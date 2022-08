കൂത്താട്ടുകുളത്ത് ടോറസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു; കാർ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നയാൾ ആശുപത്രിയിൽ

കൂത്താട്ടുകുളം ∙ പഴയ കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം ടോറസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് കാർ ഓടിച്ചിരുന്നയാൾ മരിച്ചു. കാറിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നയാൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. കോട്ടയം മണിമല സ്വദേശി ഏത്തക്കാട്ട് ജിജോ (38) ആണ് മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ കണ്ണൂർ ഡൊമിനിക് പ്രൊവിൻസിലെ ഫാ. ബോബിൻ വർഗീസിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന ജിജോ അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു. തിരികെ മടങ്ങുന്നതിനായി നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു പോകും വഴിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മൂവാറ്റുപുഴ ഭാഗത്തുനിന്നും മെറ്റൽ നിറച്ചെത്തിയ ടോറസിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

കൂത്താട്ടുകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജിജോയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കു ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.



