മകൾക്ക് സ്കൂളിൽ ജോലി ഉറപ്പാക്കിയ പരേഷ് അധികാരിയെ കോടതിയുടെ വിമർശനം ഏറ്റു വാങ്ങിയതോടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു. ടീച്ചർ നിയമന കുംഭകോണ കേസിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് പങ്കുണ്ടെന്ന െപാതുതാത്പര്യ ഹർ‌ജി കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെയുണ്ട്. നാരദ ഒളിക്യാമറ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയിൽ മന്ത്രി ഫിർഹാദ് ഹുസൈനെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കോൺഗ്ര‌സ് കുടുംബത്തിൽനിന്നു വന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎയായി ഇപ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന കൃഷ്ണ കല്യാണി എന്ന ബിസിനസുകാരനും അടുത്തിടെ ഇഡി നോട്ടിസ് ലഭിച്ചിരുന്നു.‌ ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള നേതാക്കളെല്ലാം അന്വേഷണം നേരിടുമ്പോഴും ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായി മമതയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന രണ്ടു കേസുകളാണുള്ളത്. മരുമകനും രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമിയുമായ അഭിഷേക് ബാനർജിയും ഭാര്യയും ഉൾപ്പെട്ട കൽക്കരി കള്ളക്കടത്ത് കേസും ഏറെക്കാലമായി തനിക്കൊപ്പം നിന്നിരുന്ന അനുബ്രത മണ്ഡലിന്റെ അറസ്റ്റും.

അഭിഷേക് ബാനർജി. ചിത്രം: PTI

അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് എതിരായ കൽക്കരി കള്ളക്കടത്ത് കേസ് 2020–ലാണ് സിബിഐ രജിസ്റ്റർ‌ ചെയ്യുന്നത്. അസനോളിനടുത്തുള്ള ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽഡ് ലിമിറ്റഡിെലയും ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിലേയും സിഐഎസ്എഫിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്ന് കൽക്കരി കടത്തി എന്നാണ് കേസ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇഡിയും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊൽക്കത്തയിലെത്തി അഭിഷേക് ബാനർജിയേയും ഭാര്യയേയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ 13 ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഡൽഹിയിൽ ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടിസ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇഡി.

സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാരും എംപിമാരും എംഎൽഎമാരും ഉള്‍പ്പെടെ 19 തൃണമൂൽ നേതാക്കളുടെ സ്വത്തുവിവരം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 2017–ൽ നൽകിയ ഒരു പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയിൽ കക്ഷി ചേരാൻ കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇഡിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നേതാക്കളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വഷിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യം. അന്തരിച്ച രണ്ട് മന്ത്രിമാർക്ക് പുറമെ നിലവിലെ ഏഴു മന്ത്രിമാരും ഇതിൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്നുണ്ട്. നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ബിമൻ ബാനർജി, അടുത്തിടെ ബിജെപിയിൽ പോയി തൃണമൂലിലേക്ക് മടങ്ങിവന്ന ബാരക്പൂരിൽ നിന്നുള്ള എംപി അർജുൻ സിങ്, മറ്റ് നിരവധി എംഎൽഎമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് അന്വേഷണം.

∙ കേന്ദ്രവുമായി സന്ധിയിലെത്തിയോ മമത?

എന്നാൽ ബംഗാളിൽ പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം കേന്ദ്രവുമായി ഒരു സന്ധിയുടെ പാതയിലാണോ മമത ബാനർജി? അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി രംഗത്തു വരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ അവസാനിപ്പിച്ചോ? കാരണം അടുത്തിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളും അത്തരം ചില സംശയങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതു പ്രതികൂല സാഹചര്യവും തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കാനും തിരിച്ചു വരാനും കഴിയുമെന്ന് മുൻപുതന്നെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് മമത ബാനർജി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വരുംദിവസങ്ങളിൽ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ ഏറെ പ്രധാനമായിരിക്കും.

∙ ട്വിറ്ററിൽ ‘ബ്ലോക്ക്ഡ്’; പോരടിച്ചിട്ടും ധൻകറിന് പിന്തുണ?

