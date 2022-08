കിമ്മിനെ തേടി വൈറസെത്തിയത് ബലൂണിൽ? ഉത്തരകൊറിയയിൽ കോവിഡ് ‘നുണബോംബ്’

മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനകാലത്ത് ലോകമെങ്ങും വൈറസിന്റെ പിടിയിലമർന്നുവെങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്നു തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത്എത്തിയിട്ടില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യമാണ് ഉത്തരകൊറിയ. പുറമേ നിന്ന് ആർക്കും പ്രവേശനമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് എങ്ങനെ കോവിഡ്കടന്നുചെല്ലാൻ എന്നു നമുക്കും തോന്നാം. വളരെ വൈകിയാണു കോവിഡ്‌ബാധ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തര കൊറിയയുടെ സ്ഥിരീകരണം വന്നത്‌. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡിനെതിരെ സമ്പൂർണ വിജയം അവകാശപ്പെട്ട് ഉത്തര കൊറിയ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത റാലി നടത്തിയിരുന്നു. ഉത്തര കൊറിയയുടെ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നിനും പനി ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കിമ്മിന്റെ സഹോദരി കിം യോ ജോങ് വിമോചനദിന റാലിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഉന്നിനു കോവിഡ് വന്നിരുന്നുവെന്നതിന്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമായിരുന്നു അത്. കോവിഡിനു കാരണക്കാർ ദക്ഷിണ കൊറിയയാണെന്നും ഉന്നിന്റെ സഹോദരി പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാർ അതിർത്തി കടത്തിവിട്ട വൈറസ് സാന്നിധ്യമുള്ള ലഘുലേഖകൾ വഴിയാണു വൈറസ് പരന്നതെന്ന ആരോപണം അവർ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാര്യം മുൻപേ ദക്ഷിണ കൊറിയ നിഷേധിച്ചതാണെങ്കിലും. 2022 ജനുവരിയിൽ ഉത്തരകൊറിയയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വടക്കൻ അതിർത്തി തുറന്നതാണു കോവിഡ് പരക്കാൻ കാരണമായതെന്നായിരുന്നു ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഉത്തരകൊറിയയിലേക്കുള്ള ചരക്കുകൈമാറ്റത്തിനായിരുന്നു, മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം അതിർത്തി തുറന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഉത്തരകൊറിയൻ തലസ്ഥാനമായ പ്യോങ്ങ്യാങ്ങിൽ ഏപ്രിലിൽ വമ്പനൊരു സൈനിക റാലിയും നടന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയതും പരിശീലനത്തിനായി തങ്ങിയതുമെല്ലാം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിലേക്കു നയിച്ചു എന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനെയാണ് ദക്ഷിണകൊറിയന്‍ ലഘുലേഖയുമായി കിം യോ ജോങ് ‘ബന്ധിപ്പിച്ചത്’. എന്താണ് ഇതിലെ യാഥാർഥ്യം? കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിം ജോങ് ഉന്നും സഹോദരിയും പറയുന്നത് നുണയാണോ? കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉൾപ്പെടെ ആശങ്ക പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണക്കണക്കിലും ഉത്തരകൊറിയ കള്ളം കലക്കുകയാണോ?

∙ കോവിഡ് അല്ല, പനി!

2022 മേയിലാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ കോവിഡ് ബാധ ഉത്തര കൊറിയ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽനിന്ന് ഉത്തരകൊറിയയിലേക്കു അതിർത്തി വഴി ഉത്തരകൊറിയൻ ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള ലഘുലേഖകൾ അയയ്ക്കുന്നത് നേരത്തേ മുതലുള്ളതാണ്. ലഘുലേഖകൾ ബലൂണുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചു പറത്തിവിടുകയായിരുന്നു പതിവ്. ദക്ഷിണകൊറിയയിലെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും സംഘടനകളുമാണ് ഈ രീതി പിന്തുടർന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രീതിക്കു കഴിഞ്ഞ വർഷം ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സർക്കാർ തന്നെ ഇടപെട്ടു നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇത്തരത്തിൽ ലഘുലേഖകളിലൂടെയാണു കോവിഡ് പരത്തിയതെന്നും ഇതു മാനവരാശിക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യം ആണെന്നുമാണ്‌ കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ സഹോദരി കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്‌. ഇതിനെതിരെ അതിശക്തമായ തിരിച്ചടി ദക്ഷിണ കൊറിയ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും കിമ്മിന്റെ സഹോദരി മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ഉന്മൂലനമായിരിക്കും സംഭവിക്കുകയെന്നു വരെ അവർ പറഞ്ഞുവച്ചു.

