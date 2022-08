ന്യൂഡൽഹി ∙ എക്സൈസ് നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ നടത്തിയ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) മേധാവിയുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ സിബിഐയ്ക്ക് സൂചന നൽകിയിരിക്കാമെന്ന് ബിജെപി എംപി പർവേഷ് വർമ. രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന്റെ ഭാഗമായാണ് സിസോദിയയുടെ വസതിയിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നതെന്ന എഎപിയുടെ ആരോപണത്തെ തള്ളിയാണ് പർവേഷ് വർമയുടെ പ്രസ്താവന.



സിസോദിയയുടെ ജനപ്രീതിയിൽ ഭയന്ന് കേജ്‌രിവാളാകാം വിവരം സിബിഐയെ അറിയിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘‘കേജ്‌രിവാളാകാം സിബിഐയുടെ ചാരൻ. കേജ്‌രിവാള്‍ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകുന്നയാളാണ്. സിസോദിയയുടെയും മുൻ മന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിനിന്റെയും ജനപ്രീതിയിൽ കേജ്‌രിവാളിന് ഭീഷണി തോന്നിയിരിക്കാം. അവരെ തന്റെ വഴിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കാൻ കേജ്‌രിവാള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേജ്‌രിവാളിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ സിസോദിയയും ജെയിനിനും ശുചിമുറിയില്‍ പോകാനാകില്ല. സത്യേന്ദർ ജെയിൻ മൂന്ന് മാസമായി ജയിലിലാണ്. സിസോദിയയ്ക്കെതിരെ നിരവധി അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. കേജ്‌രിവാളിന് എത്രനാൾ സ്വതന്ത്രനായി തുടരാനാകും?’’– അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

കേജ്‌രിവാൾ സൂത്രധാരനാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ‘‘ഒരു വകുപ്പും കൈവശം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം പേപ്പറുകളിലും ഒപ്പിടാറില്ല. അഴിമതി നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം കേജ്‌രിവാൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും മന്ത്രിമാരെ ജയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്’’– പർവേഷ് ആരോപിച്ചു.

