ന്യൂഡൽഹി∙ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ ഉള്‍പ്പെട്ട മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസില്‍ മലയാളികളും പ്രതികള്‍. മുംബൈയില്‍ താമസിക്കുന്ന വിജയ് നായരും തെലങ്കാനയിലുള്ള അരുണ്‍ രാമചന്ദ്രൻ പിള്ളയുമാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉള്ള മലയാളികൾ. വിജയ് നായർ അഞ്ചാം പ്രതിയും അരുൺ രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള 14–ാം പ്രതിയുമാണ്. സിസോദിയയാണ് ഒന്നാം പ്രതി.

2021-22ലെ ഡൽഹി എക്സൈസ് നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിസോദിയയ്‌ക്കെതിരെ സിബിഐ കേസെടുത്തത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിസോദിയയുടെ വസതിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തി. ‍ഡൽഹി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജൂല‌ൈയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ നിയമലംഘനം ഉണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലഫ്. ഗവർണർ വിനയ് കുമാർ സക്സേനയാണ് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ 11 എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അദ്ദേഹം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

English Summary: Case Against Manish Sisodia: Keralites Also in List