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 13–ന് മമത ബാനർജി ഡാർജിലിങ്ങിലെ രാജ്ഭവനിൽ വച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ബംഗാൾ ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ, അസം മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ എന്നിവരായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ മറ്റു രണ്ടു പേർ. ജഗ്ദീപ് ധൻകറെ എൻഡിഎയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി ബിജെപി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മൂന്നു ദിവസം മുൻപായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച എന്നതായിരുന്നു ഇതിലെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് 40 മിനിറ്റ് നീണ്ട ഈ കൂടിക്കാഴ്ച പ്രധാനമാകുന്നത് എന്നു ചോദിച്ചാൽ, മമതയുമായും പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരുമായും നിരന്തരം പോരടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഗവർണറായിരുന്നപ്പോൾ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ. മമതയ്ക്ക് സ്വൈര്യം കൊടുക്കാത്ത ആൾ എന്നായിരുന്നു അക്കാലത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ എൻഡിഎ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ മമതയുടെ നിലപാട് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒന്നടങ്കം അദ്ഭുതപ്പെടുത്താനും നിരാശപ്പെടുത്താനും പോന്നതായിരുന്നു. അതിനു തൊട്ടുമുൻപുള്ള ദിവസം നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് മമത പറഞ്ഞത്, ‘ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിച്ചതേ ഇല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് വരാൻ പോകുന്ന രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച്. ഇതൊരു സൗഹൃദ കൂടിക്കാഴ്ച മാത്രമായിരുന്നു’, എന്നാണ്. അസം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് മമത പ്രതികരിച്ചത് ‘രണ്ടു പാർട്ടികളിലുള്ളവരായതു കൊണ്ട് അത്തരം ചർച്ചകൾ നടത്തില്ല എന്നാണ്. ‘എന്തായാലും ഹിമന്തയെ കണ്ടതു നന്നായി. ഞാൻ കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഹിമന്ത എന്നെ വളരെയേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിരവധി അസം വംശജരും അസമിൽ നിരവധി ബംഗാൾ വംശജരും ഉള്ളതു പോലെ നമ്മുടെ സൗഹൃദം തുടരണമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്’, അവർ പറഞ്ഞു.

∙ ആൽവയ്ക്ക് പിന്തുണയില്ല, സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയോടും അകലം

കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നിരന്തരം ആക്രമിക്കുമ്പോഴും മുൻ കോൺഗ്രസുകാരൻ കൂടിയായ ഹിമന്തയുമായി മെച്ചപ്പെട്ട ബന്ധം മമത ബാനർ‌ജി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ എതിർപ്പുകൾ ഉള്ളപ്പോഴും ‌മമതയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായ‌ി മികച്ച ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ബന്ധം ഇരുഭാഗത്തുമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന ആളുകളിലൊരാളാണ് ഹിമന്ത എന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും മമത ബാർജി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായ മാർഗരറ്റ് ആൽവയെ പിന്തുണച്ചില്ല എന്നതിനു പുറമെ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക കൂടി ചെയ്തു. ഇത് ധൻകറിന്റെ വിജയം എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തന്നോട് ആലോചിക്കാതെയാണ് ആൽവയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയത് എന്നായിരുന്നു മമത പറഞ്ഞ കാരണം.

യശ്വന്ത് സിൻഹയെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി നിർദേശിച്ചത് മമത ബാർജിയായിരുന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ പിന്നീട് മമത പറഞ്ഞതാകട്ടെ, ദ്രൗപതി മുർമുവിനെയാണ് സ്ഥാനാർഥിയാക്കുന്നത് എന്ന് സർക്കാർ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ യശ്വന്ത് സിൻഹയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ താൻ പിന്തുണയ്ക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ്. യശ്വന്ത് സിൻഹയ്ക്ക് പ്രചരണത്തിന് കാര്യമായ സഹായം കിട്ടിയില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ബംഗാളിൽ വോട്ട് തേടാൻ പോലും മമത അനുവദിച്ചുമില്ല.

∙ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർ‌ഥി?

