മുംബൈ∙ എകെ 47 റൈഫിളുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വന്‍ ആയുധശേഖരവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്ത് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ബോട്ട് കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ്. റാ‌യ്‌ഗഡിലെ ഹരിഹരേശ്വർ കടൽതീരത്താണ് ബോട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. ബോട്ടിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്ത് സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തി. പൊലീസ് കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്.

മുംബൈയിൽ നിന്ന് 190 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ബോട്ട് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം. പ്രദേശവാസികളാണ് ബോട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. ജീവനക്കാർ ആരും തന്നെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉടൻ തന്നെ വിവരം സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ റായ്‌ഗഡ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അശോക് ദുധേയും മറ്റു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പാഞ്ഞെത്തുകയായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര ഭീകരവിരുദ്ധ സേന (എടിഎസ്)യും സ്ഥലത്തെത്തി.

ഓസ്ട്രേലിയൻ നിർമിതമായ ബോട്ട് ഒമാനിൽ നിന്നാണ് ഹരിഹരേശ്വർ കടൽതീരത്ത് എത്തിയതെന്നാണ് സൂചന. ഒമാൻ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യ‌ക്തതയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതായി മഹാരാഷ്ട്ര ഭീകരവിരുദ്ധ സേനാ തലവൻ പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണം നടത്താൻ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു റായ്‌ഗഡ് എംഎൽഎ അദിതി തത്കരെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഗണേശോത്സവത്തിനു പത്ത് നാൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ആയുധങ്ങൾ നിറച്ച ബോട്ട് കണ്ടെത്തിയതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും അദിതി തത്കരെ പറഞ്ഞു.

