വിഖ്യാത ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ വൂൾഫ്ഗാങ് പീറ്റേഴ്സൻ അന്തരിച്ചു

ലൊസാഞ്ചലസ് ∙ വിഖ്യാത ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ വൂൾഫ്ഗാങ് പീറ്റേഴ്സൻ (81) അന്തരിച്ചു. പാൻക്രിയാസിൽ അർബുദം ബാധിച്ച് ചികിൽസയിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ലൊസാഞ്ചലസിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യമെന്ന് കുടുംബവൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ലൈൻ ഓഫ് ഫയർ, എയർ‌ഫോഴ്സ് വൺ, പെർഫക്ട് സ്റ്റോം, ട്രോയി, പോസിഡോൺ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ച പീറ്റേഴ്സന്റെ സിനിമകളിൽ ക്ലിന്റ് ഈസ്റ്റ്‌വുഡ്, ഡസ്റ്റിൻ ഹോഫ്മാൻ, ജോർജ് ക്ലൂണി, ഹാരിസൻ ഫോർഡ്, ബ്രാഡ് പിറ്റ് തുടങ്ങിയ അഭിനേതാക്കൾ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ജർമനിയിലെ എംഡനിൽ 1941 മാർച്ച് 14 നു ജനിച്ച പീറ്റേഴ്സന്റെ പിതാവ് നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. സ്കൂൾ കാലത്തുതന്നെ ഒരു 8 എംഎം ക്യാമറയിൽ ചെറു സിനിമകൾ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്ന പീറ്റേഴ്സൻ യൗവനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തുതുടങ്ങി. ബെർലിനിലെ ഫിലിം ആൻ‌ഡ് ടെലിവിഷൻ‌ അക്കാദമിയിലെ പഠനത്തിനു ശേഷം ജർമൻ ടെലിവിഷനു വേണ്ടി പരമ്പരകൾ ചെയ്തു. 1974 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വൺ ഓർ ദ് അദർ ഓഫ് അസ് എന്ന സൈക്കളോജിക്കൽ ത്രില്ലർ ആണ് പീറ്റേഴ്സന്റെ ആദ്യ ചിത്രം.

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 1981 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഡസ് ബൂട്ട് എന്ന യുദ്ധ സിനിമയാണ് പീറ്റേഴ്സനെ ഹോളിവുഡിലെ ശ്രദ്ധേയ സംവിധായകനാക്കിയത്. അതു വൻതോതിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. ആറ് അക്കാദമി അവാർഡ് നോമിനേഷനുകളും ലഭിച്ചു. അതിനു പിന്നാലെ പീറ്റേഴ്സൻ ചെയ്ത സിനിമകൾ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ആക്‌ഷനും പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന വൈകാരിക രംഗങ്ങളുമുള്ളതായിരുന്നു. ഹോളിവുഡിലെ പ്രമുഖ അഭിനേതാക്കളും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും പീറ്റേഴ്സനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു. 2016 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വിയെർ ഗിഗെൻ ഡൈ ബാങ്ക് എന്ന ജർമൻ സിനിമയാണ് അവസാന ചിത്രം.

1970 ൽ നടി ഉർസുല സീജിനെ വിവാഹം കഴിച്ചെങ്കിലും 78 ൽ പിരിഞ്ഞു. ഈ ബന്ധത്തിൽ ഒരു മകനുണ്ട്. 1978 ൽ സഹസംവിധായിക മരിയ ബോർഗലിനെ വിവാഹം ചെയ്തു.