2024 ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നരേന്ദ്ര മോദിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി എന്നതിലായിരുന്നു മമതാ ബാനർജിയുടെ കണ്ണ് എന്ന കാര്യം നിരവധി തവണ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കോൺഗ്രസായിരിക്കും തന്റെ പാതയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്നറിയാവുന്നതിനാൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മമതയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇക്കാര്യം മുന്നിൽ നിർത്തി മമത വിവിധ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാക്കളെ ഒരു വർഷം മുൻപ് കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ ബാക്കിപത്രമായായിരുന്നു യശ്വന്ത് സിൻഹയെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തെ മുഴുവൻ ഏകോപിപ്പിച്ചതിലൂടെ മമത ശ്രമിച്ചതും.

സോണിയ ഗാന്ധി, മമത ബാനർജി.

എന്നാൽ മമതയ്ക്ക് വേണ്ടി കോൺഗ്രസിനെ പുറത്തു നിർത്താൻ മിക്ക പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും തയാറല്ല. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ മുംബൈയിലെത്തി എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മമത പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘ഒന്നും ചെയ്യുകയുമില്ല, പകുതി സമയം വിദേശത്തുമായി കഴിയുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയ‌ത്തിൽ നിൽക്കുക? പിന്നെന്തു യുപിഎയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്’. പവാറിനെ അടുത്തു നിർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവന. ‌എന്തായാലും വൈകാതെ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ച പവാർ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന പോലും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു.

∙ ഗോവ, ത്രിപുര.. കാൽവച്ചിടത്തെല്ലാം പൊള്ളി

2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 19 സീറ്റുകൾ നേടിയ ബിജെപി ബംഗാളിന്റെ പല മേഖലകളിലും കടന്നുകയറിയിരുന്നു. തൃണമൂലിന്റെ നല്ലൊരു വിഭാഗം നേതാക്കളും അണികളും പാർട്ടിയിലെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ 2021–ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മമതയെ അട്ടിമറിച്ചേക്കും എന്നൊരു പ്രതീതി പോലും ബിജെപി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മമത മൂന്നാം വട്ടവും ബംഗാൾ തൂത്തുവാരി. ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ മമതയ്ക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു മുൻതൂക്കമായിരുന്നു ഇത്. പിന്നാലെ തൃണമൂലിന്റെ സാന്നിധ്യം ബംഗാളിനു പുറത്തും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗോവയിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും ‘സംപൂജ്യരായി’ തീരാനായിരുന്നു വിധി. കോൺഗ്രസിന് ബദൽ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു മമതയും ഈ ബുദ്ധി മമതയ്ക്ക് ഉപദേശിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറും പറഞ്ഞിരുന്നത്. അടുത്തത് ത്രിപുരയിലായിരുന്നു പരീക്ഷണം. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന നാല് സീറ്റുകളിലേക്ക് തൃണമൂൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും 2.6 ശതമാനം വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. നേരത്തേ തൃണമൂലിൽ നിന്ന് ബിജെപിയിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്ത സുധീപ് റോയ് ബർമനാണ് വിജയിച്ച ഏക ബിജെപി ഇതര സ്ഥാനാര്‍‌ഥി.

പരാജയത്തിനു പിന്നാലെ ത്രിപുരയിലെ തൃണമൂലിന്റെ പ്രധാന നേതാവും പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ബാപ്തു ചക്രബർത്തി അനുയായികൾക്കൊപ്പം പാർട്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസിൽ ചേക്കേറി. കോൺഗ്രസുകാരനായി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ചക്രബർത്തി പിന്നീട് ബിജെപിയിലെത്തി അവിടെ നിന്നാണ് തൃണമൂലിൽ ചേർന്നത്. ബിജെപിയുടെ ബി ടീമാണ് തൃണമൂൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റ ആരോപണം. ത്രിപുരയിൽ അടുത്ത വർഷം ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് പാർട്ടിക്ക് മുതിർന്ന നേതാക്കളെ നഷ്ടമാകുന്നത്. നേരത്തേ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നിരുന്ന മുൻ ജെഡി(യു) എംപിയും മുൻ നയതന്ത്രജ്‍ഞനുമായ പവൻ കെ. വർമ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃണമൂലിൽ നിന്ന് രാജി വച്ചിരുന്നു. പ്രശാന്ത് കിഷോറിനൊപ്പം ജെഡി(യു)വിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോഴാണ് പവൻ കെ വർമ തൃണമൂലിൽ ചേർന്നത്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള അസംതൃപ്തരായ നേതാക്കൾക്ക് ചേക്കേറാനുള്ള ഇടമായും ഇടക്കാലത്ത് തൃണമൂൽ മാറിയിരുന്നു. മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ അധ്യക്ഷയും അസമിൽ‌ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവുമായിരുന്ന സന്തോഷ് മോഹൻദേവിന്റെ മകൾ സുഷ്മിത ദേവ് പാർട്ടി വിട്ട് തൃണമൂലിൽ ചേരുകയും രാജ്യസഭാംഗമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബിജെപിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി യശ്വന്ത് സിൻഹയും ചേക്കേറിയത് തൃണമൂലിലാണ്.