ഉത്തര കൊറിയ വൈറസ് ബാധയെ കോവിഡ് എന്നല്ല, പനി എന്നാണുപറയുക. അതിനുള്ള ഒരു കാരണം, കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഇല്ലാത്തതാണ്. എങ്കിലും കോവിഡിനെതിരെ സമ്പൂർണ വിജയം നേടിയെന്നാണു കിം യോ ജോങ് വിമോചന ദിന റാലിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2.6 കോടിയാണ് ഉത്തരകൊറിയയുടെ ജനസംഖ്യ. അതിൽ 48 ലക്ഷം പേർക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചെങ്കിലും 74 മരണം മാത്രമേ രാജ്യത്തുണ്ടായുള്ളൂ എന്നാണു സർക്കാർ കണക്ക്. ജൂലൈ 29നു ശേഷം പുതിയ കേസുകൾ ഒന്നുമില്ല. ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റാണ് ഉത്തരകൊറിയയിൽ പടർന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടിയെന്ന ഉത്തരകൊറിയയുടെ അവകാശവാദങ്ങളെ പക്ഷേ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമായ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് ഉത്തരകൊറിയയിലേതെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അവിടെ ആശുപത്രികളിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങൾ പരിമിതമാണ്. കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ ആന്റി വൈറൽ മരുന്നുകളും വേണ്ടത്ര ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. രാജ്യത്ത് കോവിഡിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാക്സിനേഷൻ പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ 74 എന്ന മരണസംഖ്യ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

വീടുകളിൽ തന്നെയുള്ള നാട്ടുചികിത്സയായിരുന്നു കോവിഡിനെതിരെ ഒരു പ്രധാന പ്രതിവിധി. ഹെർബൽ ടീ കുടിക്കാനും ഉപ്പുവെള്ളം കൊള്ളാനും സർക്കാർ ടിവിയിലൂടെ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു, ഈ രീതിയിൽ മാസങ്ങൾക്കകം വൈറസിനെ തുരത്തിയതു കൊറിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ നേട്ടമാണെന്നു സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നതാണു നാം കാണുന്നത്‌. രാജ്യത്തെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തകിടം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കിമ്മിൽനിന്നു മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നും രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട്– എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന്, ഒറ്റയടിക്ക് ജൂലൈ 29നു ശേഷം കോവിഡ് കേസുകളെല്ലാം ഇല്ലാതായത്? കിം കോവിഡ് കണക്കുകളെല്ലാം മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണെന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാന വിവരം.

കോവിഡ് കണക്കുകളിൽനിന്നു ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ കിം മറ്റു തന്ത്രങ്ങളും പയറ്റുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് 2017നു ശേഷം ആദ്യമായി നടത്താനിരിക്കുന്ന ആണവ പരീക്ഷണം. 2017ൽ ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉത്തരകൊറിയ പരീക്ഷിച്ചത് ദക്ഷിണകൊറിയയുമായും യുഎസുമായുമുള്ള ‘ഉരസലിനു’ പ്രധാന കാരണമായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം 2022ലാണ് വീണ്ടും ആയുധപരീക്ഷണങ്ങൾ കിം ആരംഭിച്ചത്. ഉത്തരകൊറിയയ്ക്കെതിരെ യുഎസിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഉപരോധം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ആണവ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ വീണ്ടും പ്രകോപനത്തിനാണ് കിം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 17ന് രണ്ട് ക്രൂസ് മിസൈലുകളുടെ പരീക്ഷണവും കിം നടത്തി. കടലിലേക്കു പായിച്ച മിസൈലുകളുടെ ദൂരപരിധി ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കുകയാണ് യുഎസും ദക്ഷിണകൊറിയയും. രാജ്യത്തു കോവിഡ് ‘പടർത്തിയതിന്’ ദക്ഷിണകൊറിയയ്ക്കെതിരെ അതിമാരകമായ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്ന കിമ്മിന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭീഷണിയും ഒരു വിഭാഗം ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തു വായിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ സഹായിച്ചതു ചൈന

കോവിഡിനെതിരെ ഉത്തരകൊറിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തിയപ്രതിരോധങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്നു സംബന്ധിച്ചു പുറംലോകത്തിനു കൃത്യമായ വിവരമൊന്നുമില്ല. ആ നാട്ടിലേക്കുള്ള അവശ്യ മരുന്നുകളെല്ലാം ചൈനയില്‍നിന്നാണു വരുന്നത്. ചൈനീസ് കസ്റ്റംസ് ഡേറ്റ പ്രകാരം ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി-ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളിൽ പാരസെറ്റമോൾ അടക്കം പനിമരുന്നുകളുടെ ഇറക്കുമതി ഇരട്ടിവര്‍ധിച്ചു. 90 ലക്ഷം മാസ്‌കുകളും ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. ആയിരം യൂണിറ്റ് വെന്റിലേറ്ററുകളും ചൈന ഉത്തര കൊറിയയ്ക്കു നല്‍കി..

കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടിയായി സര്‍ക്കാര്‍ രാജ്യം മുഴുവനും ലോക്ഡൗണും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ജോലിയെടുക്കുന്നതു വിലക്കിയിരുന്നില്ല. കൃഷി വിലക്കിയാല്‍ ആളുകള്‍ മുഴുപ്പട്ടിണിയിലാകും എന്നതുകൊണ്ടാവാം. ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍അ തിര്‍ത്തിയില്‍നി ന്നെടുത്ത ചില ഫോട്ടോകളില്‍ ഉത്തരകൊറിയയിലെ അതിര്‍ത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ പാടങ്ങളില്‍ ആളുകള്‍ പണിയെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഡെയ്‌ലി എന്‍കെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ തലസ്ഥാനമായ സോള്‍ ആസ്ഥാനമായിപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡെയ്‌ലി എന്‍കെ വെബ്‌സൈറ്റിന് ഉത്തരകൊറിയയ്ക്കുള്ളിലും വാര്‍ത്താസ്രോതസ്സുകളുണ്ട്. ബിബിസി ഈ വെബ്‌സൈറ്റിനെ ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞത്, ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്തു പട്ടിണിമരണങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ലോക്ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിച്ചപ്പോള്‍ പലവീടുകളിലും പട്ടിണിമൂലം തളര്‍ന്ന് അവശരായ നിലയില്‍ ആളുകളെ കണ്ടെത്തിയത്രേ!

∙ കിമ്മിനെ ബാധിച്ച കോവിഡ്

കോവിഡിനെതിരെ സമ്പൂര്‍ണ വിജയം നേടിയെന്ന ഉത്തരകൊറിയയുടെഅവകാശവാദം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നു വിലയിരുത്താനാവില്ല. എന്നാല്‍ പുറംലോകവുമായി ഏറ്റവും കുറച്ചു ബന്ധമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണത്. അതിര്‍ത്തികള്‍ അടച്ചു വൈറസിനെ തടയാന്‍ തങ്ങള്‍ക്കു കഴിയുമെന്നും അവര്‍ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് അതിര്‍ത്തി ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഉള്ളവരോടു അപരിചിതമായ വസ്തുക്കളോ മറ്റോ കണ്ടാല്‍ എടുക്കരുതെന്നും കര്‍ശന നിര്‍ദേശംനല്‍കിയിരുന്നു. വൈറസ് ബാധിതമായ പല വസ്തുക്കളും ദക്ഷിണകൊറിയ, തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്കു കടത്തിവിടുന്നുവെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇത്.

കോവിഡ് കൊടികുത്തിനിന്ന സമയത്ത് എല്ലാ രാജ്യത്തും പലതരം ഭീതികള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഏതു വസ്തുവും കോവിഡ് വൈറസിന്റെ വാഹകരാകുമെന്നതിനാല്‍ ഭീതികള്‍ തീര്‍ത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും പറയാനാവില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇരുമ്പുമറ ഭേദിച്ച്‌ കോവിഡ്‌ ഉത്തരകൊറിയയെയും ഗ്രസിച്ചു. അവരുടെ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉന്നിനെയും ‘പനി’ ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമായി. കോവിഡ്‌ അദ്ദേഹത്തെനു ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചോ അതോ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളോടെ കടന്നുപോയോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരമില്ല.

ബ്രിട്ടിഷ്‌ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ്‌ ജോൺസന് കോവിഡ്‌ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. കോവിഡ്‌ ബാധിച്ച യുഎസ്‌ പ്രസിഡന്റും 24 മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ജോ ബൈഡനെ ചുമ വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്തിരുന്നു. ദിവസവും വൈറ്റ്‌ ഹൗസ്‌ ബൈഡന്റെ ആരോഗ്യനില ലോകത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഉത്തരകൊറിയയുടെ ഏകനേതാവ്‌ പക്ഷേ കോവിഡിനെ എങ്ങനെ നേരിട്ടുവെന്നത്‌ ആ രാജ്യത്തെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പോലെ ദുരൂഹമായി തുടരും.