∙ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, കച്ച മുറുക്കി ബിജെപിയും

2021–ൽ മൂന്നാം വട്ടവും മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയതോടെയാണ് ബിജെപിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയ ഒട്ടുമുക്കാൽ നേതാക്കളും തൃണമൂലിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ തുടക്കത്തിലെ പതർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബംഗാൾ പിടിക്കാനുള്ള കടുത്ത ശ്രമത്തിലാണ് ബിജെപി എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതിനായി ദ്വിമുഖ പരിപാടികളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ഏ‍ജൻസികൾ തൃണമൂല്‍ നേതാക്കൾക്ക് മേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഴിമതി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിലുള്ള അന്വേഷണം രാഷ്ട്രീയമായി മുതലെടുക്കുക, ഒപ്പം സംസ്ഥാനത്ത് സംഘടനയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണവ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിലവിൽ‌ ബംഗാളിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയ്‌വർഗിയയെ മാറ്റി യുപിയിൽ ബിജെപിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച സുനിൽ ബൻസാലിനെ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിയമിച്ചത്.

സുനിൽ ബൻസാൽ. ചിത്രം: Twitter/sunilbansalbjp

ബംഗാളിനു പുറമെ ബിജെപി രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ഒഡ‍ീഷയും തെലങ്കാനയും സുനിൽ ബൻസലിന്റെ ചുമതലയിൽ വരും. 2014–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പ് അമിത് ഷായാണ്, മുൻ എബിവിപി അംഗം കൂടിയായിരുന്ന ആർഎസ്എസ് നേതാവ് ബന്‍സാലിനെ യുപിയുടെ ചുമതലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലം രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഈ നേതാവ് ഉണ്ടാക്കി എന്നതു കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യമായ മൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2019–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് മമത ബാനർജിയുടെ വലംകൈയായിരുന്ന മുകുൾ റോയിയെ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കൈലാഷ് വിജയ്‍വർഗിയ ബംഗാളിൽ ബിജെപിക്ക് അടിത്തറ ഇട്ടതും തൃണമൂലിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും. ആ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള 42 സീറ്റിൽ 19 എണ്ണം സ്വന്തമാക്കി ബിജെപി സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പാർട്ടിയായി മാറുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 20121–ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി. മമതാ ബാനർജിയും തൃണമൂലും ബംഗാൾ തൂത്തുവാരി. ഇതോടെ ബിജെയിലേക്ക് പോയ നേതാക്കളുടെ തൃണമൂലിലേക്കുള്ള തിരിച്ചൊഴുക്ക് തുടങ്ങി. മുകുൾ റോയ് അടക്കം മുതിർന്ന നേതാക്കളും എംഎൽഎമാരും മടങ്ങിയെത്തി. പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ വിജയ്‍വർഗിയയ്ക്കും മറ്റു നേതാക്കൾക്കുമെതിരെ തിരിഞ്ഞു. വൈകാതെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ദിലീപ് ഘോഷിനെ മാറ്റി സുകന്ദ മജുംദാറിനെ നിയമിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായ ഫലം ഉണ്ടായില്ല. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമാകുന്നത്. ഇതിന്റെ അടുത്ത പടി എന്നതു കൂടിയായാണ് ബൻ‌സാലിന് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നതും.

മമതയുടെ മുൻ അനുയായി സുവേന്ദു അധികാരി സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം നയിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുകന്ദ മജുംദാറും സുനിൽ‌ ബൻസലും കൂടി പാർട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്തായാലും മമത ബാന‍ർജിക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത ദിനങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്നതിന്റെ എല്ലാ സൂചനകളും ഇപ്പോൾ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

